«Феррари» сняла мини-крыло с гало после обсуждений с ФИА (The Race)

«Феррари» отказалась от спорного решения в Китае.

Команда «Феррари» опробовала мини-крыло, расположенное на гало, во время практики и спринта на Гран-при Китая, но отказалась от новинки перед основной квалификацией.

Гало «Феррари» в Австралии (слева) и в Китае до главной квалификации

По информации The Race, у ФИА возникли вопросы к детали. После обсуждений с регулятором итальянская команда решила не рисковать разбирательствами после гонки в случае претензий со стороны ФИА или протеста от соперников.

Как сообщил высокопоставленный источник в «Феррари», Скудерия и ФИА обсуждали, что элемент находится «на грани» допустимого по регламенту. Более того, мини-крыло давало небольшой выигрыш – несколько сотых секунды.

В то же время болиды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера прошли проверки после спринта.

Фото: The Race

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
14 комментариев
Зато моторы Мерсов у нас легальные, а как Феррари нацепили какуету безделушку на Хало так ФИА тут как тут
Ответ Nagatomo
Тут как в присказке: "Стыдно, у кого видно" : - )
Так а чего тогда Феррари решили не подавать протест на "легальные" моторы Мерсов?)
Жаль ФИА и Мерсам плевать на претензии и нарушения регламента и они до сих пор с чит мотором ездят и всё ок.
Нужно было сказать, что это АРОМАТИЗАТОР. Вдруг прокатило бы)))
Ахахаха)))))
Ооочень блестящее предложение)
антирадар
ФИА сейчас бы наоборот поддержать Феррари в борьбе с Мерсами ради интриги и интереса в чемпионате, но не будем забывать в чьих интересах действует ФИАрдес.
Надо было сказать, что эта деталька является силовой частью всей машины, и чтобы её снять надо много времени, примерно до августа...
Ну правильно, Феррари — это же не «Мерседес», которому всё можно, всё понятно))))
а "несколько сотых секунды" в Формуле-1 это "небольшой выигрыш"? В квале между Хэмом и Леклером меньше 2 сотых..
