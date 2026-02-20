9

Стефен Карри потерял право претендовать на награды по итогам сезона

Карри не сможет попасть в сборную НБА или стать MVP.

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри лишился права претендовать на награды по награды по итогам сезона.

Сегодня Карри пропустил 18-й матч, поэтому он не сможет выполнить требование НБА об участии в минимум 65 играх.

В текущем сезоне 37-летний защитник принял участие лишь в 39 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, 4,8 передачи и 3,5 подбора.

Карри присоединился к Леброну Джеймсу, став одним из звездных игроков, которые не могут претендовать на личные награды.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну справедливости ради, в этом году есть ребята которые больше заслужили. От стефа не убудет, свой уровень он держит, но пусть другие парни тоже порадуются
а смысл, сейчас речь идет о спортивном долголетии!! две игры или 2 доп. года карьеры!? да, немного утрирую... но я думаю послы понятен
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристапс Порзингис о Дрэймонде: «Мне нравится этот парень. Очень важен для команды»
20 февраля, 06:13
Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт», набрав 12 очков
20 февраля, 06:06Видео
Стефен Карри пропустит еще минимум пять матчей
20 февраля, 04:26
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем