Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London и выиграл 20-й бой в карьере
В ночь на 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (20-0) и Лероном Мерфи (17-1-1).
Евлоев победил решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). За удар в пах с него сняли один балл.
Для Мерфи это поражение стало первым в карьере – он выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Евлоев продлил победную серию в UFC до 10 боев.
Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC
Источник: Спортс″
55 комментариев
Уважение за то что решил провести бой в стойке
Праймовый Волкановски убрал бы Евлоева одной скоростью. Но так как австралиец пробитый и уже в возрасте, шансы 50 на 50.
Он и провел