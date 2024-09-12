Почему «Ф-1» в Баку такая сложная и хаотичная? Это «Монца» со стенами? Здесь все ответы!

От редакции : Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение ». Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких классных предобзоров будет больше! Сегодня вашему вниманию – Гран-при Азербайджана.

После эмоционального и неожиданного исхода Гран-при Италии хотелось как можно скорее увидеть следующий акт сериала под названием «Формула-1», сезон-2024». Накатит ли «Макларен» на «Ред Булл» в личном зачете и станут ли Норрис и Пиастри лидерами командного после следующего Гран-при? Как долго поедет вперед «Феррари», или Монца – единичный всплеск, как был в Монако?

Вернут ли предотпускной темп «Мерседесы»? Как долго продержится без очков «Заубер»? Это малая доля вопросов, которая волновала перед началом осенней части чемпионата. Но причудливо составленная вторая часть календаря предложила помаяться две недели в ожидании очередного эпизода. Распутывать загадки сезона после паузы выпало на долю приветливого и солнечного Баку.

Баку: почему трасса такая сложная?

Жемчужина Каспия уже в восьмой раз откроет двери «Формуле-1»: один раз в роли хозяина Гран-при Европы и седьмой – как центр национального Гран-при. За эти годы городская трасса в Баку влюбила в себя гонщиков и поклонников «Формулы-1» яркими гонками и удивительной атмосферой исторических кварталов морского побережья.

Короткая история городского трека уже обросла событиями. Фотофиниш Боттаса и Стролла в 2017-м после брейк-теста и бодания Феттеля с Хэмилтоном, столкновение партнеров по «Ред Булл» в 2018-м, самоликвидация Хэмилтона после аварии Ферстаппена на рестарте в 2021-м – что ни гонка, то яркое событие сезона.

До 2016-го года уличные гонки превращались в тоскливую вереницу, где что-то серьезное происходило лишь в случае аварий или каких-то чудес мирового автоспорта. Например, Гран-при Европы 2012 года в Валенсии. Но Баку представил треки в черте города с иной стороны. Архитектором кольца в столице Азербайджана выступил Герман Тильке, единственной задачей которого было не испортить подарок, который упал в его руки. Древние узкие локации, широченные проспекты вдоль набережной – отличный материал для создания скоростной и одновременно требовательной к настройкам трассы. Баку задал ноту скоростных городских локаций, которой в будущем последовали Джидда и Лас-Вегас.

«Баку Стрит» проносит гонщика сквозь дорогие районы на побережье через бескрайний Проспект Нефтяников, а затем бросает в тенистые улочки Ичери-шехер – квартала из списка наследия ЮНЕСКО. После почти 20-метровой ширины главной прямой автодром все сужается, а при подъезде к главной достопримечательности полоска асфальта достигает лишь семи метров – как в Монако! После связки виражей по легенде города наступает черед сверхскоростного третьего сектора. Кажется, что нет ничего проще – дави газ до упора полкруга и наслаждайся видами. Но как сказать: в 2018-м году Роман Грожан умудрился разбить «Хаас» даже под сэйфти-каром.

Достопримечательности Баку вокруг трассы

Длинный, требовательный и очень скоростной – так можно описать «Баку Стрит». По протяженности она уступает лишь трассе в Спа и двум трекам-побратимам в Джидде и Вегасе. Интересно, что в схеме кольца почти нет среднескоростных поворотов, – сплошь 90-градусные скобы, прямые и изгибы на полном ходу. Напрашивается простая ставка на максимальную скорость, как в Монце. Но нет – если в Италии промах мимо виража обойдется в испорченные шины, взлетевший гравий и сбитые таблички заграждений, то в Баку можно сразу записываться на капитальный ремонт.

Конечно, в конце прямых выручают карманы безопасности, но ошибка в историческом квартале обойдется гораздо дороже. В лабиринте на въезде в Ичери-шехер за семь лет осталось немало искореженных деталей. Поэтому поиск уверенности на треке, который возрождается на свет лишь на три дня в году, – главная цель всех тренировочных прокатов.

Не менее интересен Баку и для болельщика. Азербайджан делает все, чтобы гость не только наслаждался гонками, но и захотел вернуться на побережье Каспийского моря. Смесь восточной и европейской культур в характере города, колоритная местная кухня и сервис; гигантские прогулочные зоны, самой большой из которых является граничащий с трассой Приморский бульвар. И все это в сопровождении теплого солнца, которое не покидает столицу Каспия с весны до конца осени.

Перед Гран-при Азербайджана 2024-го

Главное слово за Гран-при Азербайджана молвит статистика. До гонки 2023-го года Баку владел особенным достижением – победитель ни разу не повторялся. Тенденция оборвалась лишь в прошлом году, когда этап на побережье Каспия наконец получил первого в истории многократного лауреата. В свете выступлений последних полутора лет фамилия на посту рекордсмена очень неожиданная. Защищать и приумножать достижения будет Серхио Перес, который год назад уверенно обыграл всех, включая Ферстаппена, и в спринте, и в основной гонке.

Тогда мексиканца нарекли специалистом по городским трассам , Перес прищуривался в сторону кубка за чемпионство, но на деле победа в Баку-2023 может навсегда стать последней в карьере. С того дня Чеко лишь 10 раз за 34 гонки (основных) приехал к подиуму и ни разу всерьез не боролся за победу. Гран-при Азербайджана, который так к нему благосклонен, может помочь Серхио очистить репутацию.

Но шансы на пополнение коллекции победителей гораздо выше, чем на повторение обладателя главного трофея. Пока «Ред Булл» из последних сил пытается дотянуть до еще одной месячной паузы, в первых рядах фаворитов сияют пилоты «Макларена». «Тактика папайи» упорно сопротивляется сокращению отрыва Ферстаппена и компании, но даже с внутренней неразберихой «оранжевые» подтягиваются к верхним строчкам в чемпионате.

Еще двое из числа претендентов на первую победу в Баку будут за рулем красных машин. Автодром у Каспийского моря избавляет «Феррари» от главной проблемы – затяжных поворотов. На длинных прямых, разбавленных затычными торможениями, «скакуны из Маранелло» чувствуют себя отлично. Три подряд поул-позиции Леклера говорят сами за себя. Но в гонках пока не везет – на двоих у пилотов Скудерии лишь третье место монегаска годом ранее.

Очередное испытание ждет действующих чемпионов из «Ред Булл». После Гран-при Италии Ферстаппен обозвал RB20 монстром и признал, что выиграть оба титула в этом году невозможно. Похожее мнение озвучил Хельмут Марко, который сказал, что единственная задача – сохранить лидерство Макса в личном зачете. Советник команды выразил надежду, что на будущих этапах будут сильны «Феррари» и «Мерседес», чтобы отобрать побольше очков у Норриса. «Быкам» нужно перетерпеть еще две гонки – после Сингапура у них будет месяц, чтобы понять капризы болида и вернуть его хотя бы к форме начала лета. Ну а в Баку фанатам «Ред Булл» лучше запастись невысокими ожиданиями.

Похожая ситуация в «Мерседесе». К концу июля «серебряные стрелы» набрали крейсерский ход и выиграли три гонки. Но в Зандворте и Монце былая форма испарилась. Лучшее, чего удалось достигнуть за два этапа – пятое место Хэмилтона в Италии. Одного боевого духа от подписания Антонелли недостаточно, чтобы заставить W15 ехать быстрее. Хотя позитивные моменты были: в Монце лишь к гонке машина утратила темп, а еще в квалификации оба гонщика боролись за высшие позиции.

Нельзя не вспомнить, что при оптимизации календаря Баку уехал сначала с весны на лето, затем с лета на апрель, а теперь обживается в начале осени. На положительный настрой погоды перенос никак не влияет – бархатный сезон в Азербайджане приходится как раз на сентябрь. Поэтому в ближайший уик-энд посетителей Гран-при ждет солнечная погода с дневными температурами до 28°С. Не стоит забывать и о времени проведения заездов – после привычного европейского графика придется перестроиться и прервать дела на пару часов раньше обычного.

Фото: Baku City Circuit