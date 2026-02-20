Стефен Карри потерял право претендовать на награды по итогам сезона

Карри не сможет попасть в сборную НБА или стать MVP.

Звезда «Голден Стэйт » Стефен Карри лишился права претендовать на награды по награды по итогам сезона.

Сегодня Карри пропустил 18-й матч, поэтому он не сможет выполнить требование НБА об участии в минимум 65 играх.

В текущем сезоне 37-летний защитник принял участие лишь в 39 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, 4,8 передачи и 3,5 подбора.

Карри присоединился к Леброну Джеймсу, став одним из звездных игроков, которые не могут претендовать на личные награды.