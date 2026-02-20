6

«Лейкерс» в матче с «Клипперс» впервые за долгое время предстанут в полноценном составе

Звезды «Лейкерс» восстановились от травм.

«Лейкерс» рассчитывают впервые за долгое время выставить на матч оптимальный состав.

Представители звездного трио Лука ДончичЛеброн ДжеймсОстин Ривз готовы сыграть против «Клипперс» в пятницу без ограничения времени.

«По состоянию на последние 40 секунд мы готовы выставить полноценный ростер.

Забавно, перед началом сезона я говорил о том, как важно нам сыгрываться и проводить матчи со всеми тремя этими парнями, но по факту таких игр было всего 10. Но мы не единственные, кто испытывает такого рода проблемы», – сказал главный тренер «озерников» Джей Джей Редик во время общения с журналистами.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛука Дончич
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoКлипперс
logoНБА
logoОстин Ривз
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
скоро Остин будет стоить дороже Луки ,
И новости будут звучать так : сегодня в очередной игре команда Ривза....
