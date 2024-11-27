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Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко, Казакевич, Дербушева, Каплина, Бажин выступят в лыжном спринте

27 ноября на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап

Ханты-Мансийск

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияVK-сообщество СБР.

1/4 финала

Женщины

Жанна Максимович – Ирина Казакевич

Наталия Шевченко – Юлия Шеллер

Анна Григорьева – Анастасия Егорова

Тамара Дербушева – Елизавета Каплина

Мужчины

Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов

Кирилл Бажин – Алексей Зубарев

Рустам Каюмов – Андрей Вьюхин

Алексей Вагин – Никита Блинов

Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
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