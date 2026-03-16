Льюис Хэмилтон о новых болидах: «Лучшая борьба, в которой я только участвовал в «Ф-1»

Хэмилтону нравятся борьба в гонках.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Китая отметил, что ему в целом нравится поведение новых болидов и то, как они позволяют вести борьбу на трассе.

«С новыми болидами преследовать соперников стало проще, в сравнении с предыдущими годами ситуация заметно улучшилась. Ты теперь можешь близко подобраться к сопернику. Теперь нет того потока воздуха, в котором твоя машина слишком сильно теряла в прижимной силе.

Если говорить о гонках, то это лучшая борьба, в которой я только участвовал в «Ф-1». Да, конечно, ребята из «Мерседеса» проезжают мимо нас на безумной скорости, но я рад возможности так близко подобраться и вести борьбу.

Нам нужно разобраться в том, как улучшить скорость своего болида на прямых. Но я надеюсь, что смотреть гонку было интересно, потому что из кокпита болида все смотрелось отлично. Борьба очень похожа на картинг – постоянные размены позициями. У тебя есть возможность идеально расположить машину на трассе – порой между болида оставалось расстояние, в которое бы не поместился даже лист бумаги, но мы не задели друг друга [с Леклером]. Думаю, это говорит в том числе о взаимном уважении между гонщиками», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!