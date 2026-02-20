НБА. 42 очка и 13 передач Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк», «Клипперс» справились с «Денвером» благодаря 38 очкам Матурина и другие результаты
20 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
«Голден Стэйт» проиграл «Бостону» (110:121).
«Нью-Йорк» уступил «Детройту» (111:126), на счету разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема 42 очка, 8 подборов и 13 передач при 17 из 34 с игры, 5 из 11 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
«Клипперс» победили «Денвер» (115:114) благодаря 38 очкам Беннедикта Матурина (12 из 22 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 12 из 13 штрафных).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Помню, 4 года назад в разгар финальной серии в день игры номер 6 при счёте 3-2 иду себе спокойно по худу и тут передо мной внезапно вырастают двое мазафакеров, на одном из которых джерси Селтикс)
Естественно, я не мог пройти молча мимо них и бросаю, мол, пацаны, вы же понимаете, что сегодня всё закончится?
Они, разумеется, уловили мой месседж и в унисон мне в ответ: "Ничегошеньки подобного, сегодня 3-3 делаем!"
Я уже заворачивал в сторону Красного и Белого, поэтому даже не помню, что им ответил, наверное просто ухмыльнулся их вере в уже почти проигранную серию)
Чем всё закончилось, думаю, напоминать не стоит, то самое празднование Шефа уже в третьей четверти, мол, колечко номер 4 осталось только примерить (пусть и при +22) - это, конечно, в мемориз, один из самых мурашечных моментов за всё время, что я влюблён в эту игру и в эту лигу) Вот такой от меня Throwback Thursday перед предстоящей игрой, прекрасное время) Всех поздравляю с возвращением НБА, заждались уже! До начала весны, а потом и до старта плей-офф рукой подать, начинается самое интересное
