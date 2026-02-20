  • Спортс
  • Беннедикт Матурин набрал 38 очков в победной игре против «Денвера», установив новый рекорд для дебютных домашних матчей за «Клипперс»
Беннедикт Матурин набрал 38 очков в победной игре против «Денвера», установив новый рекорд для дебютных домашних матчей за «Клипперс»

Матурин помог «Клипперс» победить «Денвер», набрав 38 очков.

В победном матче против «Денвера» (115:114) защитник «Клипперс» Беннедикт Матурин повторил личный рекорд результативности, набрав 38 очков.

Войдя в игру со скамейки запасных, Матурин провел на площадке 34 минуты и реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 12 из 13 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

23-летний баскетболист превзошел достижение Пола Джорджа (37 очков 16 ноября 2019 года) по количеству очков, набранных игроком в домашнем дебюте за «Клипперс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Пока Беня очень радует, один из немногих у Клипперс кто сам может стабильно создавать себе моменты для скоринга. В защите тоже старается, видно что парень с характером.
Начал читать комментарий и слегка опешил. Для меня «Беня» - это Бен Симмонс. Грешным делом подумал, что пропустил его камбэк😂
Мало кто знает, но по матери фамилия Бенедикта — Моторов 😁✌️ (шутка конечно, но какой же он красавец!»
Погугли Гаитянские поляки.. Матурин фамилия славянского происхождения.. Он частично поляк.
Да на спортсе же статья была о нем
