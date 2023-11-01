Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

Важный фрагмент из интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому в «Коммент. Тренер» – детальный рассказ про допинг-ситуацию с Камилой Валиевой на Олимпиаде.

Суперкоротко контекст: Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре-2021 на ЧР, потом взяла золото Евро и приехала в Пекин (с момента взятия пробы к тому моменту прошло 1,5 месяца). Выступила в командном турнире, который Россия выиграла, и началось.

Ниже – целиком этот отрывок из разговора Тутберидзе и Слуцкого (скоро на Sports.ru будут и другие знаковые фрагменты).

– Я хотел бы про Камилу… И вообще, можете вообще, хоть что-то, что можно, и вообще, как это и что это…

– Я в голове перелистывала возможные варианты, вопросы.

Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему? Столько вопросов, и я думаю, что никогда на них не получу ответа. Надо с этим жить.

– У меня простой вопрос: как условно нечистый спортсмен…

– Попал на Олимпиаду – каким образом? Когда едут команды – Америки, Канады, Японии, неважно – президент федерации фигурного катания той страны или другой страны… Во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, которые они заполняют, эти анализы (речь о система ADAMS – по сути, антидопинговом дневнике – Sports.ru).

Ну мы точно знаем, что если они допущены до Олимпиады, они все чистые. Если они туда приехали, они получают паспорт олимпийца, они все чистые. Дальше они решают, кто принимает участие в командном турнире – это держится в секрете, стратегически. Если мы узнаем, что если, допустим, американская команда выставляет не самых сильных, может, мы тоже не пойдем с козырей.

Но поскольку никто не знает, все пытаются зайти с козырей сразу. Ты же не знаешь, поставят они Нэтана Чена или не поставят. Ну. Какая разница? Эти все спортсмены – чис-ты-е. Точка. Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду?

– Теоретически она могла сдать анализ после проката, и постфактум они могли сказать: да, он приехал чистым, но вот здесь на Олимпиаде…

– Подождите. После ЧР – на Европе – она сдавала, анализ чистый. Потом еще раз – чистый. На Олимпиаде после короткой в командном турнире, потом еще возьмут – везде чистая.

Если у них висел тот анализ, каким образом ее допустили? Значит, они должны были что угодно сделать, чтобы перепроверить, чтобы он был готов. Они не должны были пускать такого спортсмена в олимпийскую деревню.

Мое мнение: рассмотрение командной медали вообще не должно быть. Чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да.

Каким образом она оказалась? Вопросы я даже не знаю к кому: к WADA, к лаборатории. Пусть они тогда печатают новую медаль, че хотят делают. Это их вина. Это не вина команды абсолютно. Потому что мы имели спортсмена, на этом старте он был чистый. Он откатался. Медаль не должна быть пересмотрена.

Дальше. Скажи они о результатах, что у нее нечистый допинг был на ЧР – 2-го, 3-го, 4-го, 5-го (февраля – Sports.ru), катались бы Аня и Саша (Щербакова и Трусова, в командном турнире – Sports.ru). Все, и результат команды был бы точно такой же. Они бы тоже выиграли бы.

– А вы вообще знали, что что-то было на ЧР? Какой-то не тот тест.

– Нет. Я знаю, что у меня все спортсмены – это всегда – первая тройка призеров обязательно сдает допинг-тест. И кого-то могут еще взять. Первая тройка – это вообще на всех соревнованиях.

У меня дочка – Диана с Глебом – они не были еще в пуле. Они стали вторые на ЧР, им тут же пришло уведомление, что они должны в этот пул записаться. Это не так легко, нужно авторизацию пройти, по-моему, до 28 декабря. И уже 4 января в 5 утра у нас звонок в дверь – допинг-офицеры пришли, и они еще приходили. Потому что до Олимпиады они должны были пройти три теста.

У всех спортсменов, которые участвовали на ЧР, все пришло. Почему здесь он висел?

– Как вы отреагировали, когда это узнали? Как реагировала Камила?

– У меня не только девочки, у меня и пары катались, и мальчик катался за Грузию – Морис Квителашвили. От олимпийской деревни еще 40 минут на автобусе, 10 минут до автобуса, день расписан туда-сюда, не успеваешь ни поесть, ничего.

Я приезжаю с одной тренировки, у меня час времени, дальше ехать на вторую. Из федерации мне звонят, и такой голос очень строгий: срочно зайди в штаб.

Ну правда, я сейчас пойду в этот штаб? Пока туда дойдешь, поднимешься. У меня всего час, я хотела хотя бы чаю попить, перекусить. Я сказала: нет, давай не сейчас, совсем времени нет. Ответ: срочно.

Я пошла в штаб, первое, что вижу: сидит Камила, абсолютно бледного цвета, отекшая, заплаканная… 15 лет на тот момент.

А у нас история с ней получилась какая. Я хочу, чтобы родители с ними ездили везде, сопровождали мамы. Я не могу за них нести ответственность после соревнований, мне нужно, чтобы они пошли в номер отдыхать. Я не буду их сопровождать. Если я буду из сопровождать, как это делала с Юлей Липницкой, начинают портиться отношения. Начинаешь запрещать, она огрызается. Это переливается в тренировочный процесс. Я не хочу влезать в частную жизнь.

Все соревнования родители с ними ездили. И на сбор в Красноярске (перед Олимпиадой – Sports.ru) тоже были аккредитованы, проходили все ковид-тесты.

Я смотрю. Тренировка началась, все ушли, мама сидит в раздевалке. Какая-то странная, как-то завалилась. Я еще думаю: зачем она приехала, если не идет даже на лед? Как оказалось, у нее коронавирус в тяжелой форме, она была госпитализирована в красноярский госпиталь. Даже попала в реанимационную палату. И какой-то период было очень тяжелое состояние.

Я, когда видела Камилу, все время боялась спросить: как там? Так, тихонечко спрашивала. Она скромная, отвечала тихо. Тут я увидела это лицо, и первая мысль: что-то не так с мамой, не дай бог, а что еще может быть? Потом мне объясняют, что с ней уже час был допрос по поводу допинга.

Какого допинга и почему с ней одной час допрос?

– Причем она защищенное лицо.

– Да. Почему ее здесь допрашивали? Вот эти все мужики сидели. Когда мы потом сели, и сидел Александр Георгиевич Горшков (тогда – президент ФФКР – Sports.ru), мне казалось, что у него сейчас сердце остановится. Он сидел бледный очень. Я даже не поняла, что за препарат, какой ЧР.

Дальше нам говорят: ее нужно срочно вывезти из олимпийской деревни. А у нас же пандемия, это закрытая Олимпиада. Куда ее вывезти одну? В таком состоянии. Они говорят: найдем гостиницу, где ее поселят. Я говорю: серьезно, а кто будет за нее отвечать? Нет, вы ее никуда не повезете. Как угодно, но мы ее оставим здесь.

Дальше я попросила, чтобы поговорили и разрешили. Они через какое-то время согласились. Я попросила ее с собой возить на тренировку, она с нами в автобусе, в зале. Мы бы пошли на лед, может, она осталась бы в зале. Ну пусть где-то с нами ездит. Ее это состояние явно тревожило, такая истерика.

– Можно понять. Вернее, невозможно понять, что в душе происходит.

– Я сказала: она же не преступница, вы готовы за нее взять ответственность? Ей 15 лет. Но там нет такого человека, который бы за нее отвечал.

Самолетов нет, ближайший чартерный рейс только 16-го, по-моему, отходил, который вывозил олимпийцев. Мы договорились, что она может приходить в зал. Сказали, не дай бог, чтобы на лед не выходила – ну хорошо. Они там поставили охрану через каждые 5 метров, которые проверяли, чтобы не дай бог спортсменка не перепрыгнула через бортик.

В этот момент я видела, что Камила уже даже в зале не такая звонкая. Уже стресс, отсутствие мотивации, в зале она помедленнее стала. И вдруг говорят: знаете, хотят, чтобы она вышла на лед. Там же медиа, СМИ – для них это важно. Можно тренироваться.

А я на тот момент уже не понимала, она вообще хочет тренироваться? Я видела в зале, что мы немножко уже не в форме.

Мы Камиле сказали, что разрешено выйти на лед. Я ее пыталась настроить, чтобы она пыталась максимально получить удовольствие от нахождения на Олимпиаде. Мы на Олимпиаде, и неизвестно – говорила я на тот момент – будет ли вторая Олимпиада.

– Пророческие слова.

– Даже есть видео, где она катается, падает, что-то делает. Подъезжает, на плече у меня плачет и говорит: я не понимаю, что я здесь делаю.

Так и было. Она не понимала, ради чего она здесь, все СМИ ее начинают уничтожать вопросами, издеваются над ней.

Много писали: как так, вы ребенка бросили, когда она пошла через медиа-зону одна? Это Олимпиада, здесь все строго. У тренера аккредитация, мы можем стоять здесь, не заходить оттуда. Там по зонам все. У спортсменов выход со льда, они идут через эту зону в раздевалки, куда мы не можем зайти. Здесь нет такого, что ты пошел куда хочешь и с кем хочешь.

Потом я увидела видео, что она закрылась капюшоном, и на следующий день сказала, чтобы ее сопровождали. И там что-то придумали, ее как-то сопровождали. А в первый день да, она пошла одна.

– Но как-то же вы ее собрали?

– А потом нам сказали, что все, ее допускают до соревнований. Но она уже и не готова, в общем-то. Она все эти дни ничего не прокатывала. Ты же держишь форму, ты на пике, она спускается очень быстро.

А здесь стресс, отсутствие тренировок… В зале она так, маяла чего-то, особо ничего не делала.

Ее допустили. При этом Камила мне показала в день произвольной программы… Знаете, есть такое онлайн-табло. Там внизу подписано крупными буквами, что если Камила попадает в тройку призеров, награждения не будет.

У меня вопрос – это обязательно было делать в онлайн-табло? Нельзя было нам просто сообщить или отдельно повесить? Но как-то все сделали, не поленились. Серьезно? Я это прочитала, у меня аж екнуло. Не знаю, я бы на ее месте не пошла на лед, наверное.

– Тем не менее она была лидером после короткой.

– Но уже не идеально. Она уже степанула там, были не те баллы. Произвольная – это немножко другое.

– В моем дилетантском понимании Валиева – лучшая одиночница за все время, по всем компонентам. Прыжковый контент, эстетика, вращения, природный талант, обаяние, умение быть разной. За что такому нечеловеческому таланту такие испытания? И мы, как и вы, не понимаем, чем все это закончится.

– Думаю, это вообще на нее повлияло, на жизнь. Жизнь не заканчивается на профессиональном спорте. Это ее очень изменило.

До этого это был искренний ребенок. Даже когда ее допрашивали, я ей: Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы. Она мне: какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то еще чем-то там еще.

Я говорю: серьезно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это все происходило? Камила…

Она: ну я не знаю, я как-то вот там.

Мы учим, учим, но вот так. Думаю, больше веры у нее, наверное, ни к кому нет. На этом она изменилась.

А по поводу того, что Камила такая единственная. Сейчас на меня полетят эти тапки фанатов Липницкой, Медведевой, Загитовой. Во-первых, вот эти все фан-группы… Может, вам, наоборот, надо любить и уважать тренерский коллектив. Потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили. Наверное, украсили вашу жизнь, какой-то отрезок жизни. Эта ненависть – откуда она? Глупо это.

Что касается Валиевой, она универсальная спортсменка. В ней столько сочетается. Она красиво катается, поглощает площадку. Косторная красиво катается. Бывает, дано или не надо. Это генетическое. У Валиевой есть скольжение, она от природы растянута, от природы гибкая.

При том, что обычно растянутые и гибкие плохо прыгают. Но у нее прыжок. Она владеет или владела тройным акселем и четверными. Она красива, чувствует музыку, может передать эмоции. Конечно, она универсальна. В этом она исключительна. Но я не знаю, будет ли еще такая спортсменка, может, будут другие. Но такой спортсменки, я думаю, что у нас не было и, наверное, не будет.

Сколько бы кто-то ни пытался пародировать, быть вторым Майклом Джексоном, тоже не будут. Есть такой спортсмен Юдзуру Ханю. Думаю, такого тоже не будет. Ну и Камила Валиева! То, что на нее выпало то, что выпало… И что такая огромная любовь перескочила в ненависть... Ну, к сожалению.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид; 1tv.ru