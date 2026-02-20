Беннедикт Матурин набрал 38 очков в победной игре против «Денвера», установив новый рекорд для дебютных домашних матчей за «Клипперс»

Матурин помог «Клипперс» победить «Денвер», набрав 38 очков.

В победном матче против «Денвера » (115:114) защитник «Клипперс » Беннедикт Матурин повторил личный рекорд результативности, набрав 38 очков.

Войдя в игру со скамейки запасных, Матурин провел на площадке 34 минуты и реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 12 из 13 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

23-летний баскетболист превзошел достижение Пола Джорджа (37 очков 16 ноября 2019 года) по количеству очков, набранных игроком в домашнем дебюте за «Клипперс».