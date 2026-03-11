Де Риддер покинет средний вес UFC.

Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион. Ранее он проиграл Кайо Борральо решением судей на UFC 326.

«Мне немного не хватило. Думаю, все могло сложиться по-разному, но самое главное, что восстановил физическую форму. Я смог выдержать три тяжелых раунда. Думаю, мне еще есть что показать», – сказал де Риддер.

Поражение от Борральо стало для де Риддера вторым подряд, ранее он проиграл Брендану Аллену.

