Даниэль Кормье: «Мне грустно за Джонса, он очень хотел подраться в Белом доме»
Кормье сочувствует Джонсу.
Даниэль Кормье высказался о ситуации с Джоном Джонсом.
«Мне было грустно за Джона, потому что казалось, будто он очень хотел подраться в том карде.
Я обзывал его последними словами. Его годами поливали грязью. Но сейчас такое ощущение, что эта ситуация его задела. Честно, я думаю это потому, что визит в Белый дом что-то для него значил», – сказал Кормье.
Ранее Джонс потребовал освободить его от контракта с UFC. Джонс сделал заявление, в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
Для всех бой в белом доме стал значить возможность получить большой гонорар. Ошиблись парни )
Мы все помним разговоры Джонса о бое с Аспиналом, но, по факту выяснилось, что Джонс вообще не собирался биться, т.к. даже не тренировался, или собирался выйти на "старых дрожжах" чисто за чеком.
