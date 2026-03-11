15

Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион

Де Риддер покинет средний вес UFC.

Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион. Ранее он проиграл Кайо Борральо решением судей на UFC 326.

«Мне немного не хватило. Думаю, все могло сложиться по-разному, но самое главное, что восстановил физическую форму. Я смог выдержать три тяжелых раунда. Думаю, мне еще есть что показать», – сказал де Риддер.

Поражение от Борральо стало для де Риддера вторым подряд, ранее он проиграл Брендану Аллену.

Де Риддер – об остановке боя с Алленом: «Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoРенье де Риддер
logoКайо Борральо
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зато успел сыночка Даны Бо Никала уничтожить
Удачи в полутяжах
Там то его и отправят на пенсию..
Ответ Aлександр Уланов
Там то его и отправят на пенсию..
Вообще то после ухода Перейры из весовой категории шанс завладеть поясом появился у многих, нет там явного доминатора, в среднем чемпион Чимаев, есть еще конкуренция среди претендентов
Не долго музыка играла
Ответ Cepoe Mope
Не долго музыка играла
*Недолго
Ответ Cepoe Mope
*Недолго
Не долго
Медленный он, нечего ему там делать
Средний не вывозит , куда в полутяжелый вес
Ответ Мурад Исаев
Средний не вывозит , куда в полутяжелый вес
Средний он уже не вывозит, потому что по 20 килограмм гоняет
Ответ ML26
Средний он уже не вывозит, потому что по 20 килограмм гоняет
Согласен
Его и там от-т🤣
Читайте новости бокса в любимой соцсети
