Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»
Хорхе Масвидаль рассказал, как может пройти бой Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Я вижу, как Ислам валит Топурию на землю и делает его день очень долгим. Или Илия поймает Махачева, потому что он намного быстрее.
Но Махачев на земле вообще не устает, может где угодно провести прием и очень хорош, проходя тебе в ноги. У Маддалены потрясающая ударка, но Ислам просто играл с ним», – сказал Масвидаль.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Death Row MMA with Jorge Masvidal
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Или не встретишь