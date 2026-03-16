  • Сайнс, Хэмилтон и Бермэн – лучшие пилоты Гран-при Китая по версии The Race, Ферстаппен – 10-й
Сайнс стал лучшим пилотом гонки в Китае по версии The Race.

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом пилотов по итогам второй гонки сезона-2026 – Гран-при Китая.

Эксперт Эдд Строу расположил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял пилот «Уильямса» Карлос Сайнс – испанцу, несмотря на большие проблемы команды с нехваткой скорости болида на старте сезона удалось финишировать 9-м и набрать первые в сезоне очки. Вторым стал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, для которого попадание на подиум в Китае стало первым финишем в топ-3 в составе Скудерии. Третьим стал пилот «Хааса» Оливер Бермэн, закончивший гонку на 5-й позиции.

Рейтинг лучших гонщиков Гран-при Китая (The Race)

1. Карлос Сайнс («Уильямс»)

2. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

3. Оливер Бермэн («Хаас»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Валттери Боттас («Кадиллак»)

13. Ландо Норрис («Макларен»)

14. Оскар Пиастри («Макларен»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

19. Изак Аджар («Ред Булл»)

20. Серхио Перес («Кадиллак»)

21. Габриэл Бортолето («Ауди»)

20. Эстебан Окон («Хаас»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
А потом у них Норрис липовый чемпион, ведь заслужил Ферстаппен...
Прошлый гран при Норрис опередил Макса на более медленной машине - выше Макс.
Теперь у Ландо 4 место в спринте, проблемы с машиной, больше очков, чем у Ферстаппена, Макс проваливает оба старта за уикенд, квалифицируется рядом с Аджаром - снова Макс провел уикенд лучше, по версии The Race

Не говорю, что Норрис в целом сильнее Ферстаппена, но эти два гран при он провел чуть лучше
Рэйс себе не изменяют, как всегда бред душевнобольного
