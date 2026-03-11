  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Журналист Зубайраев намекнул на бой Чимаев – Стрикленд: «Отмените все подкасты со Стриклендом после 9 мая. С челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон не поговоришь»
20

Журналист Зубайраев намекнул на бой Чимаев – Стрикленд: «Отмените все подкасты со Стриклендом после 9 мая. С челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон не поговоришь»

Стрикленд и Чимаев могут подраться в мае.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд могут возглавить турнир UFC 328 9 мая в Ньюарке. Информацией об этом поделился Адам Зубайраев, близкий к команде Чимаева.

«Тому, кто составляет расписание Шона Стрикленда, стоит отменить все записи его подкастов после 9 мая, потому что с челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон особо не поговоришь», – написал Зубайраев.

Напомним, Чимаев не дрался с августа, когда победил Дрикуса дю Плесси. Стрикленд в феврале победил Энтони Эрнандеса.

Хамзат Чимаев: «Я не травмирован. Просто жду Стрикленда»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Адама Зубайраева
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
logoMMA
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так то стрикленд в стойке и сам может накидать )
Ответ something special
Может если успеет в начале раундах.А так будет настил протирать все раунды,если конечно не попадаться на болевой.
Ответ something special
После того что наговорил не мужчина он если не накидает. За Хамзата, и не просто за Хамзата , а там надо выиграть унижением, зная Хамзата, как бы он не вырос какой бы план не поставили тренера, тот туда зайдёт не драться, а долбить этого ценителя груди Сидни.
Наверное один из реально интересных объявленных боев, что в юфс делают тоже не понятно, какая то шляпа турниры за счёт бренда, чисто по качеству боев я не понимаю чем хуже аса?
если титульник дают шону, то было бы интересно посмотреть бой ддп с имавовым
Что то у дрикуса не было ничего такого) просто полежал на спине 24 минуты и поехал домой)
Быстро очень, я понимаю что у Шона шансов 0, но после боя лагерь дать нормальный, потренировать защиту от тд
Ответ whoisme
Никакой лагерь не спасет от борьбы Чамаева, защита от тд тренируется годами, а не за 3 месяца
Ответ Isa Babaev_1116975023
Я понимаю, шансов 0, это и написал. Но все равно, вес гонять 2,5 месяца спустя, хотя бы с тренером пару наработок сделать, а вдруг... По сути Шону лагерь норм не дадут на чемпионский бой
Ноль шансов для Стрикленда, будет изучать потолок, но не долго
Челюсть Шона стянутая проволокой? Да ну на! Это не стиль Чимаева. Заваляет и может прикончить на канвасе, а челюсти ломать - это к другим. Хамзату победы!
Ответ СвинопаС
Уиттакер бы с тобой не согласился после боя... если бы мог говорить
Стрикленд же в борьбе нулевой.
Зачем ЮФС делает такие бои?🤔
Тут сценарий боя из космоса видно: с первых же секунд Хамзат пройдет в ноги, опрокинет Шона, и будет методично забивать…
В чем интерес таких боев?🤔
Имавов-Чимаев гораздо интереснее выглядит
вряд ли даже пара синяков будет
просто полежит на спине 24:30 и заберет деньги
Вопрос лишь в том, насколько будут конкурентны и зрелищны ребята из АСА в UFC с допинг контролем.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бо Никал: «На 101% уверен, что выиграл бы у Чимаева в борцовской схватке»
7 марта, 13:55
Дрикус дю Плесси: «Когда выходил на последний раунд, был уверен, что выиграю сабмишеном или нокаутирую Чимаева»
4 марта, 07:37
Царукян – о Чимаеве: «Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня»
3 марта, 09:54
Рекомендуем
Главные новости
Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»
сегодня, 17:45
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
сегодня, 17:15
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
сегодня, 16:25
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
сегодня, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
сегодня, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
сегодня, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
сегодня, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
сегодня, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
сегодня, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем