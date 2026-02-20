Джамал Мюррэй смазал спасительный штрафной в концовке игры против «Клипперс»
Мюррэй не смог использовать шанс перевести матч с «Клипперс» в овертайм.
На последних секундах матча против «Клипперс» звездный защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил право на 3 штрафных и шанс сравнять счет.
Мюррэй был точен в первых двух попытках, однако смазал третью. Подбор достался «Клипперс», и матч закончился их победой – 115:114.
По итогам встречи на счету защитника «Наггетс» 20 очков (5 из 15 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 8 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Недавно у него такое было уже. 3 из 3 не смог забить в самом конце
Недавно у него такое было уже. 3 из 3 не смог забить в самом конце
Это уже третий раз, там с Детройтом два раза 2/3 штрафные
Очень много у Денвера в этом сезоне минимальных поражений, мб в по регрессирует к везению...
Матурин что ему говорил интересно? Что предлагал сделать?)
Матурин что ему говорил интересно? Что предлагал сделать?)
не порть мой домашний дебют, промажь один бросочек по-братски, мы канадцы, должны помогать друг другу)
не порть мой домашний дебют, промажь один бросочек по-братски, мы канадцы, должны помогать друг другу)
Рекорд у него уже итак стоял для Парусных в первом домашнем матче)
По совокупности всех проблем выход в полуфинал конференции это максимум для Денвера в этом году))) Нет сыгранности в обороне, не могут решать концовки)))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем