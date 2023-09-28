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Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)

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Филипп Шветский
CAS CAS
Фигурное катание Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд уже третий день рассматривает допинг-дело Камилы Валиевой.

Врач Филипп Шветский первым из причастных пообщался с прессой – и тут же натолкнулся на противоречие… самому себе.

Да, речь о том самом стакане дедушки и допинге в нем.

● Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что Камила Валиева провалила допинг-тест в декабре 2021-го. На Играх прошло экстренное заседание выездной панели CAS, где решалось – может ли Камила выступать в личном турнире.

Тогда прозвучала версия о том, как запрещенный триметазидин попал в ее организм. Защита объяснила это тем, что Валиева воспользовалась одной посудой с дедушкой, который принимал лекарство по медицинским показаниям.

● 26 сентября в CAS стартовали слушания по всему кейсу Валиевой – решают уже не вопрос участия, а вопрос вины. 28-го заседания в Лозанне должны закончиться, но есть еще один резервный день.

Вердикт CAS будет окончательным – Камиле грозит от простого выговора (требует РУСАДА) до дисквалификации на 4 года (требует WADA). Возможен и вариант с двухлетнем баном. Если дисквалификация последует, то результаты Камилы после того чемпионата России (а это победы на Евро-2022 и в команднике Игр) аннулируют.

● Врач Филипп Шветский с 2010-х работает в фигурном катании. Он сотрудничает со всей сборной России, но персонально курировал группы сначала Нины Мозер, затем – Этери Тутберидзе. В «Хрустальном» Шветский проводил много времени, на соревнованиях – часто стоял за бортиком. И даже сопровождал Валиеву во время ее дебюта во взрослом катании – сидел в КиКе на Finlandia Trophy-2021.

Прошлой осенью Шветский прекратил сотрудничество с группой Тутберидзе – говорили, что это не связано с делом Камилы. Впрочем, он охотно высказывался по теме. В июле подробно рассказал о поездке в Пекин-2022. Оказалось, что он не один работал с Камилой, да еще и был не согласен с тем, какие препараты и биодобавки они принимала.

Но главное – врач не очень осторожно прокомментировал основную версию защиты:

Откуда версия со стаканом дедушки?

Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому – да, это первое, что могло прийти нам в голову.

Два месяца спустя – во время ключевых слушаний в CAS – Филипп передумал, вот его свежая реплика: «Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах».

Так что там со стаканом?

После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Mathias Bergeld/Global Look Press

40 комментариев

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RBChannel
4 года впаяют. Могут дальше про дедов рассказывать:))
+34
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Solpin
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм"

честно и открыто признался, что соврали. С такими друзьями и никаких врагов не надо
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Delirium
Ответ Solpin
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм" честно и открыто признался, что соврали. С такими друзьями и никаких врагов не надо
Ничего подобного. Для допуска Камилы к индивидуальным соревнованиям они должны были предоставить в КАС версию того, как лекарство могло случайно попасть в организм Камилы. Они выдвинули версию со стаканом. Это не обязано было быть истиной, на тот момент истину в принципе установить было нельзя, так как проба была взята несколько месяцев назад, а они сидели в пузыре в Китае.
+6
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Александр Шульгин
Шоу Бени Хила. Сказочники даже читать стыдно.
+9
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Anatiana
Не вижу противоречий. Фактом Шветский называет приём тримедазина родственником Камилы по медицинским показаниям.
Тут в принципе больше никакого факта быть не может. Вполне логично, что первое, что перебрали - это окружение Камилы. Но на тот момент не были собраны справки и доказательства. Поэтому он говорит об этой версии как о первом предположении. Но оно же и является самым вероятным. Оно и сработало по высокой своей вероятности.

А какие могут факты у приёма по незнанию??? Как вы себе их представляете? Оно на то и незнание, что человек не знает, что что-то сам сейчас в данный момент случайно заглатывает в микроскопической дозе. Как это можно доказать или опровергнуть?
А диагноз деда и назначения врача, рецепт, факт покупки в истории платежей в аптеке - вот они факты.
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Delirium
>Так что там со стаканом?

В словах Шветского нет противоречия. На данный момент мы точно не знаем, но судя, в том числе, по его словам, защитой Камилы была выдвинута и по сей день поддерживается версия о том, что ее дедушка принимал ТМЗ как часть терапии в связи с заболеванием сердца.
"Стакан"- просто пример того, как вещество могло случайно попасть в ее организм. С тем же успехом могла быть выдвинута версия о том, что дедушка ножиком резал таблетки пополам, крошки оставались на донышке а потом на том же месте Камила тем же ножом делала себе бутерброд. Просто вторая версия несколько замороченнее. На тот момент достоверно проверить ничего было нельзя, они сидели в пузыре в Китае, а нарушение произошло за много недель до. Как итог: в этой версии совершенно неважно как именно ТМЗ попал в ее организм, это в принципе никто не сможет доказать или проверить. Упор делается на бытовой и непреднамеренный прием незначительного количества вещества, и очень полезно было бы доказать документами, что дедушке действительно уже длительное время был выписан ТМЗ лечащим врачом. Судя по вердикту в РФ, доказательства удовлетворили судей, посмотрим, что скажет CAS.
+4
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Juulia
На самом деле если взять прецедент с пловчихой, защищенное лицо ,микродозу препарата, который не улучшает результаты ,дедушку и нарушение всеми инстанциями всего чего только можно то шансы на выговор у нас неплохие ,естественно при адекватном судействе
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Боевой Бурят Путина
Какой же он мерзавец🤦‍♂️ Надеюсь, что когда-нибудь понесет ответственность за все
+8
-6
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Part-time prophet
Никаких противоречий, просто совпадение такое. Сначала "нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм", ну и придумали дедушку со стаканом. Ну а потом, когда стали искать настоящую причину-глядь, и правда откуда ни возьмись появился настоящий дедушка с настоящим стаканом. У нас что, в России, дедушек со стаканами не хватает?
+4
-2
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ta-tosha
В случае с РФ сейчас даже стадо дедушек не проконает
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Резонно
Ответ Боевой Бурят Путина
Какой же он мерзавец🤦‍♂️ Надеюсь, что когда-нибудь понесет ответственность за все
Это не основное виновное лицо. Кто его нанимал и пользовался услугами?
Вот тот и виноват.
Давайте не будем наивными. Его наняли не просто так.
+4
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RS919
Ответ Бене Гессерит
Ответственность должна нести та, кто жевала допинг и подставила других ребят.
Маловероятно, что она по своей воле "жевала" допинг.
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Anna
Ответ Delirium
>Так что там со стаканом? В словах Шветского нет противоречия. На данный момент мы точно не знаем, но судя, в том числе, по его словам, защитой Камилы была выдвинута и по сей день поддерживается версия о том, что ее дедушка принимал ТМЗ как часть терапии в связи с заболеванием сердца. "Стакан"- просто пример того, как вещество могло случайно попасть в ее организм. С тем же успехом могла быть выдвинута версия о том, что дедушка ножиком резал таблетки пополам, крошки оставались на донышке а потом на том же месте Камила тем же ножом делала себе бутерброд. Просто вторая версия несколько замороченнее. На тот момент достоверно проверить ничего было нельзя, они сидели в пузыре в Китае, а нарушение произошло за много недель до. Как итог: в этой версии совершенно неважно как именно ТМЗ попал в ее организм, это в принципе никто не сможет доказать или проверить. Упор делается на бытовой и непреднамеренный прием незначительного количества вещества, и очень полезно было бы доказать документами, что дедушке действительно уже длительное время был выписан ТМЗ лечащим врачом. Судя по вердикту в РФ, доказательства удовлетворили судей, посмотрим, что скажет CAS.
Так стакан и был придуман СМИ, там и шла речь о бытовом попадании, в т.ч. через посуду
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Andrei Mikhailov
Ответ Solpin
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм" честно и открыто признался, что соврали. С такими друзьями и никаких врагов не надо
чего ты несёшь ? Было предположение. Теперь есть уверенность. В чем проблема ? В чем враньё ?
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mng
Ответ Delirium
>Так что там со стаканом? В словах Шветского нет противоречия. На данный момент мы точно не знаем, но судя, в том числе, по его словам, защитой Камилы была выдвинута и по сей день поддерживается версия о том, что ее дедушка принимал ТМЗ как часть терапии в связи с заболеванием сердца. "Стакан"- просто пример того, как вещество могло случайно попасть в ее организм. С тем же успехом могла быть выдвинута версия о том, что дедушка ножиком резал таблетки пополам, крошки оставались на донышке а потом на том же месте Камила тем же ножом делала себе бутерброд. Просто вторая версия несколько замороченнее. На тот момент достоверно проверить ничего было нельзя, они сидели в пузыре в Китае, а нарушение произошло за много недель до. Как итог: в этой версии совершенно неважно как именно ТМЗ попал в ее организм, это в принципе никто не сможет доказать или проверить. Упор делается на бытовой и непреднамеренный прием незначительного количества вещества, и очень полезно было бы доказать документами, что дедушке действительно уже длительное время был выписан ТМЗ лечащим врачом. Судя по вердикту в РФ, доказательства удовлетворили судей, посмотрим, что скажет CAS.
вот я кстати тоже не понимаю, по идее, не бином ньютона-то. если дед принимает таблетки, у него должны быть документы на этот счет, рецепты там какие-нибудь, справки от врача, далее доказывается, что валиева с дедом в такой-то день находились в одном месте, ну и как бы все, чего там сопли-то жевать уже два года.
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Железная Леди
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Ответ mng
вот я кстати тоже не понимаю, по идее, не бином ньютона-то. если дед принимает таблетки, у него должны быть документы на этот счет, рецепты там какие-нибудь, справки от врача, далее доказывается, что валиева с дедом в такой-то день находились в одном месте, ну и как бы все, чего там сопли-то жевать уже два года.
вы только вчера родились? если все чиновники страны за стакан, то справка, и рецепты раз плюнуть.
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Сладкий пончик
Жил да был один Железняков. А потом в инфополе появился Шветский. И стало их двое.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вероятнее всего он не сам изменил объяснение. скорее всего это будет версия защиты.
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Новый Орлеан
Видать дедушка и Фил с одного стакана пили. Поэтому чудо-доктора так раскумарило.
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Слончик
Шведская лаборатория, доктор Шветский... Совпадение? Не думаю.
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Delirium
Ответ mng
вот я кстати тоже не понимаю, по идее, не бином ньютона-то. если дед принимает таблетки, у него должны быть документы на этот счет, рецепты там какие-нибудь, справки от врача, далее доказывается, что валиева с дедом в такой-то день находились в одном месте, ну и как бы все, чего там сопли-то жевать уже два года.
Это если документы есть, а может дедушка пил ТМЗ по собственной прихоти? Если выписал врач, то тоже нужно проверять все подписи и печати, история знает случаи, когда справки подделывались (Сотскова например). В общем, пока кто-то по итогу дела не расскажет подробно, что произошло и какие факты и документы собрали следователи, мы можем лишь гадать.
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Pennywise
Ответ Delirium
Ничего подобного. Для допуска Камилы к индивидуальным соревнованиям они должны были предоставить в КАС версию того, как лекарство могло случайно попасть в организм Камилы. Они выдвинули версию со стаканом. Это не обязано было быть истиной, на тот момент истину в принципе установить было нельзя, так как проба была взята несколько месяцев назад, а они сидели в пузыре в Китае.
Не объясняйте. На спортсе, во всяком случае в ветке ФК, это гиблое дело.
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Juulia
Ответ Solpin
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм" честно и открыто признался, что соврали. С такими друзьями и никаких врагов не надо
Как можно соврать фактом ???
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Anna
Ответ Solpin
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм" честно и открыто признался, что соврали. С такими друзьями и никаких врагов не надо
В чем соврали? Если у деда реально проблемы с сердцем, он принимает тмз и это смогли подтвердить документально, то никакого вранья нет
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Delirium
Ответ Anna
Сливали документы
Если есть ссылки- покажите, я не видел.
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