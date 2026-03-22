Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»

Мовсар Евлоев прокомментировал победу над Лероном Мерфи.

«Я же говорил, что бью сильнее, чем он. Шутка. Я знаю, что могу нанести урон ударами, даже если не могу финишировать соперника. Посмотрите на его лицо после боя. Мне не всегда нужно использовать борьбу для победы.

Волкановски любезно бросал мне вызов несколько раз, я его принимаю. UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать.

Лондон, спасибо, что приняли. Раньше у меня были проблемы с визой. Я люблю этот город», – сказал Евлоев.

Для Мерфи это поражение стало первым в карьере – он выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Евлоев продлил победную серию в UFC до 10 боев.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Лерон мужик,не поступил как стерлинг,судьи адекваты,последние раунды зарешали,Мовсару набираться сил после поста и готовиться еще сильней,волкановски совсем другой зверь хоть и старый
Ответ Katin Dag
Волкановски уже староват, но уровень у него до сих пор запреедельный, хороший бой будет.
Каждый раз когда он пытался его перевести , он делал это с такой легкостью , что возникает вопрос : что это вообще было ?! В чем был смысл биться в стойке 3,5 раунда в стойке с базовым кикбоксером? Ну в принципе да , доказал что может , но если бы включил борьбу с самого начала то имхо просто в одну калитку бы вынес
Ответ Hans Castorp
Думаю UFC сказали ему, что чистая борьба - это скучно и если он продолжит, что просто уволят его.
Примерно тоже произошло с Белалом
Ответ Zaratushta
ЮФС по контрактам не имеют права увольнять бойцов за скучные поединки. Они могут просто не продлить их, но у таких топов они обычно выписываются на 6-9 боев при подписании, а учитывая, что у него дельфин менеджер, то и подавно. Просто захотел доказать, что он и драться может
Справедливая победа, Мовсар красава, да и Лерон тоже, отличный был бой
Мне показалась , что Мовсар экономил силы в первых раундах. Во многих интервью он говорит о забитых руках, наверное боялся этого, ведь давно не был в 5 раундах и опасался за кардио.
Ответ The suspect
Это логично, у него 5 раундов не было до этого в UFC, тем более против топового соперника. Зная что закончится досрочно не получится, сразу топить сомнительная идея
