Кими Антонелли о победе в Китае: «Это только начало. Лучший день в жизни – пока что»

Антонелли заявил о лучшем дне в жизни после триумфа в Шанхае.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли высказался в соцсетях о победе на Гран-при Китая – первой в «Формуле-1».

«Лучший день в моей жизни.

Впервые победив в Гран-при, я реализовал мечту – одну из тех, о которых я думал с тех пор, как оказался за рулем.

Но это только начало.

Хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто поддерживал меня на этом пути: свою команду, свою семью и вас, болельщиков. Вы – невероятная сила, которая как никогда раньше ведет меня к мечтам.

Очень скоро снова увидимся на трассе.

Лучший день в моей жизни – пока что», – написал Кими.

