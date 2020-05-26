36 комментариев

55 лет назад погиб Кларк – двукратный чемпион «Ф-1». Он вдохновил Сенну – вот монументальная документалка о гении Джима
Любимчик The Grand Tour.
Бывшая звезда Top Gear Джереми Кларксон вместе с коллегами по шоу The Grand Tour Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом знамениты по всему миру не только благодаря жестким шуткам и ядреным тест-драйвам всевозможнейших машин. Временами британские комики-журналисты откладывают в сторонку юмор и придумывают захватывающие вещи: например, специальные выпуски из различных уголков мира или сюжеты, посвященные мощным историческим личностям.
В новом сезоне The Grand Tour Кларксон с компанией съездил в Детройт, навестил Китай и снял целых два часа роудшоу о красотах Колумбии. Однако главным украшением за всю трехлетнюю историю программы стал блок об одном из лучших гонщиков в истории «Формулы-1» – шотландце Джиме Кларке. У ребят (прежде всего Хаммонда) получилась качественная документалка о двукратном чемпионе мира, его невероятном таланте и трагической смерти в 1968 году. С ней стоит ознакомиться каждому — даже если вы не фанат автоспорта.
«7 апреля 1968 года в одной из гонок «Формулы-2» в немецком Хоккенхайме погиб пилот, – начал Хаммонд. – К сожалению, такая смерть не была единичным случаем: в те времена автоспорт полнился опасностями. Тот пилот стал всего одним из 127 человек, погибших на гоночном треке только в 68-м.
Однако именно эта смерть всколыхнула весь автоспортивный мир — ведь он потерял парня, считавшегося лучшим гонщиком поколения. И, как многие спорят до сих, за всю историю вообще».
«Каждый был потрясен до глубины души, – рассказал современник и друг Джима Кларка трехкратный чемпион «Ф-1» Джеки Стюарт. – Новость пригвоздила меня к месту. Если и был в мире гонщик, который точно не попал бы никогда в смертельную аварию — это был Джим Кларк. Потому что он пилотировал невероятно аккуратно и просто не допускал ошибок, свойственных другим гонщикам».
«Когда на одной из радиостанций Калифорнии местный ведущий объявил новость о смерти Кларка и попросил включить фары машин в знак уважения, все местные шоссе залило светом, – рассказал Хаммонд. – Но столь внушительное внимание всего мира не очень соответствовало самому Кларку — он был застенчивым и скромным сыном шотландского пастуха и никогда не трубил о своих талантах».
«Я начал любителем безо всяких намерений и мечтаний о титуле чемпиона мира, – вспоминал сам Кларк. – Но… хм, мне было интересно, каково это — пилотировать машину очень быстро, проезжать определенные автодромы, гонять на конкретных видах болидов».
«Джим наточил зубы в заездах на спорткарах в конце 50-х, – продолжил Хаммонд. – Именно там его скорость и талант заметил глава «Лотуса» Колин Чепмен — он и подписал молодого пилота в свою команду «Формулы-1» на 1960-й.
Кларк взорвал мир автоспорта. Особенно в этой машине – «Лотус 25». С ней в 1963-м Джим выиграл первый титул чемпиона».
«О боже! – орал Ричард. – Я сижу там же, где и Кларк в свое время! Меня словно электризует! Эти машины были не особо мощными — где-то в районе всего 210 лошадиных сил на объем в 1,5 литра. Но они все равно разгонялись до 290 км/ч!
Благодаря революционному шасси типа монокока «25-й» был прочнее и легче любой другой машины «Формулы-1» того времени. Следовательно, он оказывался быстрее не только на прямых, но и в поворотах. В 1963-м Кларк выиграл на нем 7 из 10 Гран-при сезона.
Но тот год был только разминкой перед еще большими свершениями. Чтобы объяснить гениальность Джима, лучше обратить внимание на другой сезон — 1965-й. Именно тогда британец достиг высот, ранее неподвластных ни одному гонщику и непокоренных до сих пор.
Современный пилот «Формулы-1» проезжает 21 гонку в год и часто жалуется, что этапов слишком много. В 1965-м Кларк поучаствовал в 63 заездах (больше одного в неделю в среднем!). Некоторые из этих машин похожи на «Лотус 25», но на самом деле они совсем другие.
В этой машине Джим гонялся в британской и французской «Формуле-2».
В этой выходил на старт «Тасманской гоночной серии» – аналоге Гран-при для Австралии и Океании.
А в этом «Лотусе Кортина» соревновался в чемпионатах класса Гран-Туризмо.
И, словно всего перечисленного было недостаточно, Кларк также поехал в США для участия в «Инди-500».
Первой по очереди в сезоне шла «Тасманская серия» – из 15 гонок того чемпионата Джим выиграл 11 и стал чемпионом. Затем он вернулся в Европу для заездов в британской и французской «Формулах-2». Он выиграл оба турнира. А между гонками «Ф-2» он соревновался в туринге и побеждал там. А на вершине этого безумия его ждал вояж в Америку.
«Инди-500» была самой престижной гонкой Нового Света и жестким испытанием. Средние скорости пилотирования на «овале» были намного выше привычных Кларку, и противостоять ему предстояло опытным ветеранам «Индикара».
Для «Инди-500» Кларку подготовили специальный «Лотус» мощностью 500 л.с.
Тем не менее, несмотря на обладание титулом чемпиона мира «Ф-1», местные официальные лица «Индикара» наплевали на регалии шотландского пилота и заставили его прохолить тесты новичков. Но когда начался основной уик-энд, европейский «выскочка» квалифицировался на первом ряду. А в самой гонке Джим порвал всех, пролидировав 190 из 200 кругов и став первым представителем Старого света, победившем в Индианаполисе с 1916 года.
Что же делало Кларка настолько мощным? Что позволяло ему побеждать в любой машине?
«Джимми был гонщиком от природы, он пилотировал не задумываясь, – оценил способности бывшего протеже гоночный инженер Седрик Зельцер. – Он не знал, почему он ведет машину так, а не иначе. В то время у нас были двигатели с объемом в полтора литра и мощностью в 200 л.с. Если будешь слишком активно рулить такой машиной, скорость упадет, а если ты потеряешь немного скорости, трудно было снова вернуть ее. И в этом было главное отличие Джимми: он умел не терять импульс машины. Не думаю, что кто-либо из современных пилотов смог бы вести те болиды так же быстро, как это делал Джимми. Он был невероятно аккуратным».
«Несмотря на сверхъестественную способность выжимать скорость из машины, у Кларка были и другие жизненно важные умения», – продолжил Хаммонд.
«Множество очень хороших гонщиков погибли в «Лотусах», потому что машины были очень хрупкими, – объяснил Джеки Стюарт. – Но Кларк пилотировал настолько плавно, что никогда не перегружал слабые зоны болида».
«В практике в Барселоне он заехал в боксы после десяти кругов, – вспомнил механик «Лотуса» Дэйв Симс. – Он сказал: «Что-то не так с левым задним колесом. Что-то. Что-то. Я чувствую что-то в левом заднем колесе. Оно… Не в порядке». Мы посмотрели, проверили все, что только можно — все выглядело нормально. Он сказал: «Нет, здесь что-то не так». Той же ночью я полностью разобрал подвеску на левом заднем колесе и увидел: один из подшипников начал слегка изнашиваться. Не представляю, как кто-то вообще мог почувствовать это. Но он почувствовал».
«Когда после гонки мы разбирали машины Джима и его напарника, мы всегда могли определить, какие части с какой машины сняли, – объяснил другой механик «Лотуса» Билли Коу. – Просто детали с болида Джимми выглядели почти как новые!».
«Но не думайте даже на секунду, что Кларк был из тех пилотов, кто побежал только в идеальной машине, – объявил Хаммонд. – Например, однажды в Спа он лидировал в гонке, когда у него начала отказывать коробка передач. Сдался ли он? Неа. Вместо этого он проехал остаток дождевой гонки, разгоняясь и до 260 км/ч, лишь с одной рукой на руле — другой он удерживал рычаг для переключения передач в нужной позиции. И победил. С преимуществом почти в пять минут!
Когда сезон 1965 года начался, Кларк уже выиграл оба чемпионата «Ф-2», «Тасманскую серию» и «Инди-500» и сконцентрировался на главной цели — титуле «Формулы-1». В тех гонках Кларк пилотировал модифицированную версию «Лотуса 25» – того самого, на котором завоевал первый титул. Машина обладала конструкцией трехлетней давности и лишь минимальными дополнениями — как же Джим с ней справился?
В первой гонке сезона в Южной Африке он выступил против легендарных Джека Брэбэма, Грэма Хилла и действовавшего чемпиона Джона Сертиса — и привез всем полминуты, даже несмотря на сместившийся позвонок. Две следующие гонки в Спа и во Франции он тоже выиграл. Пилотажный уровень Кларка становился недосягаемым.
«Джимми выезжал в начале практики и ставил очень, очень быстрый круг, – вспоминал Седрик Зельцер. – Возвращался, садился на стену и говорил: «Знаете, нет смысла сейчас изнашивать авто». Дальше он ждал, что же сделают все остальные, а потом снова выезжал и громил их. Если он не выигрывал поул — значит, проблема была в машине».
«Следующая остановка — Сильверстоун, – продолжил Ричард. – Там дело выглядело вполне обыденно — Кларк возглавил пелотон. Однако в завершающей фазе гонки в его двигателе упало давление масла. Из-за перегрузок в поворотах мотор оказался под угрозой взрыва».
«И вместо того, чтобы бросать машину в поворот, Джимми глушил ее на точке торможения, проезжал вираж накатом и заводил ее снова на прямой, – вспомнил Коу. – Так он проехал остаток круга — и выиграл гонку!».
«В конце концов «Формула-1» прибыла на «Нюрбургринг», – рассказал Хаммонд. – Здесь Кларк еще ни разу к тому моменту не побеждал. Но в 65-м Джим сломал проклятье, выиграл с поула и стал чемпионом.
Так давайте же подведем итог тому сезону: Кларк выиграл 31 гонку из 63 и еще восемь раз просто поднимался на подиум. Теперь-то он наконец выглядит как настоящий лучший гонщик всех времен — и тогда он заслуживал мощнейшей церемонии, но выбрал скромное празднование в родном городе в Шотландии.
А следующие два года на контрасте оказались ужасными — огромное количество механических отказов помешали Джиму стать чемпионом снова.
Однако в 1968-м Кларк получил в свое распоряжение «Лотус 49» – новый эпохальный аппарат за авторством Колина Чепмена. Джим выиграл на нем первый же Гран-при сезона в Южной Африке и выглядел полностью готовым к еще одному году доминирования.
Но позднее, 7 апреля, у Кларка был выбор из двух гонок: одна на «Брэндс-Хэтче», другая — заезд «Формулы-2» в Хоккенхайме. По воле злого рока Джим выбрал поехать в Германию.
«7 апреля — очень плохой день для меня, – вспомнил Дэвид Симс. – Он был совсем не доволен. Стояла очень холодная и сырая погода, повсюду стелился туман. Мы никак не могли нормально прогреть шины. Температура просто не росла, что бы мы ни делали. Джимми сказал мне перед гонкой: «Ничего не ждите от меня сегодня. Просто держите в курсе через доску, где я и сколько кругов осталось». Это были его последние слова».
«На пятом круге машина Кларка внезапно слетела с трека на скорости 275 км/ч», – объяснил Хаммонд.
«Я прибыл на место происшествия, и меня отвели в тот подлесок, – описал Симс. – Там не было металлических рельсов безопасности – только асфальт и деревья. Буквально. И чистая колея. В ее конце я увидел остатки машины. Там практически нечего было инспектировать.
Я спросил: «Что происходит? Где мотор и коробка передач? Что случилось?». Мне показали их — они лежали в 32 метрах от машины в поросли молодых деревьев. Отлетевшие детали срезали половину зарослей. Затем я спросил: «А где, где пилот? Где Джимми?». Мне ответили: «Нет». И что тебе остается делать, если ты только что потерял лучшего гонщика в мире? Джим Кларк был богом. И когда я увидел его в первый раз, боже мой, я не мог поверить, что на самом деле говорю с ним. Меня наполняло благоговение. Жизнь стоила того, чтобы ее проживать. Для меня нет события печальнее. Извините».
«В соответствии с медицинским отчетом, Кларк погиб мгновенно из-за сломанной шеи, – рассказал Хаммонд. – А вину за аварию возложили на прокол покрышки. Джиму было всего 32 года. Но за короткую карьеру он успел достичь воистину невероятного: он выиграл 25 из его 73 Гран-при «Формулы-1», что в процентном соотношении намного мощнее, чем у современных Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля и даже Михаэля Шумахера. Он завоевал 33 поул-позиции — и в процентном соотношении по этому показателю он второй в истории, сразу после Хуана-Мануэля Фанхио.
Далее, «Большие шлемы» – так называют Гран-при, в котором пилот берет поул, оформляет быстрейший круг и побеждает, лидируя на каждом круге гонки. У Шумахера пять таких «шлемов», у Айртона Сенны — четыре. У Джима Кларка — восемь. Больше, чем у какого-либо другого гонщика в истории.
Вы могли бы решить, что человек с подобным талантом котировался бы невероятно высоко среди остальных пилотов. И вы были бы правы.
«Меня пригласили на коктейльную вечеринку Фанхио, – вспомнил Седрик Зельцер. – И он сказал мне: «По-моему, Джимми Кларк — лучший гонщик в истории!». С учетом величия Фанхио (пятикратного чемпиона «Ф-1» – Sports.ru) большего комплимента просто не могло быть».
На здании школы в Эдинбурге, куда ходил Кларк, висит мемориальная доска с перечислением всех достижений шотландца. В 1991 году действовавший чемпион мира совершил паломничество в эту школу, чтобы выразить свое уважение.
«Он был моим кумиром детства, – сказал Сенна о Кларке. – Он был лучшим из лучших».
Как и Сенна, Кларк погиб за рулем на пике форме. Никто не знает, сколько бы они оба могли бы выиграть гонок и титулов, если бы остались в живых».
«Он был образцом, – подтвердил Билли Коу. – Он был джентльменом. Жаль, что его нет сейчас с нами, потому что было бы приятно с ним общаться и сейчас».
«Большинство из того, что я делал в автоспорте, я делал по манере пилотажа, перенятой у Джима Кларка, – признался Джеки Стюарт. – Я просто копировал его».
«Он был великолепным человеком! – подытожил Хаммонд. – Просто невероятным».
«Со всех сторон великолепным, – подтвердил Кларксон. – Самое удивительное для меня — в количестве чемпионатов, в которых он гонялся. Разве можно сейчас представить Льюиса Хэмилтона, выбирающегося из своего болида «Формулы-1» и заявляющего: «У меня нет времени на интервью, потому что мне надо ехать на гонку в туринге!». Он бы просто не стал так делать!».
«А Кларк так и делал», – подчеркнул Хаммонд.
«Также стоит вспомнить, что в начале 60-х поездка или полет в Австралию означал восемь остановок, – рассказал Джеймс Мэй. – А в самолетах не было удобных кроватей или даже каких-то фильмов».
«А он вылезал из самолета, – объяснил Хаммонд. – Проезжал гонку, очевидно, выигрывал ее — а затем садился на другой самолет до Франции, чтобы выиграть следующую гонку именно там».
«Это изумительно, – согласился Кларксон. – У всех есть любимые пилоты. Обычно это Сенна, Шумахер, Вильнев, у кого-то Ромен Грожан (показывает на Мэя — Sports.ru), Фанхио. Но если использовать математику для определения величайшего гонщика, нужно признать — это был Джим Кларк».
Источник: Amazon Prime
Топовое фото: globallookpress.com/Sutton Motorsport Images/Heritage-Image
В этот момент я понял, что ничего не знаю о гонках.
Спасибо за материалы, возвращающие нас в реальность (50-70-х) , в которой даже рядовой гонщик был во многом круче (смелее) любого современного пилота. Конечно, они не трусы и, увы, могут погибнуть (светлая память Жюлю Бьянки), но риск смерти все же не 20 % в каждой гонке...
Для тех кто смотрит Гранд Тур это очевидно
Хотя, тут хоккеисты вон симулируют и в барбершоп ходят, чего уж хотеть от гонщиков.
"Джим наточил зубы в заездах на спорткарах в начале 50-х" - в оригинале в конце 50-х годов. Оригинал: "Having cut his teeth in sports car racing in in the late 50’s".
Как "However, although he already had a Formula One world title to his name, the Scotsman’s CV cut no ice with sniffy Indy officials who made the upstart from across the pond take a rookie driving test before he could compete" превратилось в "Тем не менее, несмотря на обладание титулом чемпиона мира «Ф-1», местные официальные лица «Индикара» наплевали на регалии шотландского пилота и запланировали тесты новичков на то время, когда Кларк еще не мог освободиться из других серий." я понятия не имею. В оригинале, Хаммонд сказал, что они заставили Кларка пройти тест для новичков.
"А в самой гонке Джим порвал всех, пролидировав 190 из 200 кругов" - правда, но в оригинале этого нет, просто говорится, что он выиграл с преимуществом в 2 с лишним минуты. Оригинал: "in the race itself Clark, up against America’s finest oval racers, won by just over 2 minutes."
"Вместо этого он проехал остаток дождевой гонки примерно на скорости в 260 км/ч лишь с одной рукой на руле" - неправда, Хаммонд лишь упомянул, что они достигали скорости в 160 миль в час, а не говорил о средней. Оригинал: "Instead, he drove the rest of the race, and we’re talking 160 an hour in the wet with one hand on the steering wheel and the other holding the gear lever in place."
При всём уважении к переводу, людям, у которых есть возможность посмотреть оригинал, стоит это сделать (благо у Amazon Prime есть пробный период), потому что он снят с огромной любовью, страстью и уважением к Кларку, которые перевод просто не передаёт. Плюс, есть возможность взглянуть на отрывки хроники времён Кларка и как он управлял машиной.
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Это реально?
но есть очевидные фактические ошибки
"однажды в Спа он лидировал в гонке, когда у него начала отказывать коробка передач. Сдался ли он? Неа. Вместо этого он проехал остаток дождевой гонки примерно на скорости в 260 км/ч лишь с одной рукой на руле — другой он удерживал рычаг для переключения передач в нужной позиции."
ребята, никто и никогда до сих пор не проезжал Спа (7.00 км) с такой скоростью (соответствует 1:37 за круг). сегодняшний рекорд - 1:41.5 от феттеля и райконена в 2018 г. без дождя и на чуть более быстрых машинах.
такие результаты доступны в RR3. и то, на машинах на 20 лет позднее и с апгрейдами на 50 лет вперед
Да и снял его не Кларксон а Амазон, Джеремми насколько знаю там в создании принимает посредственное участие.
Но крутость сюжета и крутость Кларка это все не отменяет.