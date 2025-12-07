Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, уступив Петру Яну на UFC 323. Он не проигрывал с 2018 года

На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном .

Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, которая длилась с 2018 года. В марте 2023-го он победил Яна единогласным решением судей.

Последний раз Двалишвили проигрывал в апреле 2018-го Рики Симону. Всего у него три поражения в UFC.

