Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
Де Риддер покинет средний вес UFC.
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион. Ранее он проиграл Кайо Борральо решением судей на UFC 326.
«Мне немного не хватило. Думаю, все могло сложиться по-разному, но самое главное, что восстановил физическую форму. Я смог выдержать три тяжелых раунда. Думаю, мне еще есть что показать», – сказал де Риддер.
Поражение от Борральо стало для де Риддера вторым подряд, ранее он проиграл Брендану Аллену.
Де Риддер – об остановке боя с Алленом: «Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Удачи в полутяжах