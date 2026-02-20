Джамал Мюррэй смазал спасительный штрафной в концовке игры против «Клипперс»

Мюррэй не смог использовать шанс перевести матч с «Клипперс» в овертайм.

На последних секундах матча против «Клипперс » звездный защитник «Денвера » Джамал Мюррэй получил право на 3 штрафных и шанс сравнять счет.

Мюррэй был точен в первых двух попытках, однако смазал третью. Подбор достался «Клипперс», и матч закончился их победой – 115:114.

По итогам встречи на счету защитника «Наггетс» 20 очков (5 из 15 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 8 подборов и 8 передач.