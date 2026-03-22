Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»

Мовсар Евлоев прокомментировал победу над Лероном Мерфи.

«Я же говорил, что бью сильнее, чем он. Шутка. Я знаю, что могу нанести урон ударами, даже если не могу финишировать соперника. Посмотрите на его лицо после боя. Мне не всегда нужно использовать борьбу для победы.

Волкановски любезно бросал мне вызов несколько раз, я его принимаю. UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать.

Лондон, спасибо, что приняли. Раньше у меня были проблемы с визой. Я люблю этот город», – сказал Евлоев.

Для Мерфи это поражение стало первым в карьере – он выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Евлоев продлил победную серию в UFC до 10 боев.

