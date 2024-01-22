Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

Развязка допинговой эпопеи с Камилой Валиевой уже близко - со дня на день Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение.

Ожидается, что CAS опубликует вердикт не позднее 12 февраля.

А пока стоит кратко вспомнить, как развивалась ситуация.

1. Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России-2022, однако об этом стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда Камила вместе с остальными уже успела выиграть золото в командном турнире.

Такую задержку объяснили тем, что в лаборатории в Стокгольме, где и проверяли пробу, случилась эпидемия коронавируса и все сроки слетели.

Выездная панель CAS допустила Камилу до личного турнира (там она стала четвертой), но медали за командный турнир вручать не стали - сборные России, США и Японии (а, возможно, и Канада - если наших лишат победы) до сих пор ждут наград.

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2. Допинг в организме Камила объясняла тем, что этот препарат (он нужен для лечения сердечных заболеваний) принимал ее дедушка, а она могла пить воду из одного стакана с ним.

Позже врач Филипп Шветский признал, что это первая версия, которая пришла команде в голову: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм». Правда после этого уже утверждал, что версия основана на фактах, а не была спонтанной.

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3. Разбор дела затянулся - выносить решение должно было РУСАДА, так как именно наше агентство взяло пробу. Вердикта ждали очень долго, настолько, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) успело подать иск в CAS, но дисциплинарный комитет РУСАДА все же принял решение - Камилу наказали, но очень мягко.

ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Так что ее победа на ЧР-2022 была аннулирована (чемпионкой стала Александра Трусова), но больше санкций не последовало.

Наказание не понравилось никому - WADA, ISU и даже само РУСАДА (да, дисциплинарный комитет - это независимый от агентства орган) подали апелляции в CAS. Но вот требования у всех были разные:

● РУСАДА хочет, чтобы CAS признал Валиеву виновной, при этом вину (или халатность) считает незначительной. Санкции за это «могут включать выговор или ограничиваться им».

● Международный союз конькобежцев (ISU) требует дисквалификации от двух до четырех лет с 25 декабря 2021 года (со дня сдачи положительной пробы).

● WADA настаивает на 4 годах дисквалификации от 21 декабря 2021 года.

МОК в суд подавать не стал.

4. Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне три дня - с 26 по 28 сентября. Камила выступала на слушаниях по видеосвязи. Затем CAS назначил еще два дополнительных дня на заседание - 9 и 10 ноября, и дал время сторонам подготовить необходимые доказательства.

О чем именно шла речь и почему потребовалось дополнительное время - неизвестно.

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5. На момент сдачи положительной пробы Камила была несовершеннолетней, а значит имела статус «защищенного лица».

Теоретически это может ей помочь - в таком случае она даже не обязана указывать, откуда препарат попал в ее организм. Может, но лучше всего все-таки указать и доказать - шансов на оправдание станет намного больше.

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6. Решение CAS может быть любым - от полного оправдания до самых жестких санкций.

Камила может потерять целый ряд наград:

● золото чемпионата России-2022;

● золото чемпионата Европы-2022;

● золото командного турнира Пекина-2022;

● золото первого этапа Гран-при России-2022/23;

● золото третьего этапа Гран-при России-2022/23.

● золото шестого этапа Гран-при России-2023/24;

● серебро чемпионата России-2023;

● серебро финала Гран-при России-2022/23;

● бронзу чемпионата России-2024.

Какие именно - зависит от срока дисквалификации. Что касается отстранения, то если ей дадут не больше двух лет дисквалификации ретроактивно (то есть с момента взятия пробы), то Камила сможет соревноваться и дальше - пропускать турниры не придется. Если дадут четыре года - сможет вернуться только в конце 2025-го.

7. С золотом командного турнира Олимпиады не все так просто. CAS может лишить Валиеву олимпийского золота, но вот сборной России забрать его не может.

В таком случае все будет решать МОК - оставить титул России, либо передать его США, а наши спортсмены тогда лишатся медалей.

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