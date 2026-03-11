Али Абдель-Азиз: «Договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае»
«С часу ночи до пяти утра я договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае.
Лучшее чувство в мире, просто кайф, когда закрываешь сделки. Я так благодарен за то, что делаю, и я чертовски голоден до побед», – написал Абдель-Азиз.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
А чего они ночью сделки заключают все? Бойцам спать не дают, сами не спят, Дана не спит (хотя пусть не спит, лысый, после такого карда в белом доме). С 5 утра до часу ночи не судьба сделки проводить?
Можно по разному относиться к персоне Азиза, но для своих бойцов он отличный менеджер. Почти всегда выкруживает для своих подопечных хорошие бои.
