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У Хэмилтона пытаются забрать первый титул «Ф-1»: пока досудебной претензией. Претендента больше не пускают на гонки

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Льюис отошел в сторонку.

Один из самых скандальных сезонов «Формулы-1» XXI века вновь в новостях и заголовках: Фелипе Масса, упустивший титул в 2008-м на последнем круге в пользу Льюиса Хэмилтона, все-таки отправился в легальный поход.

Его адвокаты направили официальное претензионное письмо директору «Формулы-1» Стефано Доменикали и президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему о требовании отменить результаты Гран-при Сингапура, пересчитать очки за сезон без той гонки, а затем признать Фелипе Массу законным чемпионом сезона – ведь без тех результатов у бразильца оказывается преимущество над Хэмилтоном по очкам 97:92.

«Мистер Масса является законным чемпионом «Формулы-1» 2008 года, а «Формула-1» и ФИА намеренно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его титула, – гласит письмо адвокатов. – На данном этапе мистер Масса не может в полной мере оценить понесенные им убытки, но, по его предварительным оценкам, сумма может превысить десятки миллионов евро. При этом данная сумма не покрывает серьезных моральных и репутационных потерь, понесенных мистером Массой».

В случае отказа или отсутствия ответа команда юристов Фелипе обещает подать в гражданский и спортивный суды и вести процессы там – до всех последних инстанций. Но в данный момент Масса ждет.

«Теперь мяч на их стороне – мы ждем их ответа (ФИА и «Ф-1»), – пояснил адвокат бразильца Бернаду Виана. – Они попросили дать им больше времени, до середины октября. И мы, в качестве жеста доброй воли, пошли им навстречу».

Пока же между «Формулой-1», ФИА и Фелипе начинается раздрай. До иска Масса руководил мировым картингом и работал в паддоке амбассадором чемпионата – брал интервью, давал комментарии, общался с посетителями. Однако на Гран-при Италии – особенно после плакатов болельщиков о «Массе-настоящем чемпионе» – Фелипе попросили временно не приходить на гонки.

Так что пока бывший пилот Скудерии реже появляется в медиа и разговаривает в основном с бразильскими журналистами – выражая непреклонную позицию.

«Я уверен, что это мой титул и 16-е чемпионство «Феррари» в личном зачете. Я нанял очень сильную команду юристов. Мы до конца будем сражаться за справедливость. Не понимаю, почему с манипуляциями нельзя разобраться надлежащим образом – будь то спустя год, два или 15».

А какие у Массы основания?

Взорвалась бомба, заложенная еще в марте-апреле после публикации подробного просмотра документалки о Берни Экклстоуне «Счастливчик» – там он многое рассказал о нарочной аварии Нельсиньо Пике в Сингапуре.

То есть мир и так знал, что бразильца вынудили разбить болид ради победы Фернандо Алонсо, но бывший супремо «Ф-1» признался: они все выяснили еще до конца сезона – и скрыли, чтобы чемпионат не получил терминального имиджевого ущерба. Хотя в таких обстоятельствах дело об отмене результатов Гран-при следовало провести еще в 2008-м до выдачи всех кубков.

«По ходу сезона-2008 [президенту ФИА] Максу Мосли и мне сообщили о том, что случилось в Сингапуре. Пике-младший рассказал своему отцу Нельсону, что команда попросила его специально въехать в стену в определенный момент, вызвать появление машины безопасности и помочь напарнику Алонсо.

Пике-младший переживал за продление контракта, так что оказался под большим давлением и согласился. В тот момент мы решили ничего не делать. Мы хотели защитить спорт от большого скандала. Я ангельским голоском просил своего бывшего пилота Нельсона Пике успокоиться и какое-то время молчать.

Тогда было правило, что очки в чемпионате нельзя менять после церемонии награждения ФИА в конце года. Так что Хэмилтону вручили трофей чемпиона мира, и все было в порядке.

Нам хватало информации, чтобы подробнее изучить проблему. Но, пожалуй, это привело бы к отмене результатов гонки в Сингапуре, она не пошла бы в зачет. И чемпионом мира стал бы Фелипе Масса, а не Льюис Хэмилтон.

Мне до сих пор жаль Массу. Он выиграл заключительную гонку на домашней трассе в Сан-Паулу, все сделал правильно. Его лишили заслуженного титула, а у Хэмилтона было все везение на свете, и он выиграл свое первое чемпионство.

Сегодня я поступил бы иначе. Поэтому для меня Михаэль Шумахер до сих остается единоличным рекордсменом по титулам. Пусть статистика и говорит о другом».

Затем при детальном расследовании случая нашлись оговорки об осведомленности других работников ФИА – и президента Макса Мосли, и гоночного директора Чарли Уайтинга.

Максимально подробно их откровения и причины молчания мы разбирали здесь:

Первый титул Хэмилтона в «Ф-1» – спорный: правду о нарочной аварии специально задвинули. Теперь все всплыло, светит суд

Масса уже тогда пообещал тщательно разобраться в новых данных и обсудить все с юристами. Консультации и подбор команды длились до конца августа – теперь же дело перешло в активную стадию.

Причем показательна реакция Берни Экклстоуна, сдвинувшего историю парой признаний: он сразу же заявил, что не помнит такого интервью, хотя оно висит на сайте F1-Insider и на Amazon Prime Video в той самой документалке.

Следующее заявление – попытка обесценить процесс:

«Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю. С тем же успехом Хэмилтон и «Мерседес» могли подать иск против ФИА после не очень чистого окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года», – высказался Экклстоун.

Но в любом случае в процессе изучения дела адвокаты нашли «много новых доказательств» – и указанные выше цитаты, и другие свидетельства. Например, юридическая команда Фелипе направила указание арестовать некоторые внутренние документы «Феррари», «Альпин» (нынешняя «Рено»), бывших работников «Рено» Флавио Бритаторе, Пэта Симмондса и Стива Нильсена (нынешний спортивный директор ФИА!) и даже бывшего спонсора «Рено» – нидерландского банка ING – для представления в возможном суде. Все очень серьезно.

Реакция гоночного мира: часть – за Массу, «Мерседес» и босс «Феррари» – за сохранение результатов

Гоночный мир пока колеблется. С одной стороны, могли действительно появиться новые факты, и тогда Фелипе правда имеет право подать в суд и попробовать. С другой же многих страшит ретроспективный пересмотр и переписывание многолетней истории – результат гонок обычно с трудом меняют и через пару дней, а тут прошло 15 лет!

Однако некоторые структуры ФИА уже на стороне Массы – Бразильская конфедерация автоспорта (CBA) поддержала запрос:

«Учитывая, что дело касается бразильского пилота, обязанность Бразильской конфедерации автоспорта – оказать безусловную поддержку любой претензии, направленной в ФИА или связанные структуры.

Президент уже выразил поддержку гонщику в ФИА – это касается исключительно спортивной составляющей. Подчеркнем слово «спортивной», поскольку CBA и ее президент никоим образом не вовлечены, речь не идет о каких-либо экономических, политических или юридических интересах или выгоде.

Президент CBA считает претензии бывшего пилота «Феррари» законными и оправданными и как спортсмен полагает, что бразилец является истинным чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

Тем не менее, подчеркнем, что это ни в коей мере не призвано принизить мастерство Льюиса Хэмилтона, который выступал надлежащим образом и был далек от событий, породивших нынешние обсуждения».

«Если появились новые факты, можно провести разбирательство, – поддержал Фелипе советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – И шансы Массы не такие плохие. Единственный вопрос в том, придется ли пересматривать множество других гонок с инцидентами.

Было ужасно наблюдать, как Масса 20 секунд празднует титул в Бразилии, а потом все перевернулось. Я бы хотел, чтобы ему присудили титул. А у господина Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

«Мне кажется, что это очень непростое дело с уникальными обстоятельствами. Тем не менее, я не большой поклонник идеи менять результаты гонки даже через 15 минут после финиша, не говоря уже про 15 лет», – высказался шеф «Феррари» Фредерик Вассер.

«Такого поворота событий явно никто не ожидал, – ответил шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – И регламент в «Формуле-1» предельно четкий. Если же речь пойдет о гражданском иске, это определенно создаст прецедент. Каким бы ни был итог. Так что мы со стороны с любопытством наблюдаем за происходящим

Не думаю, что у него есть основания, честно говоря. Мы подписываемся под спортивным регламентом. Правила очень четкие, и держатели лицензий должны им следовать. Если все будут возвращаться к различным ситуациям, наш спорт окажется в раздрае.

Что касается гражданского суда, не знаю – давайте оценим, можно ли обсуждать какой-либо нанесенный ущерб. Есть говорить о репутационном ущербе, им трудно будет отстаивать позицию, не так ли? Это как теленовелла или мыльная опера, которая разыгрывается у меня перед глазами».

Занятно, как противники пересмотра фиксируются именно на теме изменения результата – словно выигрыш Массы в принципе неминуем, и главной проблемой станут последствия.

Масса и правда искал поддержки у Хэмилтона? И что ответил Льюис?

Правда. Адвокаты Фелипе в самом деле обращались к №44 за содействием.

«Льюис Хэмилтон является очень важным амбассадором спорта, «Формулы-1», и он всегда защищал спортивную честность и справедливость. Он также является почетным гражданином Бразилии и очень популярен в стране. Надеюсь, он нас поддержит. Ведь мы не имеем ничего против конкретно Льюиса Хэмилтона», – рассказывал Виана в интервью Autosport.

Что же ответил семикратный чемпион? Похоже, постарался дипломатично остаться в стороне:

«Если Фелипе желает двигаться в этом направлении – его решение. Я предпочитаю не фокусироваться на прошлом.

У меня очень плохая память, так что мало что помню, если честно. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, на помощи команде вернуться в гонку за победу в чемпионате. Я не особо думаю о том, что случилось 15 лет назад, или пару лет назад».

Казалось бы, он не мог ответить ничего другого? Само обращение к Хэмилтону за содействием в потере титула тоже на первый выглядит как бред?

Во внеюридическом мире так и есть, но в правовом поле все сложнее и запутаннее.

Дело Массы сперва будут разбирать спортивные арбитражи ФИА и CAS, но юридическая команда Фелипе явно готовится и к гражданскому процессу – если по гоночной ветке ничего не выйдет. Собственно, в первой же досудебной претензии и упоминается угроза подачи иска в гражданский суд.

А для рассмотрения спортивного дела в таком суде требуется несколько вещей:

1. Проход по всем «профильным» инстанциям;

2. Попытка решить дело ДО суда – то есть обращение ко всем потенциально заинтересованным сторонам;

3. Заявление о наличии не только спортивного ущерба;

Причем выполняться должны все три фактора, иначе любой гражданский суд откажет в рассмотрении иска либо из-за отсутствия юрисдикции (например, без заявления об ущербе слушать спортивное дело после спортивных судов нет оснований), либо из-за наличия других способов решить вопрос.

Для того и требовалось обращение к Хэмилтону – чтобы потом предъявить в суде ответ со словами «нынешний обладатель титула оповещен – и вот результат».

А с точки зрения потенциального слушания в гражданском суде Льюис допустил максимально недальновидный ответ – теперь адвокаты Массы могут просто проиграть видео интервью и прокомментировать: «видите, мистера Хэмилтона не заботит прошлое – если справедливость восторжествует и Масса получит титул, мистер Хэмилтон не понесет никаких страданий и ущерба».

Суд не будет это проверять – он и не обязан. Кейс приостановки санкций Никиты Мазепина блестяще доказывает, как подобные мелочи могут легко прокатывать.

Заявление о финансовом ущербе на десятки миллионов и повторения о них в большинстве интервью нужны для тех же целей – чтобы оставлять на столе возможность иска в гражданском суде. Без темы ущерба процесс закончится возвращением обращения в спортивные суды – ведь тут Вольфф прав, каждый участник «Ф-1» подписывает лицензию и обязуется разрешать такие споры прежде всего в них.

Однако сторона Массы, похоже, действительно пойдет до самого конца – даже в случае отказов от ФИА и CAS. Сериал с разбирательствами грозит затянуться на года.

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Фото: East News/BERTRAND GUAY / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, Cristiano Andujar/Keystone Press Agency, Antonin Vincent / Dppi, Federico Basile/Keystone Press Agency/Global Look Press; commons.wikimedia.org/Benjamin Chia; Gettyimages.ru/Clive Mason

1 комментарий

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Сергей Москвитин
Вижу Рубанкова - жду ахинею. Ожидания оправданы
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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