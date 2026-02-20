Никола Йокич хотел заработать штрафные, выбросив мяч с логотипа

Йокич надеялся, что судьи зафиксируют нарушение при броске с центра.

В одном из эпизодов матча против «Клипперс» центровой «Денвера » Никола Йокич почувствовал контакт со стороны центрового Яника Конана Нидерхойзера и выбросил мяч с логотипа.

Судьи зафиксировали нарушение, но Йокич не получил право на штрафные броски.

Встреча закончилась победой «Клипперс » (115:114), на счету Йокича 22 очка (9 из 22 с игры), 17 подборов и 6 передач.