Никола Йокич хотел заработать штрафные, выбросив мяч с логотипа
Йокич надеялся, что судьи зафиксируют нарушение при броске с центра.
В одном из эпизодов матча против «Клипперс» центровой «Денвера» Никола Йокич почувствовал контакт со стороны центрового Яника Конана Нидерхойзера и выбросил мяч с логотипа.
Судьи зафиксировали нарушение, но Йокич не получил право на штрафные броски.
Встреча закончилась победой «Клипперс» (115:114), на счету Йокича 22 очка (9 из 22 с игры), 17 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Он так делает раз в десять игр, тоже мне новости, старости это...
Главный флоппер и выпрашиватель фоло в лиге!
Главный флоппер и выпрашиватель фоло в лиге!
он травмирован еще 2 недели...
он травмирован еще 2 недели...
Был, но уже 6 матчей играет...
Было бы забавно, если бы попал
