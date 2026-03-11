Даниэль Кормье: «Мне грустно за Джонса, он очень хотел подраться в Белом доме»

Кормье сочувствует Джонсу.

Даниэль Кормье высказался о ситуации с Джоном Джонсом.

«Мне было грустно за Джона, потому что казалось, будто он очень хотел подраться в том карде.

Я обзывал его последними словами. Его годами поливали грязью. Но сейчас такое ощущение, что эта ситуация его задела. Честно, я думаю это потому, что визит в Белый дом что-то для него значил», – сказал Кормье.

Ранее Джонс потребовал освободить его от контракта с UFC. Джонс сделал заявление, в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.

«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
Для всех бой в белом доме стал значить возможность получить большой гонорар. Ошиблись парни )
Мы все помним разговоры Джонса о бое с Аспиналом, но, по факту выяснилось, что Джонс вообще не собирался биться, т.к. даже не тренировался, или собирался выйти на "старых дрожжах" чисто за чеком.
Материалы по теме
Джейк Пол: «Мы подпишем Джонса в MVP. Джон, мы заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь»
11 марта, 08:41
Нганну – Джонсу: «Джонни, если тебе удастся освободиться, дай мне знать. Ты заслуживаешь этих $30 млн»
11 марта, 08:18
«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи
10 марта, 10:45
Рекомендуем
Главные новости
Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»
сегодня, 17:45
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
сегодня, 17:15
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
сегодня, 16:25
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
сегодня, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
сегодня, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
сегодня, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
сегодня, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
сегодня, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
сегодня, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем