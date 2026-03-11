Гаджиев – о Харитонове: «Я его не трогаю, лишний раз не вспоминаю. Хотя тоже много чего нехорошего слышал»

Гаджиев ответил Харитонову.

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о конфликте с Сергеем Харитоновым .

«Он сообщил полную чушь и стал распространителем этой чуши. Я с ним созвонился, он начал что-то лепетать: «А я чего? Я ничего. Это я от Адама услышал». Адам это отрицает. Он говорит, что с Сергеем об этом не говорил. То есть на тот момент Харитонов пытался весь мир убедить, что Яндиев плохой, и искал сочувствующих. В том числе в моем лице.

Мы поговорили нелицеприятно. Я сказал: «Даже если ты что-то подобное слышал, это не значит, что ты должен распространять информацию». Я его не трогаю, лишний раз не вспоминаю. Хотя тоже много чего нехорошего слышал про Харитонова, но он мне посторонний человек. Разве кто-то слышал от меня плохое в его адрес? Нет. Хотя я наделен колоссальным объемом информации. Зачем? Живет Харитонов и живет. Давайте говорить о его благих делах, если они есть. О плохих не будем.

Я потребовал встречи. Сергей с нее съехал, ссылаясь: «Приедет со своими братками, а если один – дам ему поджопник». Так далее. Он меня не знает с этой стороны. Я никуда не ездил с группой товарищей. Он меня не знает как человека, которому можно дать поджопник. Не было прецедента, чтобы Гаджиев куда-то приезжал толпой или получал поджопник. Поэтому у него нет права так рассуждать.

Харитонов перестал брать трубку. Дал понять общим знакомым, что не собирается общаться. Тогда он написал заявление на Яндиева, поэтому стало ясно, что с ним лучше не связываться. Иначе можно оказаться в местах не столь отдаленных. Дальше говорить не собираюсь. Устрою какую-нибудь сатисфакцию, а какую именно – будет видно», – сказал Гаджиев.

