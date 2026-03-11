  • Гаджиев – о Харитонове: «Я его не трогаю, лишний раз не вспоминаю. Хотя тоже много чего нехорошего слышал»
Гаджиев – о Харитонове: «Я его не трогаю, лишний раз не вспоминаю. Хотя тоже много чего нехорошего слышал»

Гаджиев ответил Харитонову.

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о конфликте с Сергеем Харитоновым.

«Он сообщил полную чушь и стал распространителем этой чуши. Я с ним созвонился, он начал что-то лепетать: «А я чего? Я ничего. Это я от Адама услышал». Адам это отрицает. Он говорит, что с Сергеем об этом не говорил. То есть на тот момент Харитонов пытался весь мир убедить, что Яндиев плохой, и искал сочувствующих. В том числе в моем лице.

Мы поговорили нелицеприятно. Я сказал: «Даже если ты что-то подобное слышал, это не значит, что ты должен распространять информацию». Я его не трогаю, лишний раз не вспоминаю. Хотя тоже много чего нехорошего слышал про Харитонова, но он мне посторонний человек. Разве кто-то слышал от меня плохое в его адрес? Нет. Хотя я наделен колоссальным объемом информации. Зачем? Живет Харитонов и живет. Давайте говорить о его благих делах, если они есть. О плохих не будем.

Я потребовал встречи. Сергей с нее съехал, ссылаясь: «Приедет со своими братками, а если один – дам ему поджопник». Так далее. Он меня не знает с этой стороны. Я никуда не ездил с группой товарищей. Он меня не знает как человека, которому можно дать поджопник. Не было прецедента, чтобы Гаджиев куда-то приезжал толпой или получал поджопник. Поэтому у него нет права так рассуждать.

Харитонов перестал брать трубку. Дал понять общим знакомым, что не собирается общаться. Тогда он написал заявление на Яндиева, поэтому стало ясно, что с ним лучше не связываться. Иначе можно оказаться в местах не столь отдаленных. Дальше говорить не собираюсь. Устрою какую-нибудь сатисфакцию, а какую именно – будет видно», – сказал Гаджиев.

Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»

Сплошной гадюшник.
Зато на спортсе еще долго будут помнить еге легендарные поджопники
Зато на спортсе еще долго будут помнить еге легендарные поджопники
Легендарная поджопники Харитонова от Дорогого Брата? 🤣🤣🤣
Легендарная поджопники Харитонова от Дорогого Брата? 🤣🤣🤣
Угу, есть "касетные боеприпасы"
А тут "кастетные поджопники"
