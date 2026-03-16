Ральф Шумахер о критике Ферстаппеном новой «Ф-1»: «Макс должен помочь «Ред Булл» и перестать ныть»
Бывший пилот «Ф-1» и комментатор немецкого Sky Ральф Шумахер отреагировал на недовольство Макса Ферстаппена новым регламентом.
«Макс доказал, что он быстрейший пилот. Теперь он должен помочь своей команде, которая столкнулась с проблемами, и перестать ныть. Факт в том, что он просто хочет видеть другие гонки… можно, но никто не обязан [ничего менять].
Эти новые правила были приняты четыре года назад. Тогда все только и хотели видеть электромобили – нельзя забывать об этом. Многие команды вложили невероятное количество денег в эти проекты», – сказал Ральф.
«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
14 комментариев
Сейчас бедняге Ральфу местные глоры Макса нормально накидают за воротник. Ведь всем известно, что побеждает Макс только за счет собственного скилла, даже на 5-6 машине чемпионата. Также Макс никогда не ноет и всегда говорит только правильные вещи, которые на самом деле могут оказываться неправильными. Но это не точно, и Макс по любому всегда прав.
А Сайнс, Леклер и Норрис ноют или это другое?
В отличии от, они хотя бы не грозятся уйти из Ф1 каждые выходные.
то, что Максу надо бы подсобраться - факт. но что-то мне подсказывает, что Лорана они уже "списали".. и может получиться, что нет кого-то, вокруг кого можно было бы подсобраться. Мекьесу повезло в прошлом году выехать на обновках "Ньюи-Хорнер", а вот новое корыто капец какое кривое вышло. и дело не в СУ. как раз СУ ещё Хорнер вёл и довёл до того, что они сели и поехали в 26-м.. а вот корыто какое-то корыто.. я не знаю, где какие французские инженеры ценятся.. но вроде мало где. Поэтому шансы на добротные решения от Мекьес-Вашэ можно хоронить. Да, ною.
Обновок Ньюи уже не было в прошлом году, а нестабильный ая машина была ещё при Хорнере. И если бы Кристиан остался, далеко не факт, что в машине было бы больше баланса. Тут скорее проблема в Ваше и в старой аэротрубе.
