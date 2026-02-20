Донован Митчелл завершил аллей-уп от Джеймса Хардена, едва не перепрыгнув защитника

Митчелл и Харден организовали яркий момент.

В матче против «Бруклина » звезды «Кливленда » Джеймс Харден и Донован Митчелл продемонстрировали свое взаимодействие, организовав эффектный аллей-уп в быстром отрыве, который Митчелл завершил, едва не перепрыгнув защитника.

«Кэвальерс» разгромили «Нетс» (112:84), в активе Хардена 16 очков, 5 подборов и 9 передач, у Митчелла – 17 очков, 3 подбора и 5 передач.