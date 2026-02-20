  • Спортс
  • Ламело Болл покинул зал для пресс-конференций из-за непрекращающихся вопросов о дорожном инциденте
Ламело Болл покинул зал для пресс-конференций из-за непрекращающихся вопросов о дорожном инциденте

Ламело Болл предстал перед журналистами после ДТП.

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл впервые пообщался с журналистами после автомобильной аварии.

В четверг «Шарлотт» уступил «Хьюстону» (101:105), Болл набрал 11 очков, 7 подборов и 7 передач.

Болл: К счастью, все целы. Нам повезло. Хвала Господу.

Журналист: Почему вы так быстро покинули место происшествия?

Болл: Вам нужно уточнить это у них (отсылка к пресс-службе клуба, вероятно, связанная с запретом комментировать продолжающееся расследование)

Журналист: Откуда вы знаете, что никто не пострадал?

Болл: Я увидел, что она сразу же вышла из своей машины.

После этого баскетболист встал и покинул зал для пресс-конференций.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoШарлотт
logoНБА
logoЛамело Болл
происшествия
Рекомендуем