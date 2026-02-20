Никола Йокич о завершении карьеры: «Буду играть до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне»
Никола Йокич рассказал, как долго собирается играть в баскетбол.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич прокомментировал мнение о том, что может завершить карьеру раньше, чем большинство игроков его уровня.
В четверг сербу исполнился 31 год.
«Мне кажется, я буду играть в баскетбол до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне. Потому что мне это нравится, я люблю играть в баскетбол.
Так что планирую играть до тех пор, пока смогу показывать высокий уровень игры, получать от этого удовольствие и оставаться здоровым», – поделился 3-кратный MVP НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Учитывая, что Йокич в этом году показывает PER 35+(напомню, лучший PER всех времен и народов выдал тоже он - 32.85, а в самом рейтинге Холланджера записано All-time great season 35.0+), и каждый год показатели растут - еще минимум лет 7-8.
С таким баскетбольным IQ будет играть минимум до 40 лет!!
Йокич выглядит неважно после травмы. Посмотрим как пойдет дальше, учитывая что эта, считай, его первая
Надо бы в ПО быть в форме, чемпионство случилось, когда Йокич перед ПО игры пропускал, да и команда выдала серию из поражений в феврале-марте, зато в ПО они были на пИке. Зато в следующих сезонах приходилось мучить регулярку до последних сил до последних матчей, и в ПО уже не хватало порой свежести. А Йокич вообще потяжелел сейчас по сравнению с 2022/2023.
Никола, играй, пока можешь. Очень нравится твоя игра
