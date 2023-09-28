Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)
Спортивный арбитражный суд уже третий день рассматривает допинг-дело Камилы Валиевой.
Врач Филипп Шветский первым из причастных пообщался с прессой – и тут же натолкнулся на противоречие… самому себе.
Да, речь о том самом стакане дедушки и допинге в нем.
● Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что Камила Валиева провалила допинг-тест в декабре 2021-го. На Играх прошло экстренное заседание выездной панели CAS, где решалось – может ли Камила выступать в личном турнире.
Тогда прозвучала версия о том, как запрещенный триметазидин попал в ее организм. Защита объяснила это тем, что Валиева воспользовалась одной посудой с дедушкой, который принимал лекарство по медицинским показаниям.
● 26 сентября в CAS стартовали слушания по всему кейсу Валиевой – решают уже не вопрос участия, а вопрос вины. 28-го заседания в Лозанне должны закончиться, но есть еще один резервный день.
Вердикт CAS будет окончательным – Камиле грозит от простого выговора (требует РУСАДА) до дисквалификации на 4 года (требует WADA). Возможен и вариант с двухлетнем баном. Если дисквалификация последует, то результаты Камилы после того чемпионата России (а это победы на Евро-2022 и в команднике Игр) аннулируют.
● Врач Филипп Шветский с 2010-х работает в фигурном катании. Он сотрудничает со всей сборной России, но персонально курировал группы сначала Нины Мозер, затем – Этери Тутберидзе. В «Хрустальном» Шветский проводил много времени, на соревнованиях – часто стоял за бортиком. И даже сопровождал Валиеву во время ее дебюта во взрослом катании – сидел в КиКе на Finlandia Trophy-2021.
Прошлой осенью Шветский прекратил сотрудничество с группой Тутберидзе – говорили, что это не связано с делом Камилы. Впрочем, он охотно высказывался по теме. В июле подробно рассказал о поездке в Пекин-2022. Оказалось, что он не один работал с Камилой, да еще и был не согласен с тем, какие препараты и биодобавки они принимала.
Но главное – врач не очень осторожно прокомментировал основную версию защиты:
– Откуда версия со стаканом дедушки?
– Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому – да, это первое, что могло прийти нам в голову.
Два месяца спустя – во время ключевых слушаний в CAS – Филипп передумал, вот его свежая реплика: «Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах».
Так что там со стаканом?
После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?
Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Mathias Bergeld/Global Look Press
честно и открыто признался, что соврали. С такими друзьями и никаких врагов не надо
Тут в принципе больше никакого факта быть не может. Вполне логично, что первое, что перебрали - это окружение Камилы. Но на тот момент не были собраны справки и доказательства. Поэтому он говорит об этой версии как о первом предположении. Но оно же и является самым вероятным. Оно и сработало по высокой своей вероятности.
А какие могут факты у приёма по незнанию??? Как вы себе их представляете? Оно на то и незнание, что человек не знает, что что-то сам сейчас в данный момент случайно заглатывает в микроскопической дозе. Как это можно доказать или опровергнуть?
А диагноз деда и назначения врача, рецепт, факт покупки в истории платежей в аптеке - вот они факты.
В словах Шветского нет противоречия. На данный момент мы точно не знаем, но судя, в том числе, по его словам, защитой Камилы была выдвинута и по сей день поддерживается версия о том, что ее дедушка принимал ТМЗ как часть терапии в связи с заболеванием сердца.
"Стакан"- просто пример того, как вещество могло случайно попасть в ее организм. С тем же успехом могла быть выдвинута версия о том, что дедушка ножиком резал таблетки пополам, крошки оставались на донышке а потом на том же месте Камила тем же ножом делала себе бутерброд. Просто вторая версия несколько замороченнее. На тот момент достоверно проверить ничего было нельзя, они сидели в пузыре в Китае, а нарушение произошло за много недель до. Как итог: в этой версии совершенно неважно как именно ТМЗ попал в ее организм, это в принципе никто не сможет доказать или проверить. Упор делается на бытовой и непреднамеренный прием незначительного количества вещества, и очень полезно было бы доказать документами, что дедушке действительно уже длительное время был выписан ТМЗ лечащим врачом. Судя по вердикту в РФ, доказательства удовлетворили судей, посмотрим, что скажет CAS.
Вот тот и виноват.
Давайте не будем наивными. Его наняли не просто так.