Стефен Карри потерял право претендовать на награды по итогам сезона
Карри не сможет попасть в сборную НБА или стать MVP.
Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри лишился права претендовать на награды по награды по итогам сезона.
Сегодня Карри пропустил 18-й матч, поэтому он не сможет выполнить требование НБА об участии в минимум 65 играх.
В текущем сезоне 37-летний защитник принял участие лишь в 39 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, 4,8 передачи и 3,5 подбора.
Карри присоединился к Леброну Джеймсу, став одним из звездных игроков, которые не могут претендовать на личные награды.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Ну справедливости ради, в этом году есть ребята которые больше заслужили. От стефа не убудет, свой уровень он держит, но пусть другие парни тоже порадуются
а смысл, сейчас речь идет о спортивном долголетии!! две игры или 2 доп. года карьеры!? да, немного утрирую... но я думаю послы понятен
