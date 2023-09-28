Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)

Спортивный арбитражный суд уже третий день рассматривает допинг-дело Камилы Валиевой.

Врач Филипп Шветский первым из причастных пообщался с прессой – и тут же натолкнулся на противоречие… самому себе.

Да, речь о том самом стакане дедушки и допинге в нем.

● Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что Камила Валиева провалила допинг-тест в декабре 2021-го. На Играх прошло экстренное заседание выездной панели CAS, где решалось – может ли Камила выступать в личном турнире.

Тогда прозвучала версия о том, как запрещенный триметазидин попал в ее организм. Защита объяснила это тем, что Валиева воспользовалась одной посудой с дедушкой, который принимал лекарство по медицинским показаниям.

● 26 сентября в CAS стартовали слушания по всему кейсу Валиевой – решают уже не вопрос участия, а вопрос вины. 28-го заседания в Лозанне должны закончиться, но есть еще один резервный день.

Вердикт CAS будет окончательным – Камиле грозит от простого выговора (требует РУСАДА) до дисквалификации на 4 года (требует WADA). Возможен и вариант с двухлетнем баном. Если дисквалификация последует, то результаты Камилы после того чемпионата России (а это победы на Евро-2022 и в команднике Игр) аннулируют.

● Врач Филипп Шветский с 2010-х работает в фигурном катании. Он сотрудничает со всей сборной России, но персонально курировал группы сначала Нины Мозер, затем – Этери Тутберидзе. В «Хрустальном» Шветский проводил много времени, на соревнованиях – часто стоял за бортиком. И даже сопровождал Валиеву во время ее дебюта во взрослом катании – сидел в КиКе на Finlandia Trophy-2021.

Прошлой осенью Шветский прекратил сотрудничество с группой Тутберидзе – говорили, что это не связано с делом Камилы. Впрочем, он охотно высказывался по теме. В июле подробно рассказал о поездке в Пекин-2022. Оказалось, что он не один работал с Камилой, да еще и был не согласен с тем, какие препараты и биодобавки они принимала.

Но главное – врач не очень осторожно прокомментировал основную версию защиты:

– Откуда версия со стаканом дедушки?

– Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм . Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому – да, это первое, что могло прийти нам в голову.

Два месяца спустя – во время ключевых слушаний в CAS – Филипп передумал, вот его свежая реплика: « Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах ».

Так что там со стаканом?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Mathias Bergeld/Global Look Press