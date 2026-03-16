Кими Антонелли о победе в Китае: «Это только начало. Лучший день в жизни – пока что»
Антонелли заявил о лучшем дне в жизни после триумфа в Шанхае.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался в соцсетях о победе на Гран-при Китая – первой в «Формуле-1».
«Лучший день в моей жизни.
Впервые победив в Гран-при, я реализовал мечту – одну из тех, о которых я думал с тех пор, как оказался за рулем.
Но это только начало.
Хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто поддерживал меня на этом пути: свою команду, свою семью и вас, болельщиков. Вы – невероятная сила, которая как никогда раньше ведет меня к мечтам.
Очень скоро снова увидимся на трассе.
Лучший день в моей жизни – пока что», – написал Кими.
Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир
12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Андреа Кими Антонелли
