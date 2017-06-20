Александр Зубков: «Зачем было называть школу моим именем? Я об этом не просил. А потом втихушку, по-крысиному вот так поступить»

Бывший российский бобслеист Александр Зубков высказался по поводу того, что спортивная школа олимпийского резерва Братска убрала его имя из названия учебного заведения.

Школа носила имя Зубкова с марта 2016-го. Но коллектив заведения принял решение вернуть прежнее название «Олимп» из-за того, что Зубков был лишен двух золотых наград Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил.

«Вся эта ситуация с переименованием школы сравнима с ситуацией, когда тебе на день рождения приносят подарок, поздравили, покушали за твой счет, поплясали, песни попели, а выходя, сказав, что ты им не нравишься, забрали подарок обратно.

Ты, конечно, его отдашь, но осадок от этих людей уже будет тухловатый, и больше их точно не будет в твоей жизни!

Так вот и ответьте на вопрос, руководители Министерства спорта Иркутской области, зачем было называть школу моим именем, ведь я вас об этом не просил, а потом так втихушку, по-крысиному вот так поступить? Вопрос этот задавался на собрании, только ответ достойный получен не был!

А напоследок хочется сказать: уважаемые родители будущих чемпионов, к вам огромная просьба – учите детей уважать себя, никогда не сдаваться, достигать цели и не опускать руки, как бы больно по ним ни ударяли», – написал Зубков в инстаграме.

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