«Феррари» сняла мини-крыло с гало после обсуждений с ФИА (The Race)

«Феррари» отказалась от спорного решения в Китае.

Команда «Феррари » опробовала мини-крыло, расположенное на гало, во время практики и спринта на Гран-при Китая , но отказалась от новинки перед основной квалификацией.

Гало «Феррари» в Австралии (слева) и в Китае до главной квалификации

По информации The Race, у ФИА возникли вопросы к детали. После обсуждений с регулятором итальянская команда решила не рисковать разбирательствами после гонки в случае претензий со стороны ФИА или протеста от соперников.

Как сообщил высокопоставленный источник в «Феррари», Скудерия и ФИА обсуждали, что элемент находится «на грани» допустимого по регламенту. Более того, мини-крыло давало небольшой выигрыш – несколько сотых секунды.

В то же время болиды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера прошли проверки после спринта.

Фото: The Race