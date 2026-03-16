  • Льюис Хэмилтон о новых болидах: «Лучшая борьба, в которой я только участвовал в «Ф-1»
Льюис Хэмилтон о новых болидах: «Лучшая борьба, в которой я только участвовал в «Ф-1»

Хэмилтону нравятся борьба в гонках.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Китая отметил, что ему в целом нравится поведение новых болидов и то, как они позволяют вести борьбу на трассе.

«С новыми болидами преследовать соперников стало проще, в сравнении с предыдущими годами ситуация заметно улучшилась. Ты теперь можешь близко подобраться к сопернику. Теперь нет того потока воздуха, в котором твоя машина слишком сильно теряла в прижимной силе.

Если говорить о гонках, то это лучшая борьба, в которой я только участвовал в «Ф-1». Да, конечно, ребята из «Мерседеса» проезжают мимо нас на безумной скорости, но я рад возможности так близко подобраться и вести борьбу.

Нам нужно разобраться в том, как улучшить скорость своего болида на прямых. Но я надеюсь, что смотреть гонку было интересно, потому что из кокпита болида все смотрелось отлично. Борьба очень похожа на картинг – постоянные размены позициями. У тебя есть возможность идеально расположить машину на трассе – порой между болида оставалось расстояние, в которое бы не поместился даже лист бумаги, но мы не задели друг друга [с Леклером]. Думаю, это говорит в том числе о взаимном уважении между гонщиками», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
14 комментариев
Мнение гонщиков о новом регламенте прямо пропорционально скорости команды))
Как будто гран при турции 2010 смотрел (тройную дозу)
Не понимаю как это может не нравится
Шины не греются, машины могут ехать в грязном воздухе, обгонять можно почти на любом участке трассы, а не только на прямой
Да Мерседес пока лучше, но все равно это гораздо смотрибельнее трех предыдущих регламентов
Ответ Мистер Плохой
Вот именно, если силы хоть трех команд станут равны и решат вопрос с зарядом батареи (чтобы хватало на длинных прямых), то даже очень все должно быть интересно
Незнаю мне как то сложно ответить нравиться ли мне эти новые обгоны туда сюда, но как вспомнишь ДРС, это тоже было как скрипт, обогнал и ты уже в закате, всегда будут недовольные , и тем кому что то нравиться , все привыкнут регламент подкоретикруют и все уляжеться
Естественно Льюис доволен. Как только (дай бог) Феррари хоть наполовину отыграет гандикап на прямых у мерса, он сожрёт этих малолеток. Он, как ни крути, пилот старой школы. Он ещё помнит, что такое борьба колесо в колесо на каждом повороте. Да я уверен, как только в РБ порешают проблемы, Ферстаппен тут же перестанет ругать регламент, он тоже умеет в борьбу. Леклер, как бы не считали его пирожочком, тоже умеет. А вот все эти расселлы-норрисы, которые кроме опережений на прямой ДРС ничего не умеют, взвоют так, что оглохнем.
Можно было сделать машины ещё меньше и легче, движок помощнее и что то типа керса 2.0 . А так машины стали лишь на 30 кг легче, но преследовать сейчас легче, также было в начале 22 года, а потом тачки начнут развивать, и преследовать станет всё сложнее и сложнее.
Пока борьба только до первого пита. Когда 2-3 команды будут бороться в чемпионате то все этапы будут захватывающими от начала и до конца. Это лучший регламент, просто пока что доминирует 1 команда.
Спорно. Бахрейн 2014, эпическая заруба с напарником Росбергом на протяжении нескольких кругов, как минимум - не хуже.
Ответ Paninaro
Об этом человеке Льюис старается не вспоминать))
Проблемы с движком уже все разобрали, а сами машинки реально интересные, поменьше, юркие. Пилотам явно интереснее бороться, ещё бы на прямой в пол можно было бы ехать. Воткнуть в них прошлогодние движки и погнали)
Как бы там не критиковали новый регламент, но чемпионат стал более увлекательным. Теперь пилотам нужно не только инкстинкты но и ум, что бы быть в борьбе. Да и болиды смотрятся попривлекательнее тех что были.
