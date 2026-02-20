  • Спортс
НБА. 42 очка и 13 передач Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк», «Клипперс» справились с «Денвером» благодаря 38 очкам Матурина и другие результаты

20 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Голден Стэйт» проиграл «Бостону» (110:121).

«Нью-Йорк» уступил «Детройту» (111:126), на счету разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема 42 очка, 8 подборов и 13 передач при 17 из 34 с игры, 5 из 11 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

«Клипперс» победили «Денвер» (115:114) благодаря 38 очкам Беннедикта Матурина (12 из 22 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 12 из 13 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Сегодня я узнал, что Гарретт Темпл до сих пор в лиге и набирает 0.3 очка с линейкой 14/20/50.
Ответ русский гений
Сегодня я узнал, что Гарретт Темпл до сих пор в лиге и набирает 0.3 очка с линейкой 14/20/50.
Два игрока Сиэтла до сих пор в лиге.
Ответ русский гений
Сегодня я узнал, что Гарретт Темпл до сих пор в лиге и набирает 0.3 очка с линейкой 14/20/50.
Видимо он будет играть, пока Баркли сидит в студии Inside the NBA, чтобы каждый раз в начале сезона Чак не мог ответить, за какую команду он играет))
Вот это насовал Бандурин частушек Денверу. Реверс-стил от Клипперс. Канадец ушел, канадец пришел. Вместо худощавого балеруна-интеллигента ШГА, теперь отмороженный Матурин с арматурин. Круг кленового листа замкнулси.. %)
Ответ Daishi
Вот это насовал Бандурин частушек Денверу. Реверс-стил от Клипперс. Канадец ушел, канадец пришел. Вместо худощавого балеруна-интеллигента ШГА, теперь отмороженный Матурин с арматурин. Круг кленового листа замкнулси.. %)
арматурин 🤣🤣🤣
"Голден Стэйт - Бостон" - как же много в этой вывеске для болельщиков Уорриорз)

Помню, 4 года назад в разгар финальной серии в день игры номер 6 при счёте 3-2 иду себе спокойно по худу и тут передо мной внезапно вырастают двое мазафакеров, на одном из которых джерси Селтикс)
Естественно, я не мог пройти молча мимо них и бросаю, мол, пацаны, вы же понимаете, что сегодня всё закончится?
Они, разумеется, уловили мой месседж и в унисон мне в ответ: "Ничегошеньки подобного, сегодня 3-3 делаем!"
Я уже заворачивал в сторону Красного и Белого, поэтому даже не помню, что им ответил, наверное просто ухмыльнулся их вере в уже почти проигранную серию)
Чем всё закончилось, думаю, напоминать не стоит, то самое празднование Шефа уже в третьей четверти, мол, колечко номер 4 осталось только примерить (пусть и при +22) - это, конечно, в мемориз, один из самых мурашечных моментов за всё время, что я влюблён в эту игру и в эту лигу) Вот такой от меня Throwback Thursday перед предстоящей игрой, прекрасное время) Всех поздравляю с возвращением НБА, заждались уже! До начала весны, а потом и до старта плей-офф рукой подать, начинается самое интересное
Ответ Cash_flow
"Голден Стэйт - Бостон" - как же много в этой вывеске для болельщиков Уорриорз) Помню, 4 года назад в разгар финальной серии в день игры номер 6 при счёте 3-2 иду себе спокойно по худу и тут передо мной внезапно вырастают двое мазафакеров, на одном из которых джерси Селтикс) Естественно, я не мог пройти молча мимо них и бросаю, мол, пацаны, вы же понимаете, что сегодня всё закончится? Они, разумеется, уловили мой месседж и в унисон мне в ответ: "Ничегошеньки подобного, сегодня 3-3 делаем!" Я уже заворачивал в сторону Красного и Белого, поэтому даже не помню, что им ответил, наверное просто ухмыльнулся их вере в уже почти проигранную серию) Чем всё закончилось, думаю, напоминать не стоит, то самое празднование Шефа уже в третьей четверти, мол, колечко номер 4 осталось только примерить (пусть и при +22) - это, конечно, в мемориз, один из самых мурашечных моментов за всё время, что я влюблён в эту игру и в эту лигу) Вот такой от меня Throwback Thursday перед предстоящей игрой, прекрасное время) Всех поздравляю с возвращением НБА, заждались уже! До начала весны, а потом и до старта плей-офф рукой подать, начинается самое интересное
Жаль, что маг Стеф не играет только сегодня(
Ответ Cash_flow
"Голден Стэйт - Бостон" - как же много в этой вывеске для болельщиков Уорриорз) Помню, 4 года назад в разгар финальной серии в день игры номер 6 при счёте 3-2 иду себе спокойно по худу и тут передо мной внезапно вырастают двое мазафакеров, на одном из которых джерси Селтикс) Естественно, я не мог пройти молча мимо них и бросаю, мол, пацаны, вы же понимаете, что сегодня всё закончится? Они, разумеется, уловили мой месседж и в унисон мне в ответ: "Ничегошеньки подобного, сегодня 3-3 делаем!" Я уже заворачивал в сторону Красного и Белого, поэтому даже не помню, что им ответил, наверное просто ухмыльнулся их вере в уже почти проигранную серию) Чем всё закончилось, думаю, напоминать не стоит, то самое празднование Шефа уже в третьей четверти, мол, колечко номер 4 осталось только примерить (пусть и при +22) - это, конечно, в мемориз, один из самых мурашечных моментов за всё время, что я влюблён в эту игру и в эту лигу) Вот такой от меня Throwback Thursday перед предстоящей игрой, прекрасное время) Всех поздравляю с возвращением НБА, заждались уже! До начала весны, а потом и до старта плей-офф рукой подать, начинается самое интересное
Комментарий скрыт
Да это просто какая-то масленица в НБА! Без исключения, все матчи интересные. Всем хорошего ночного просмотра, и каждый пусть поболеет за своих.
Ответ Алекс Баландин
Да это просто какая-то масленица в НБА! Без исключения, все матчи интересные. Всем хорошего ночного просмотра, и каждый пусть поболеет за своих.
Ты где смотришь сейчас НБА, что у тебя просмотр ночной? В Челябинске смотрят НБА по утрам) И уж тем более, домашних Клипперс)
Ответ Алекс Баландин
Да это просто какая-то масленица в НБА! Без исключения, все матчи интересные. Всем хорошего ночного просмотра, и каждый пусть поболеет за своих.
Сакраменто - Орландо называть интересным язык не повернется, но в остальном да)
Пистонс божит в этом сезоне. Каннингем как вожак просто разрывает порой команды. Как сегодня Никс. И это без Дюрена.
Ответ Баир Дамбаев
Пистонс божит в этом сезоне. Каннингем как вожак просто разрывает порой команды. Как сегодня Никс. И это без Дюрена.
Никс разочаровывает, с таким составом и так играть, тем более когда нет Дюрена и Стюарта. Надо было скидывать Таунса пока ещё была возможность. И если в этом сезоне опять судьи не будут тащить их как в прошлом сезоне, то не удивлюсь, если даже и в первом раунде вылетят
Ответ SergoSSS
Никс разочаровывает, с таким составом и так играть, тем более когда нет Дюрена и Стюарта. Надо было скидывать Таунса пока ещё была возможность. И если в этом сезоне опять судьи не будут тащить их как в прошлом сезоне, то не удивлюсь, если даже и в первом раунде вылетят
И куда скинуть Таунса. Да когда судьи не тащат то они показывают игру примерно как сегодня.
Матурин хорошо зашел в ЛАК
Офигеть, Матурин разматывает Денвер
Отличный матч. Матурин хорош, лучший игрок LAC в этом матче.
В Фили всё стабильно)

MAY NOT PLAY
C J. Embiid Out
F P. George Out
Ответ Cash_flow
В Фили всё стабильно) MAY NOT PLAY C J. Embiid Out F P. George Out
Типо это сегодня выяснилось что они не играют)
Ответ Cash_flow
В Фили всё стабильно) MAY NOT PLAY C J. Embiid Out F P. George Out
Атланта выиграет 🦅🏆
Матурин канеш харизматичный чел
