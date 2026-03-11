  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»
13

«Я вижу, как Ислам валит Топурию на землю и делает его день очень долгим. Или Илия поймает Махачева, потому что он намного быстрее.

Но Махачев на земле вообще не устает, может где угодно провести прием и очень хорош, проходя тебе в ноги. У Маддалены потрясающая ударка, но Ислам просто играл с ним», – сказал Масвидаль.

Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Death Row MMA with Jorge Masvidal
logoХорхе Масвидаль
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
logoMMA
logoUFC
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стандартный прогноз на бой борца с ударником. Про Конора и Хабиба такие же речи были, только Конор успел еще и в бороду нехило получить. Тоже самое и тут, ударку Ислама вообще не стоит недооценивать. А вот разница в борьбе там, думаю, колоссальная.
Да всем понятно, что у Илии были шансы только в 70 кг, если сможет набрать 77, то скорость упадет и надо будет вспоминать навыки борьбы
Ответ Abid_88
на днях команда Хабиба обьявит, что Mахачев мечтает о переходе в 84 кг, и как только наметится возможност подраться с Топурией, прыгнет туда. Ну а в-84 Топор точно не потянет.
Ответ Rudolfo
А долллар почем будет через месяц, недвижимость стоит покупать , как там вообще в будущем, расскажите ?!
Не знаю как именно, но, думаю, что Махачев удосрочит Топурию. С большей вероятностью на канвасе приемом или добиванием. Хотя может и решением. У Топурии только один путь к победе - нокаут. Не уверен, что в полусреднем его удар будет таким же эффективным.
Вообще-то в стойке с Мадаленой Ислам хорошо себя показывал- был резко и чувствовала мощь. Одна его комбинация с хай- киком если бы длехала,то отправила бы Джека спать. И до Топурии ,я думаю хай-кик имеет все шансы доехать как с Волком. Думаю,что Ислам победит Топурия даже без борьбы.а с борьбой у Топории шанс только на лаки панч
Так Топурия еще лоукики все съедает обычно. Пару как с Мадаленной схавает, если не больше, тяжело будет со "скоростью")
Или встретишь динозавра на Красной площади
Или не встретишь
Махачев его убьет.Каждый раз сомневаются многие,это другая лига другой партер.Он не будет с ним боксировать он его завалит и разломает
Наверно этот бой когда-нибудь состоится, если Илья не проиграет кому-нибудь к тому времени...
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?
11 марта, 07:40
Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»
10 марта, 18:22
Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»
10 марта, 18:09
Рекомендуем
Главные новости
Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»
сегодня, 17:45
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
сегодня, 17:15
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
сегодня, 16:25
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
сегодня, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
сегодня, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
сегодня, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
сегодня, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
сегодня, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
сегодня, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем