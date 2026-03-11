Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»

Масвидаль высказался о бое Махачев – Топурия.

Хорхе Масвидаль рассказал, как может пройти бой Ислама Махачева и Илии Топурии .

«Я вижу, как Ислам валит Топурию на землю и делает его день очень долгим. Или Илия поймает Махачева, потому что он намного быстрее.

Но Махачев на земле вообще не устает, может где угодно провести прием и очень хорош, проходя тебе в ноги. У Маддалены потрясающая ударка, но Ислам просто играл с ним», – сказал Масвидаль.

