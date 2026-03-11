Журналист Зубайраев намекнул на бой Чимаев – Стрикленд: «Отмените все подкасты со Стриклендом после 9 мая. С челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон не поговоришь»

Стрикленд и Чимаев могут подраться в мае.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд могут возглавить турнир UFC 328 9 мая в Ньюарке. Информацией об этом поделился Адам Зубайраев, близкий к команде Чимаева .

«Тому, кто составляет расписание Шона Стрикленда, стоит отменить все записи его подкастов после 9 мая, потому что с челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон особо не поговоришь», – написал Зубайраев.

Напомним, Чимаев не дрался с августа, когда победил Дрикуса дю Плесси. Стрикленд в феврале победил Энтони Эрнандеса.

Хамзат Чимаев: «Я не травмирован. Просто жду Стрикленда»