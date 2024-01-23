Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее простит CAS?

Камила Валиева пропустила прыжковый чемпионат России – событие, которое выглядит максимально логично, даже если не принимать всерьез конспирологическую версию Александра Жулина о боязни проиграть.

В этом сезоне Камила, по сути, осталась без ультрапрыжков – последние из удачных случились в марте 2023-го. Это были два четверных тулупа в финале национального Гран-при: сольный и в комбинации с двойным акселем. Все попытки на следующих турнирах (их три – на этапах Кубка России в Казани и Москве и чемпионате России) выглядели безнадежно и завершались жесткими падениями с четверного тулупа.

Актуальная Валиева – давно не про сложные прыжки. Сейчас самый дорогой элемент в ее арсенале – комбинация из флипа и пары двойных акселей стоимостью 11,9 балла. Для сравнения – в олимпийском сезоне за каскад из четверного и тройного тулупа Камила получала 13,7 балла. Впрочем, даже с облегченным контентом Камила была бы недосягаема для иностранных соперниц, например, на чемпионате Европы – там фигуристки представляли контент из далекого прошлого.

Но сравнивать сегодняшнюю Валиеву с Луной Хендрикс, Анастасией Губановой или Ниной Пинзарроне странно – это экспонаты из разных коллекций.

Интереснее отследить, как менялась Валиева относительной самой себя – той девочки на шаре, которой были открыты все титулы мира.

Вообще, есть ощущение, что Валиева была в нашей фигурке всегда – столько событий вместила ее карьера. Статус самой талантливой фигуристки мира и главной олимпийской надежды, программы-шедевры, допинг-скандал в Пекине-2022, бесконечный суд в CAS, тяжелый пубертат…

«Для своего возраста Валиева находится в шикарной форме», – комплимент от Татьяны Тарасовой после победы на первом этапе Гран-при в Москве тоже говорит о многом.

Например, о том, что Камилу привыкли воспринимать взрослой фигуристкой из настоящего женского катания – хотя ей всего 17. Только представьте, если бы новые правила ISU уже действовали, этот сезон был бы для Валиевой первым среди взрослых.

Но и те три сезона, накопленные Камилой – серьезный срок, в который, например, уместились карьеры Алины Загитовой или Анны Щербаковой. Но не предельный даже на для нашей скоротечной фигурки – Юлия Липницкая, Елена Радионова и Евгения Медведева растянули выступления на пять лет, на четвертый сезон заходили Александра Трусова и даже Станислава Константинова.

Можно устроить забавное ретро – что в нынешнем возрасте Валиевой (17 лет и 8 месяцев) делали другие топ-фигуристки?

● Александра Трусова крутила пять четверных в Пекине-2022 и едва не выиграла;

● Алина Загитова после шестого места в финале Гран-при сходила на программу «Время» с объявлением о приостановке карьеры;

● Анна Щербакова еще не выиграла Олимпиаду, сделав первый шаг на пути к золоту в Пекине – 3-е место на чемпионате России-2022 с падением на единственном четверном прыжке. Но в Китае сделала два квада;

● Евгения Медведева только начала подготовку к олимпийскому сезону и еще не знала, что осенью сменит произвольную программу, в которой 6 из 7 прыжков стояли во второй половине;

● Юлия Липницкая тоже еще не закончила и даже забрала титул на премьерном Cup of Tyrol в своем предпоследнем сезоне;

● Елизавета Туктамышева с освоенным трикселем начинала гениальный сезон, в котором возьмет золото на Евро и ЧМ-2015;

● Аделина Сотникова только-только выиграла личное золото на Олимпиаде в Сочи-2014 с лучшим прокатом в жизни;

● Алена Косторная извинилась перед Этери Тутберидзе и ненадолго вернулась в «Хрустальный» после сезона в Академии Плющенко.

Валиева в этом ряду выглядит достойно – хотя бы потому, что не оставляет фигурку и попыток устоять после четверного.

Но хронология потерянных ею элементов выглядит грустно.

● Четверной сальхов – прыжок, который Камила наточила в олимпийском сезоне (шесть удачных попыток, включая пекинский командник), сорвался только в личном турнире Игр-2022. Больше Валиева его не повторяла.

● Каскад из четверного и тройного тулупа тоже пропал после Олимпиады – его последняя попытка зафиксирована в командном турнире Пекина-2022. После Камила не проверяла его даже в сочетании с двойным тулупом.

● Тройной аксель – в личном турнире Пекина-2022 обе попытки получили серьезные минусы, хотя предыдущие семь из восьми заходов получались идеально. В последний раз Камила попробовала триксель в марте 2023-го в короткой финала российского Гран-при – безнадежно.

● Четверной тулуп с тройным сальховым через ойлер Валиева исполняла трижды и всегда удачно, но после чемпионата России-2022 из программы вычеркнула.

● После Пекина-2022 исчез из арсенала Валиевой и каскад из тройных флипа и тулупа – теперь она привязывает к флипу двойной тулуп или аксель.

● Комбинация четверного тулупа с двойным акселем – последняя надежда Камилы и тренеров зацепить ультрапрыжок в каскаде. Дважды это получилось в прошлом сезоне – на чемпионате России и в финале Гран-при, но сезон-2023/24 заставил сосредоточиться на сольном прыжке.

● Четверной тулуп – в последний раз Камила выполнила его чисто в финале Гран-при прошлого года. Тогда казалось, что прыжок восстановлен, но ни одна из трех попыток в 2023-м не выглядела оптимистичной.

Для сравнения – техническая база Камилы в олимпийском сезоне за произвольную составляла 86,07 балла. Спустя два года она ниже почти на 14 баллов – 72,43, как бы ни фасовали контент ее тренеры. Конфуз с нарушением правил на казанском этапе – яркое следствие того, что собирать элементы Валиевой с каждым новым сезоном все сложнее.

И еще одна – скорее интуитивная – деталь: Камила точно не похожа на фигуристку, для которой возраст и время не имеют значения.

Понятно, что карьера Валиевой зависит не только от нее, но даже если CAS проявит лояльность, оставаться в соревновательной фигурке будет мучительно непросто.

Пожалуй, этот вердикт – вообще не про будущее Камилы, а про ее прошлое.

И путь условных Загитовой и Щербаковой для нее – куда более очевидный и осмысленный выбор, в котором решение CAS, по большому счету, формальность. Правда, не для олимпийской команды.

Фото: Gettyimages/David Ramos, Matthew Stockman; Yohei Osada/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Песня, Нина Зотина