Брэндон Миллер побил рекорд «Шарлотт» по серии точных штрафных (54) и тут же смазал следующий

Миллер вошел в историю «Хорнетс» и успокоился.

В матче против «Хьюстона » форвард «Шарлотт » Брэндон Миллер стал новым рекордсменом клуба по серии точных штрафных (54), обойдя Кембу Уокера (53).

Миллер попал бросок, позволивший ему побить рекорд, и тут же смазал последующий, прервав серию.

«Хорнетс» проиграли «Рокетс» (101:105), на счету форварда 17 очков (5 из 22 с игры, 1 из 12 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 4 подбора и 7 передач.