Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко, Казакевич, Дербушева, Каплина, Бажин выступят в лыжном спринте
27 ноября на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
1-й этап
Ханты-Мансийск
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – VK-сообщество СБР.
1/4 финала
Женщины
Жанна Максимович – Ирина Казакевич
Наталия Шевченко – Юлия Шеллер
Анна Григорьева – Анастасия Егорова
Тамара Дербушева – Елизавета Каплина
Мужчины
Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов
Кирилл Бажин – Алексей Зубарев
Рустам Каюмов – Андрей Вьюхин
Алексей Вагин – Никита Блинов
Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Анна Лаптева
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