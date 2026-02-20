  • Спортс
  Никола Йокич о завершении карьеры: «Буду играть до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне»
Никола Йокич о завершении карьеры: «Буду играть до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне»

Никола Йокич рассказал, как долго собирается играть в баскетбол.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич прокомментировал мнение о том, что может завершить карьеру раньше, чем большинство игроков его уровня.

В четверг сербу исполнился 31 год.

«Мне кажется, я буду играть в баскетбол до тех пор, пока у меня получается делать это на высоком уровне. Потому что мне это нравится, я люблю играть в баскетбол.

Так что планирую играть до тех пор, пока смогу показывать высокий уровень игры, получать от этого удовольствие и оставаться здоровым», – поделился 3-кратный MVP НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Учитывая, что Йокич в этом году показывает PER 35+(напомню, лучший PER всех времен и народов выдал тоже он - 32.85, а в самом рейтинге Холланджера записано All-time great season 35.0+), и каждый год показатели растут - еще минимум лет 7-8.
С таким баскетбольным IQ будет играть минимум до 40 лет!!
Йокич выглядит неважно после травмы. Посмотрим как пойдет дальше, учитывая что эта, считай, его первая
Ответ dev0
Йокич выглядит неважно после травмы. Посмотрим как пойдет дальше, учитывая что эта, считай, его первая
Надо бы в ПО быть в форме, чемпионство случилось, когда Йокич перед ПО игры пропускал, да и команда выдала серию из поражений в феврале-марте, зато в ПО они были на пИке. Зато в следующих сезонах приходилось мучить регулярку до последних сил до последних матчей, и в ПО уже не хватало порой свежести. А Йокич вообще потяжелел сейчас по сравнению с 2022/2023.
Никола, играй, пока можешь. Очень нравится твоя игра
