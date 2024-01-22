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Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

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Ждем вердикт - уже скоро

Развязка допинговой эпопеи с Камилой Валиевой уже близко - со дня на день Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение.

Ожидается, что CAS опубликует вердикт не позднее 12 февраля.

А пока стоит кратко вспомнить, как развивалась ситуация.

1. Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России-2022, однако об этом стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда Камила вместе с остальными уже успела выиграть золото в командном турнире.

Такую задержку объяснили тем, что в лаборатории в Стокгольме, где и проверяли пробу, случилась эпидемия коронавируса и все сроки слетели.

Выездная панель CAS допустила Камилу до личного турнира (там она стала четвертой), но медали за командный турнир вручать не стали - сборные России, США и Японии (а, возможно, и Канада - если наших лишат победы) до сих пор ждут наград.

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

2. Допинг в организме Камила объясняла тем, что этот препарат (он нужен для лечения сердечных заболеваний) принимал ее дедушка, а она могла пить воду из одного стакана с ним. 

Позже врач Филипп Шветский признал, что это первая версия, которая пришла команде в голову: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм». Правда после этого уже утверждал, что версия основана на фактах, а не была спонтанной.

Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)

3. Разбор дела затянулся - выносить решение должно было РУСАДА, так как именно наше агентство взяло пробу. Вердикта ждали очень долго, настолько, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) успело подать иск в CAS, но дисциплинарный комитет РУСАДА все же принял решение - Камилу наказали, но очень мягко.

ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Так что ее победа на ЧР-2022 была аннулирована (чемпионкой стала Александра Трусова), но больше санкций не последовало.

Наказание не понравилось никому - WADA, ISU и даже само РУСАДА (да, дисциплинарный комитет - это независимый от агентства орган) подали апелляции в CAS. Но вот требования у всех были разные:

● РУСАДА хочет, чтобы CAS признал Валиеву виновной, при этом вину (или халатность) считает незначительной. Санкции за это «могут включать выговор или ограничиваться им».

● Международный союз конькобежцев (ISU) требует дисквалификации от двух до четырех лет с 25 декабря 2021 года (со дня сдачи положительной пробы).

● WADA настаивает на 4 годах дисквалификации от 21 декабря 2021 года.

МОК в суд подавать не стал.

4. Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне три дня - с 26 по 28 сентября. Камила выступала на слушаниях по видеосвязи. Затем CAS назначил еще два дополнительных дня на заседание - 9 и 10 ноября, и дал время сторонам подготовить необходимые доказательства.

О чем именно шла речь и почему потребовалось дополнительное время - неизвестно.

В России не ждут справедливости от суда по Валиевой. Хм, но ведь CAS часто вставал на нашу сторону

5. На момент сдачи положительной пробы Камила была несовершеннолетней, а значит имела статус «защищенного лица».

Теоретически это может ей помочь - в таком случае она даже не обязана указывать, откуда препарат попал в ее организм. Может, но лучше всего все-таки указать и доказать - шансов на оправдание станет намного больше.

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

6. Решение CAS может быть любым - от полного оправдания до самых жестких санкций. 

Камила может потерять целый ряд наград:

● золото чемпионата России-2022;

● золото чемпионата Европы-2022;

● золото командного турнира Пекина-2022;

● золото первого этапа Гран-при России-2022/23;

● золото третьего этапа Гран-при России-2022/23.

● золото шестого этапа Гран-при России-2023/24;

● серебро чемпионата России-2023;

● серебро финала Гран-при России-2022/23;

● бронзу чемпионата России-2024.

Какие именно - зависит от срока дисквалификации. Что касается отстранения, то если ей дадут не больше двух лет дисквалификации ретроактивно (то есть с момента взятия пробы), то Камила сможет соревноваться и дальше - пропускать турниры не придется. Если дадут четыре года - сможет вернуться только в конце 2025-го.

7. С золотом командного турнира Олимпиады не все так просто. CAS может лишить Валиеву олимпийского золота, но вот сборной России забрать его не может.

В таком случае все будет решать МОК - оставить титул России, либо передать его США, а наши спортсмены тогда лишатся медалей.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

33 комментария
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Другие участники команды заслужили золото 🥺
+17
-3
+14
не допинг, а запрещенное вещество.
+11
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+10
Ответ Эндрю81
Самая жара начнется, когда в случае обвинительного приговора Тутберидзе и Ко начнут дружно друг на дружку стрелки переводить.
еслиб у Вада что-то было на Тутберидзе, они бы давно уже дело завели на неё
+8
0
+8
Ответ Gelios77
Будет оправдана. Мы же помним про лошадь, помаду, обеих Симонок, мадам Костнер и прочие и прочие и прочие
Костнер добросовестно отбывала дисквалификацию. Причем ее даже не обвиняли в употреблении допинга, дело было против ее бойфренда.
+11
-4
+7
ну и для чего это? Спортивная журналистика продолжает пробивать дно
+7
0
+7
Как же все "доброхоты" жаждут налететь кровожадной толпой на Камилу и штаб.. даже он-лайн завели.
+14
-7
+7
Вина Камилы в том, что она очень яркая и талантливая спортсменка из России.
+14
-10
+4
Будет оправдана. Мы же помним про лошадь, помаду, обеих Симонок, мадам Костнер и прочие и прочие и прочие
+7
-3
+4
Ответ Bakos
Да здравствует суд! Самый "гуманный" суд в мире! (Впрочем уже всё равно)
Многих наших спортсменов cas оправдал
+4
-1
+3
Разбудите меня к онлайну второго пришествия
+5
-3
+2
Спортс, пока лучше расскажите про эти 2 случая оправдания USADA
1) https://web.archive.org/web/20230313164240/https://www.usada.org/sanction/pet-medication-causes-violation/
2) https://www.usada.org/sanction/para-track-athlete-accepts-no-fault-violation/
+2
0
+2
Ответ JenKa
И правильно делала. У неё вообще-то в пробах ничего запрещённого и не было.
конечно. Она просто покрывала своего парня в приёме допинга
+2
0
+2
Ответ Блинчик
Костнер на суде борзела и указывала, с какого дня ей считать дисквал. В итоге наторговала, чтобы в дисквал были засчитаны полгода, пропущенные из-за травмы.
И правильно делала. У неё вообще-то в пробах ничего запрещённого и не было.
+3
-1
+2
Ответ La Gushka
Как-то совсем ничего не сказано об ответственности и, как следствие, доле вины взрослого окружения Валиевой. А КАС вполне может на это указать. О персонале группы Тутберидзе и Шветском в частности - отдельная песня. А вот заявки ФФКР на ЧЕ и ОКР на ОИ команд фигуристов, не имеющих в достаточной степени подтвержденной допинговой чистоты (что тут "тормозила" лаборатория, может не поиметь значения), одобренные РУСАДА (не имеющим соответствия ВАДК, что как раз может поиметь значение!), - а не может ли КАС счесть эти факты НАРУШЕНИЯМИ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ? Пусть и не прописанными (пока: КАС может как раз вынести ВАДА предписание - ввести данный пункт в список нарушений) в ВАДК, зато имеющими КРИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, а именно, влияющими на распределение медалей крупнейших международных соревнований. Ежели сочтет - наказаны будут ФФКР, ОКР и РУСАДА. Для ОКР это будет уже ВТОРОЕ наказание за НАДП, а для РУСАДА и вовсе ТРЕТЬЕ ПОДРЯД. А это может грозить ликвидацией РУСАДА и созданием в течение нескольких лет нового агентства под эгидой ВАДА. Выглядит прогноз катастрофично, но время сейчас такое, что вероятность его "сбычи" значимо выше нуля.
ни ФФКР, ни ОКР, ни РУСАДА не занимаются допуском спортсменов до соревнований. это делает организатор. На ЧЕ это ISU , на ОИ это МОК. Они проверяют пробы перед тем, как допустить до соревнований.
+1
0
+1
Ответ Блинчик
Зато в её шкафу прятался допер.
Ничего себе! Вы сами видели, что именно в шкафу?
+1
0
+1
Да здравствует суд! Самый "гуманный" суд в мире! (Впрочем уже всё равно)
+4
-3
+1
Ответ Gelios77
Будет оправдана. Мы же помним про лошадь, помаду, обеих Симонок, мадам Костнер и прочие и прочие и прочие
Там не русские были, тут не будет оправдания
+3
-2
+1
Как-то совсем ничего не сказано об ответственности и, как следствие, доле вины взрослого окружения Валиевой. А КАС вполне может на это указать. О персонале группы Тутберидзе и Шветском в частности - отдельная песня. А вот заявки ФФКР на ЧЕ и ОКР на ОИ команд фигуристов, не имеющих в достаточной степени подтвержденной допинговой чистоты (что тут "тормозила" лаборатория, может не поиметь значения), одобренные РУСАДА (не имеющим соответствия ВАДК, что как раз может поиметь значение!), - а не может ли КАС счесть эти факты НАРУШЕНИЯМИ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ? Пусть и не прописанными (пока: КАС может как раз вынести ВАДА предписание - ввести данный пункт в список нарушений) в ВАДК, зато имеющими КРИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, а именно, влияющими на распределение медалей крупнейших международных соревнований. Ежели сочтет - наказаны будут ФФКР, ОКР и РУСАДА. Для ОКР это будет уже ВТОРОЕ наказание за НАДП, а для РУСАДА и вовсе ТРЕТЬЕ ПОДРЯД. А это может грозить ликвидацией РУСАДА и созданием в течение нескольких лет нового агентства под эгидой ВАДА.
Выглядит прогноз катастрофично, но время сейчас такое, что вероятность его "сбычи" значимо выше нуля.
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Никто не знает, когда будет решение. Может завтра, а может через 3 месяца. CAS вроде как пообщал до конца января, но совершенно не факт, что это не затянется.
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Ответ antrrap
Другие участники команды заслужили золото 🥺
Я смотрела командное соревнование на ОИ . Камила заслужила в первую очередь. 2 победы. вынесла американку на 60 баллов.
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Ответ SALMON
Многих наших спортсменов cas оправдал
Когда ? после сво ? Тогда МОК и ВАДА не были заинтересованы в командных медалях. не для того затеяли эту запутанную ( безпрецедентную ) историю , чтобы потом оправдать. хотя то что Камила была несовершеннолетней , может быть спутает все карты .
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Позорище! 2 года всем миром отмазывают допингистку.
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Скорее всего КАС для объявления решения даже соберет пресс-конференцию. Вообще, это делается крайне редко, но все последние случаи - в отношении России. Так что прецеденты есть.
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Ответ JenKa
И правильно делала. У неё вообще-то в пробах ничего запрещённого и не было.
Зато в её шкафу прятался допер.
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Ответ Владислава Крюкова
конечно. Она просто покрывала своего парня в приёме допинга
Конечно. Поэтому добросовестно отбывала дисквалификацию.
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Ответ Блинчик
Ну, может, под кроватью прятался. Но Костнер определённо прятала у себя дома допера от допинг-офицеров.
Бинго! Именно по этой причине она и отбывала дисквалификацию.
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Самая жара начнется, когда в случае обвинительного приговора Тутберидзе и Ко начнут дружно друг на дружку стрелки переводить.
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Валиева уже закончила карьеру. Поэтому только зря потратили миллионы из бюджета на её отмазывание.
+11
-11
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