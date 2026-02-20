Ламело Болл покинул зал для пресс-конференций из-за непрекращающихся вопросов о дорожном инциденте
Ламело Болл предстал перед журналистами после ДТП.
Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл впервые пообщался с журналистами после автомобильной аварии.
В четверг «Шарлотт» уступил «Хьюстону» (101:105), Болл набрал 11 очков, 7 подборов и 7 передач.
Болл: К счастью, все целы. Нам повезло. Хвала Господу.
Журналист: Почему вы так быстро покинули место происшествия?
Болл: Вам нужно уточнить это у них (отсылка к пресс-службе клуба, вероятно, связанная с запретом комментировать продолжающееся расследование)
Журналист: Откуда вы знаете, что никто не пострадал?
Болл: Я увидел, что она сразу же вышла из своей машины.
После этого баскетболист встал и покинул зал для пресс-конференций.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем