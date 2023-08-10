Женская сборная России по волейболу победила Беларусь в ретро-матче

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Российские волейболистки обыграли команду Беларуси в ретро-матче.

Россиянки победили со счетом 3-0 (15:4, 15:7, 15:6).

Встреча, прошедшая в Москве, была посвящена 100-летию отечественного волейбола.

Команды провели матч в стилизованной ретроформе и играли мячом старого образца. Встречу судили по правилам волейбола, которые применялись в 1980-е годы.

Накануне женская сборная России победила Беларусь в товарищеской игре. 

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