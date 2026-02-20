Брэндон Миллер побил рекорд «Шарлотт» по серии точных штрафных (54) и тут же смазал следующий
Миллер вошел в историю «Хорнетс» и успокоился.
В матче против «Хьюстона» форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер стал новым рекордсменом клуба по серии точных штрафных (54), обойдя Кембу Уокера (53).
Миллер попал бросок, позволивший ему побить рекорд, и тут же смазал последующий, прервав серию.
«Хорнетс» проиграли «Рокетс» (101:105), на счету форварда 17 очков (5 из 22 с игры, 1 из 12 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 4 подбора и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
