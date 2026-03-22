Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London и выиграл 20-й бой в карьере

В ночь на 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (20-0) и Лероном Мерфи (17-1-1).

Евлоев победил решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). За удар в пах с него сняли один балл.

Для Мерфи это поражение стало первым в карьере – он выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Евлоев продлил победную серию в UFC до 10 боев.

Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC

Никогда так сильно не болел за Евлоева
Уважение за то что решил провести бой в стойке
Не ожидал такого судейства от UFC, приятно удивлен)
Ответ Mr Heisenberg
Вы повелись на слова комментаторов. Надо же и свое мнение иметь и верить глазам своим
Ответ Mr Heisenberg
Комментаторов меньше слушай, смотри больше бои.
Рад за Мовсара, показал, что может не только бороться
Даже комментаторы, традиционно топящие за наших, дико офигели с такого судейского решения)
Ответ KillFish
Ну поэтому и воспринимал так бой. Не надо слушать если говорят не то что ты сам видишь
Победа, конечно, вяленькая, но какая есть. Последние раунды зарешали, пусть и сняли очки. Но инстинкта убийцы нет вообще - Мёрфи закрывает лицо руками, а Мовсар сам отбегает, потому что боится выпада ответного.

Праймовый Волкановски убрал бы Евлоева одной скоростью. Но так как австралиец пробитый и уже в возрасте, шансы 50 на 50.
Мовсар красавец) Это же надо было специально не бороться , дабы что то доказать руководству ЮФС. Видно было, что при желании он мог его валять весь бой. А так, очень сильно рисковал, могли и отдать победу бриту в Англии. Зато теперь у ЮФС нет больше вариантов отодвигать его от титульника
Ответ Qwerty123
Мовсар не боролся, в итоге только доказал, что он не только скучный из-за борьбы, а доказал что скучный и в стойке
Ответ asdserega1289
Этот бой был интереснее чем 80% боев в Юфс , но конечно он не так зрелище как Конор, Перейра и прочие. Глянь бой Волка с Лопесом , так ещё скучнее .
Нормальная стойка у Мовсара
Если не слушать комментаторов , а смотреть бой , то по мне явная победа Евлоева , Мерфи на тоненького забрал первую половину боя , а Евлоев по мне был заметно сильнее оставшуюся часть . Поэтому какого то подарка от судей не вижу , могли посчитать предвзято так как Мерфи на своей земле и учесть минус баллов .даже Мерфи не сказал что не согласен с судьями
С самого начало нужно было бороться и контролировать, а не слушать Дану и прочих. В следующий раз могут и не отдать победу, тем более далее Волк, там совсем другой уровень.
Вот это подарочек от UFC, рассказывайте теперь, что россиян не любят там, ага.
Ответ Александр Суряев
Ну ему наверное сказали провести бой в стойке чтобы получить титульник
Он и провел
Ответ Александр Суряев
Никакого там подарочка не было,он выиграл заслуженно,после долгого простоя и поста он очень хороший бой провел,да не уверенно,но выиграл.
Материалы по теме
Силва считает, что должен стать следующим претендентом на пояс: «Волкановски хочет драться уже сейчас. А Евлоев выступает раз в год»
вчера, 13:10
Волкановски объяснил, почему заинтересован в поединке с Евлоевым: «Хочу показать, что умею работать с дагестанской борьбой»
вчера, 12:35
Алджамейн Стерлинг: «Евлоев – отличный боец. Его бои вовсе не скучные»
вчера, 10:05
Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»
48 секунд назад
Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»
9 минут назад
Судейские записки боя Евлоев – Мерфи: Мовсару насчитали победу в первом, третьем и пятом раунде
18 минут назадФото
Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»
27 минут назад
UFC London: Евлоев победил Мерфи, Пейдж выиграл у Паттерсона, Долидзе проиграл Данкану
36 минут назад
Джонс – о срыве боя в Белом доме: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»
вчера, 16:55
Джон Джонс: «Нужно находить что-то хорошее в каждой ситуации. Я научился этому»
вчера, 15:55
Кирилл Сидельников: «Вряд ли у Стрикленда что‑то получится. Чимаев уже в первом раунде должен забирать поединок»
вчера, 15:40
Министерство спорта официально признало женские ММА
вчера, 15:10
Тацуро Тайра: «Пояс UFC – мечта для всей Японии. Я обязан завоевать его»
вчера, 14:35
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем