Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

Кажется, допинг-эпопея с Камилой Валиевой скоро закончится – 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести финальное решение.

Это был долгий путь – от разбирательств на Олимпиаде до оправдания в России и заседаний в суде.

● 29 января пройдет 717 дней с того момента, как на Олимпиаде-2022 в Пекине все узнали о положительной допинг-пробе российского фигуриста (про Валиеву речь тогда еще не шла) – это случилось 11 февраля, через 4 дня после завершения командного турнира, где Россия взяла золото.

С тех пор прошло два чемпионата мира (оба без России), два чемпионата страны, наша сборная два года как отстранена от международных соревнований.

Герои олимпийского сезона Анна Щербакова и Александра Трусова давно не выступают, а чемпионка мира Елизавета Туктамышева взяла паузу в карьере.

Но сама Камила до сих пор соревнуется, пусть и менее успешно.

● 31 человек ждет медалей того самого командного турнира в Пекине: сборные России, США, Японии и Канады в полном составе, в том числе и сама Камила.

Церемонии награждения на Олимпиаде так и не было, фигуристы до сих пор не получили медали – даже те, которые взяли бы без истории с Валиевой, не говоря уже о возможном перераспределении.

Сборная Канады финишировала тогда четвертой, но теперь претендует на бронзу – если Россию все-таки лишат титула.

В личном турнире Камила четвертая – здесь все медали останутся у владельцев. Разве что Вакаба Хигучи может подняться с пятого на четвертое место, Ю Ен – с шестого на пятое и дальше по списку.

● Еще семь человек получили медали других турниров, но теперь могут подняться выше в протоколе. Речь, правда, уже не про Олимпиаду, а про чемпионат Европы и чемпионаты России.

Валиева выиграла чемпионат Европы в январе-2022 – если ее лишат награды, золото отойдет Анне Щербаковой, серебро Александре Трусовой, а бронза бельгийке Луне Хендрикс.

Тройка призеров может поменяться сразу на трех чемпионатах России: 2022-го, 2023-го и 2024-го – здесь все зависит от того, на какой срок и от какой даты дисквалифицируют Камилу (если отстранение вообще будет).

На ЧР-2022 (у Валиевой было золото) победа может перейти Трусовой, серебро – Щербаковой, бронза – Аделии Петросян. Вообще, дисциплинарный комитет РУСАДА уже отобрал то золото у Камилы и перераспределил результаты ЧР-2022, но CAS может внести коррективы – так что тут пока ничего непонятно.

На ЧР-2023 (Камила была второй) Софья Акатьева останется чемпионкой, а вот серебро может перейти к Туктамышевой, бронза – к Софье Муравьевой.

На ЧР-2024 под вопросом только бронза – она может достаться Ксении Синицыной.

● В общей сложности Камила может потерять несколько титулов: золото командного турнира Олимпиады-2022, золото чемпионата Европы-2022, золото-серебро-бронзу чемпионатов России. Плюс еще не забудем про Гран-при России – там у Валиевой три победы на этапах и серебро Финала серии.

Ну и карьера тоже под вопросом: если максимального наказания не будет (обвинение рассчитывает на 4 года), то Камиле вообще не придется пропускать турниры, а в худшем для нее случае она сможет вернуться только в конце 2025-го.

● Скорее всего, 29 января CAS опубликует только решение в очень коротком виде – без мотивировочной части, в которой обычно описываются весь ход заседания, доказательства сторон и подробные выводы арбитров.

Мотивировочную часть публикуют позднее (порой – через несколько месяцев), но в случае с Камилой могут не раскрывать вовсе – на момент сдачи пробы она была несовершеннолетней, а значит, считается «защищенным лицом».

Эпопея конкретно с Валиевой точно закончится – решение CAS можно оспорить лишь в Федеральном суде Швейцарии, но там рассматривают только процедурные нарушения, шанс на победу крайне мал.

А вот с медалями командного турнира, вероятно, придется подождать еще немного. CAS определит только судьбу медали Валиевой – за награды сборных отвечает МОК. Что решат в комитете и когда – неизвестно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; Gettyimages/Catherine Ivill