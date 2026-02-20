Никола Йокич о завершении карьеры: «Буду играть до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне»

Никола Йокич рассказал, как долго собирается играть в баскетбол.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич прокомментировал мнение о том, что может завершить карьеру раньше, чем большинство игроков его уровня.

В четверг сербу исполнился 31 год.

«Мне кажется, я буду играть в баскетбол до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне. Потому что мне это нравится, я люблю играть в баскетбол.

Так что планирую играть до тех пор, пока смогу показывать высокий уровень игры, получать от этого удовольствие и оставаться здоровым», – поделился 3-кратный MVP НБА .