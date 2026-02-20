НБА. 42 очка и 13 передач Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк», «Клипперс» справились с «Денвером» благодаря 38 очкам Матурина и другие результаты

20 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Голден Стэйт » проиграл «Бостону » (110:121).

«Нью-Йорк » уступил «Детройту » (111:126), на счету разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема 42 очка, 8 подборов и 13 передач при 17 из 34 с игры, 5 из 11 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

«Клипперс» победили «Денвер» (115:114) благодаря 38 очкам Беннедикта Матурина (12 из 22 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 12 из 13 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.