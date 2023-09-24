26 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) начнутся слушания по делу Камилы Валиевой.

Один из ключевых аргументов за фигуристку – ее статус «защищенного лица», так как на момент взятия пробы Камиле было меньше 16 лет. Этот статус – главный шанс Валиевой избежать либо сократить срок дисквалификации и сохранить олимпийское золото в командном турнире.

Международный союз конькобежцев (ISU) – тоже участник процесса – готов спорить: «Все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций».

Требование Союза (несмотря на условную «защищенность» Камилы) – от двух до четырех лет дисквалификации с аннулированием всех результатов после взятия положительной пробы.

Так что на самом деле дает статус защищенности, когда появился и чем реально поможет Валиевой? Мы разобрались с юристом Анной Анцелиович. 1. Понятие «защищенный спортсмен» появилось в правилах WADA совсем недавно – в 2021 году. Читаем:

«Защищенное лицо – спортсмен или человек, который на момент нарушения антидопинговых правил: 1) не достиг возраста 16 лет; 2) не достиг возраста 18 лет и не входит в регистрируемый пул тестирования или никогда не выступал на международных соревнованиях в открытой категории; 3) по любым другим причинам, не связанным с возрастом, не может нести полную юридическую ответственность в соответствии с национальным законодательством».

«Внедрение этого статуса зрело давно, – объяснила Анцелиович. – Даже до его появления спортивные юристы на слушаниях ссылались на то, что любое национальное законодательство защищает права несовершеннолетних и они не несут ответственность наравне со взрослыми . Но в то же время – полностью прощать несовершеннолетних спортсменов тоже неправильно, иначе это откроет широкую дорогу для злоупотреблений. Так WADA пришло к тому, что нужен особый статус защищенности».

2. Хорошая новость: если вы спортсмен-любитель – вы тоже «защищенное лицо», вне зависимости от возраста .

«Если, например, на финише Московского марафона у вас взяли пробу и что-то нашли, вы тоже пользуетесь статусом защищенности, – подтвердила Анцелиович. – Ситуация не такая уж фантастическая, потому что национальное антидопинговое агентство, если имеет возможности, вполне может проверять на допинг и любителей тоже. Но тогда будут учитывать, что у любителей меньше ресурсов, меньше доступа к спортивной медицине, меньше антидопингового образования и так далее. Санкция почти всегда будет ниже, чем у профессионала». 3. Важно: статус защищенности не означает автоматического смягчения санкции . Если спортсмен попался на запрещенном препарате и не может / не пытается доказать незначительный характер собственной вины в этом – срок дисквалификации будет стандартным, вне зависимости от возраста и статуса.

Нюансы начинаются, только когда идет речь о незначительном характере вины и халатности. Примерно как в деле Валиевой. Вокруг этого и идет дискуссия: WADA настаивает на максимальных четырех годах, сторона Камилы, напирая на незначительный характер вины и халатности, согласна максимум на два (без аннулирования результатов).

«Главное, что статус защищенности означает пониженный стандарт доказывания, – объяснила Анцелиович. – Если защищенный спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм случайно, то теоретически он может даже не указывать источник попадания допинга в организм.

Хотя на практике, конечно, чтобы доказать отсутствие вины и халатности либо их незначительный характер, это почти всегда все равно нужно делать. И система санкций более гибкая для защищенных лиц. В целом, «защищенный статус» работает. Арбитры принимают его во внимание и готовы закрывать на что-то глаза и смягчать санкции».

4. А что с публичностью? Еще одна ключевая характеристика статуса «защищенного лица» – особый стандарт защиты персональных данных. Статья 14.3.7 Всемирного антидопингового кодекса:

«Положение об обязательном характере Публичного обнародования данных, предусмотренное Статьей 14.3.2, не применяется к случаям, когда Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является Несовершеннолетним, Защищаемым Лицом или Спортсменом-любителем».

В деле Валиевой эта статья работала всего несколько суток в феврале-2022. WADA добросовестно игнорировало появившуюся в СМИ информацию, что положительная проба принадлежит именно Камиле, и не называло ее имени в релизах. Но когда возник вопрос о допуске к личному олимпийскому турниру, скрывать дальше было невозможно.

Так Камила Валиева – защищенное лицо по Кодексу WADA – оказалась одна против всего мира.

Из защиты у нее в тот момент был только капюшон.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Vladimir Baranov, YUTAKA/Global Look Press