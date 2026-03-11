Журналист Зубайраев намекнул на бой Чимаев – Стрикленд: «Отмените все подкасты со Стриклендом после 9 мая. С челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон не поговоришь»
Стрикленд и Чимаев могут подраться в мае.
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд могут возглавить турнир UFC 328 9 мая в Ньюарке. Информацией об этом поделился Адам Зубайраев, близкий к команде Чимаева.
«Тому, кто составляет расписание Шона Стрикленда, стоит отменить все записи его подкастов после 9 мая, потому что с челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон особо не поговоришь», – написал Зубайраев.
Напомним, Чимаев не дрался с августа, когда победил Дрикуса дю Плесси. Стрикленд в феврале победил Энтони Эрнандеса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Адама Зубайраева
Наверное один из реально интересных объявленных боев, что в юфс делают тоже не понятно, какая то шляпа турниры за счёт бренда, чисто по качеству боев я не понимаю чем хуже аса?
Зачем ЮФС делает такие бои?🤔
Тут сценарий боя из космоса видно: с первых же секунд Хамзат пройдет в ноги, опрокинет Шона, и будет методично забивать…
В чем интерес таких боев?🤔
Имавов-Чимаев гораздо интереснее выглядит
просто полежит на спине 24:30 и заберет деньги