Даниэль Кормье: «Мне грустно за Джонса, он очень хотел подраться в Белом доме»

Кормье сочувствует Джонсу.

Даниэль Кормье высказался о ситуации с Джоном Джонсом .

«Мне было грустно за Джона, потому что казалось, будто он очень хотел подраться в том карде.

Я обзывал его последними словами. Его годами поливали грязью. Но сейчас такое ощущение, что эта ситуация его задела. Честно, я думаю это потому, что визит в Белый дом что-то для него значил», – сказал Кормье.

Ранее Джонс потребовал освободить его от контракта с UFC. Джонс сделал заявление, в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.

