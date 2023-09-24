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Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

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Анна Анцелиович
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26 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) начнутся слушания по делу Камилы Валиевой.

Один из ключевых аргументов за фигуристку – ее статус «защищенного лица», так как на момент взятия пробы Камиле было меньше 16 лет. Этот статус – главный шанс Валиевой избежать либо сократить срок дисквалификации и сохранить олимпийское золото в командном турнире.

Международный союз конькобежцев (ISU) – тоже участник процесса – готов спорить: «Все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций».

Требование Союза (несмотря на условную «защищенность» Камилы) – от двух до четырех лет дисквалификации с аннулированием всех результатов после взятия положительной пробы.

Так что на самом деле дает статус защищенности, когда появился и чем реально поможет Валиевой? Мы разобрались с юристом Анной Анцелиович.   1. Понятие «защищенный спортсмен» появилось в правилах WADA совсем недавно – в 2021 году. Читаем:

«Защищенное лицо – спортсмен или человек, который на момент нарушения антидопинговых правил: 1) не достиг возраста 16 лет; 2) не достиг возраста 18 лет и не входит в регистрируемый пул тестирования или никогда не выступал на международных соревнованиях в открытой категории; 3) по любым другим причинам, не связанным с возрастом, не может нести полную юридическую ответственность в соответствии с национальным законодательством».

«Внедрение этого статуса зрело давно, – объяснила Анцелиович. – Даже до его появления спортивные юристы на слушаниях ссылались на то, что любое национальное законодательство защищает права несовершеннолетних и они не несут ответственность наравне со взрослыми. Но в то же время – полностью прощать несовершеннолетних спортсменов тоже неправильно, иначе это откроет широкую дорогу для злоупотреблений. Так WADA пришло к тому, что нужен особый статус защищенности».

2. Хорошая новость: если вы спортсмен-любительвы тоже «защищенное лицо», вне зависимости от возраста.

«Если, например, на финише Московского марафона у вас взяли пробу и что-то нашли, вы тоже пользуетесь статусом защищенности, – подтвердила Анцелиович. – Ситуация не такая уж фантастическая, потому что национальное антидопинговое агентство, если имеет возможности, вполне может проверять на допинг и любителей тоже. Но тогда будут учитывать, что у любителей меньше ресурсов, меньше доступа к спортивной медицине, меньше антидопингового образования и так далее. Санкция почти всегда будет ниже, чем у профессионала».   3. Важно: статус защищенности не означает автоматического смягчения санкции. Если спортсмен попался на запрещенном препарате и не может / не пытается доказать незначительный характер собственной вины в этом – срок дисквалификации будет стандартным, вне зависимости от возраста и статуса.

Нюансы начинаются, только когда идет речь о незначительном характере вины и халатности. Примерно как в деле Валиевой. Вокруг этого и идет дискуссия: WADA настаивает на максимальных четырех годах, сторона Камилы, напирая на незначительный характер вины и халатности, согласна максимум на два (без аннулирования результатов).

«Главное, что статус защищенности означает пониженный стандарт доказывания, – объяснила Анцелиович. – Если защищенный спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм случайно, то теоретически он может даже не указывать источник попадания допинга в организм.

Хотя на практике, конечно, чтобы доказать отсутствие вины и халатности либо их незначительный характер, это почти всегда все равно нужно делать. И система санкций более гибкая для защищенных лиц. В целом, «защищенный статус» работает. Арбитры принимают его во внимание и готовы закрывать на что-то глаза и смягчать санкции».

4. А что с публичностью? Еще одна ключевая характеристика статуса «защищенного лица» – особый стандарт защиты персональных данных. Статья 14.3.7 Всемирного антидопингового кодекса:

«Положение об обязательном характере Публичного обнародования данных, предусмотренное Статьей 14.3.2, не применяется к случаям, когда Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является Несовершеннолетним, Защищаемым Лицом или Спортсменом-любителем».

В деле Валиевой эта статья работала всего несколько суток в феврале-2022. WADA добросовестно игнорировало появившуюся в СМИ информацию, что положительная проба принадлежит именно Камиле, и не называло ее имени в релизах. Но когда возник вопрос о допуске к личному олимпийскому турниру, скрывать дальше было невозможно.

Так Камила Валиева – защищенное лицо по Кодексу WADA – оказалась одна против всего мира.

Из защиты у нее в тот момент был только капюшон.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Vladimir Baranov, YUTAKA/Global Look Press

4 комментария

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Адриана
Ответ Рафаэль Рафаэль
А лишний вес действительно виден )))
А как это относится ( и относится ли) к данной статье и делу?
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Владислава Крюкова
Ответ asusp527
Полтора года Валиева не может доказать всою невиновность. Получит по полной, даже наш юрист ничего другого сказать (соврать) не может.
Полтора года не может, но при этом выиграла все заседания по делу на текущий момент и имеет на руках решение о своей невиновности. Именно так "не может доказать всою невиновность" и выглядит.
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