Донован Митчелл завершил аллей-уп от Джеймса Хардена, едва не перепрыгнув защитника
Митчелл и Харден организовали яркий момент.
В матче против «Бруклина» звезды «Кливленда» Джеймс Харден и Донован Митчелл продемонстрировали свое взаимодействие, организовав эффектный аллей-уп в быстром отрыве, который Митчелл завершил, едва не перепрыгнув защитника.
«Кэвальерс» разгромили «Нетс» (112:84), в активе Хардена 16 очков, 5 подборов и 9 передач, у Митчелла – 17 очков, 3 подбора и 5 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красота. Перстни ждут)
Красота. Перстни ждут)
Харден просто идеальный вариант для Митчелла в пару. ПГ который может в защите играть на 2ке и заигрывать Аллена и Мобли, даже состав позволяет в этом сезоне побороться за перстни реально.
Харден просто идеальный вариант для Митчелла в пару. ПГ который может в защите играть на 2ке и заигрывать Аллена и Мобли, даже состав позволяет в этом сезоне побороться за перстни реально.
В прошлом сезоне от них тоже очень много ждали :) В первую очередь нужен серьёзный прогресс от Мобли, а он пока топчется на месте.
Да не, Митчелл то могёт...может кто забыл, а ведь он победитель Slam Dunk Contest 2018 г . Кстати, в свой первый сезон в НБА
Егор молодец, что прочитал навес, хоть и не дотянулся
Портер толкнул Траоре под постер
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем