Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, уступив Петру Яну на UFC 323. Он не проигрывал с 2018 года
На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, которая длилась с 2018 года. В марте 2023-го он победил Яна единогласным решением судей.
Последний раз Двалишвили проигрывал в апреле 2018-го Рики Симону. Всего у него три поражения в UFC.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
