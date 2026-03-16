Ральф Шумахер о критике Ферстаппеном новой «Ф-1»: «Макс должен помочь «Ред Булл» и перестать ныть»

Ральф Шумахер призвал Ферстаппена «перестать ныть».

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор немецкого Sky Ральф Шумахер отреагировал на недовольство Макса Ферстаппена новым регламентом.

«Макс доказал, что он быстрейший пилот. Теперь он должен помочь своей команде, которая столкнулась с проблемами, и перестать ныть. Факт в том, что он просто хочет видеть другие гонки… можно, но никто не обязан [ничего менять].

Эти новые правила были приняты четыре года назад. Тогда все только и хотели видеть электромобили – нельзя забывать об этом. Многие команды вложили невероятное количество денег в эти проекты», – сказал Ральф.

