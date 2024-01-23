Олимпийские виды
Блог

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее простит CAS?

женское катание женское катание
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Камила Валиева пропустила прыжковый чемпионат России – событие, которое выглядит максимально логично, даже если не принимать всерьез конспирологическую версию Александра Жулина о боязни проиграть.

В этом сезоне Камила, по сути, осталась без ультрапрыжков – последние из удачных случились в марте 2023-го. Это были два четверных тулупа в финале национального Гран-при: сольный и в комбинации с двойным акселем. Все попытки на следующих турнирах (их три – на этапах Кубка России в Казани и Москве и чемпионате России) выглядели безнадежно и завершались жесткими падениями с четверного тулупа.

Актуальная Валиева – давно не про сложные прыжки. Сейчас самый дорогой элемент в ее арсенале – комбинация из флипа и пары двойных акселей стоимостью 11,9 балла. Для сравнения – в олимпийском сезоне за каскад из четверного и тройного тулупа Камила получала 13,7 балла. Впрочем, даже с облегченным контентом Камила была бы недосягаема для иностранных соперниц, например, на чемпионате Европы – там фигуристки представляли контент из далекого прошлого.

Но сравнивать сегодняшнюю Валиеву с Луной Хендрикс, Анастасией Губановой или Ниной Пинзарроне странно – это экспонаты из разных коллекций.

Интереснее отследить, как менялась Валиева относительной самой себя – той девочки на шаре, которой были открыты все титулы мира.

Вообще, есть ощущение, что Валиева была в нашей фигурке всегда – столько событий вместила ее карьера. Статус самой талантливой фигуристки мира и главной олимпийской надежды, программы-шедевры, допинг-скандал в Пекине-2022, бесконечный суд в CAS, тяжелый пубертат…

«Для своего возраста Валиева находится в шикарной форме», – комплимент от Татьяны Тарасовой после победы на первом этапе Гран-при в Москве тоже говорит о многом.

Например, о том, что Камилу привыкли воспринимать взрослой фигуристкой из настоящего женского катания – хотя ей всего 17. Только представьте, если бы новые правила ISU уже действовали, этот сезон был бы для Валиевой первым среди взрослых. 

Но и те три сезона, накопленные Камилой – серьезный срок, в который, например, уместились карьеры Алины Загитовой или Анны Щербаковой. Но не предельный даже на для нашей скоротечной фигурки – Юлия Липницкая, Елена Радионова и Евгения Медведева растянули выступления на пять лет, на четвертый сезон заходили Александра Трусова и даже Станислава Константинова.

Можно устроить забавное ретро – что в нынешнем возрасте Валиевой (17 лет и 8 месяцев) делали другие топ-фигуристки? 

● Александра Трусова крутила пять четверных в Пекине-2022 и едва не выиграла;

● Алина Загитова после шестого места в финале Гран-при сходила на программу «Время» с объявлением о приостановке карьеры;

● Анна Щербакова еще не выиграла Олимпиаду, сделав первый шаг на пути к золоту в Пекине – 3-е место на чемпионате России-2022 с падением на единственном четверном прыжке. Но в Китае сделала два квада;

● Евгения Медведева только начала подготовку к олимпийскому сезону и еще не знала, что осенью сменит произвольную программу, в которой 6 из 7 прыжков стояли во второй половине;

● Юлия Липницкая тоже еще не закончила и даже забрала титул на премьерном Cup of Tyrol в своем предпоследнем сезоне;

● Елизавета Туктамышева с освоенным трикселем начинала гениальный сезон, в котором возьмет золото на Евро и ЧМ-2015;

● Аделина Сотникова только-только выиграла личное золото на Олимпиаде в Сочи-2014 с лучшим прокатом в жизни;

● Алена Косторная извинилась перед Этери Тутберидзе и ненадолго вернулась в «Хрустальный» после сезона в Академии Плющенко.

Валиева в этом ряду выглядит достойно – хотя бы потому, что не оставляет фигурку и попыток устоять после четверного.

Но хронология потерянных ею элементов выглядит грустно. 

● Четверной сальхов – прыжок, который Камила наточила в олимпийском сезоне (шесть удачных попыток, включая пекинский командник), сорвался только в личном турнире Игр-2022. Больше Валиева его не повторяла.

● Каскад из четверного и тройного тулупа тоже пропал после Олимпиады – его последняя попытка зафиксирована в командном турнире Пекина-2022. После Камила не проверяла его даже в сочетании с двойным тулупом.

● Тройной аксель – в личном турнире Пекина-2022 обе попытки получили серьезные минусы, хотя предыдущие семь из восьми заходов получались идеально. В последний раз Камила попробовала триксель в марте 2023-го в короткой финала российского Гран-при – безнадежно.

● Четверной тулуп с тройным сальховым через ойлер Валиева исполняла трижды и всегда удачно, но после чемпионата России-2022 из программы вычеркнула.

● После Пекина-2022 исчез из арсенала Валиевой и каскад из тройных флипа и тулупа – теперь она привязывает к флипу двойной тулуп или аксель.

● Комбинация четверного тулупа с двойным акселем – последняя надежда Камилы и тренеров зацепить ультрапрыжок в каскаде. Дважды это получилось в прошлом сезоне – на чемпионате России и в финале Гран-при, но сезон-2023/24 заставил сосредоточиться на сольном прыжке.

● Четверной тулуп – в последний раз Камила выполнила его чисто в финале Гран-при прошлого года. Тогда казалось, что прыжок восстановлен, но ни одна из трех попыток в 2023-м не выглядела оптимистичной.

Для сравнения – техническая база Камилы в олимпийском сезоне за произвольную составляла 86,07 балла. Спустя два года она ниже почти на 14 баллов – 72,43, как бы ни фасовали контент ее тренеры. Конфуз с нарушением правил на казанском этапе – яркое следствие того, что собирать элементы Валиевой с каждым новым сезоном все сложнее. 

И еще одна – скорее интуитивная – деталь: Камила точно не похожа на фигуристку, для которой возраст и время не имеют значения. 

Понятно, что карьера Валиевой зависит не только от нее, но даже если CAS проявит лояльность, оставаться в соревновательной фигурке будет мучительно непросто.

Пожалуй, этот вердикт – вообще не про будущее Камилы, а про ее прошлое.

И путь условных Загитовой и Щербаковой для нее – куда более очевидный и осмысленный выбор, в котором решение CAS, по большому счету, формальность. Правда, не для олимпийской команды.

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

Фото: Gettyimages/David Ramos, Matthew Stockman; Yohei Osada/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Песня, Нина Зотина

75 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Был квад в Москве. Высоченный, докрученный, правда на разминке. В прокате не получился, но не выглядел безнадежным. Чем больше таких статей, тем больше девочек будет завершать карьеру в свои 17. Давайте всех выгонять при первых неудачах. Там как бы у Адели и Сони Муравьевой пубертат начинается. Если выпустят прям сейчас на международную арену, кого отправлять то будем?
+53
-16
+37
Вообще никому не нужно. 15 стукнуло - с вещами на выход на пенсию. И пофиг, что она единственная в 17 лет ( почти 18 оказывается) не сдается и прыгает квад. Да, видели на разминке только, но он есть и будет в программах значит, когда пубертат пройдет. Разрешите девушке кататься, пожалуйста. Не обязательно выступать только ради медалей.
+46
-14
+32
Откуда у нас появятся взрослые фигуристки, когда их в пубертате в 17 выгоняют из спорта?
+33
-4
+29
Камилла конечно будет решать сама, НО что в 12 лет что в 17,8- она бесспорное УКРАШЕНИЕ каждого турнира, в котором выступает. И этот неоспоримый факт не заменят никакие шоу, ни набросы хейтеры, ни горе- журналистов… И пример Лизы о том, что жизнь после пубертата на соревновательном льду есть- яркое тому подтверждение… а наша подрастающая молодежь еще должна дожить до 17 лет
+36
-8
+28
Разберётся уж как-нибудь сама, что ей нужно.
+32
-5
+27
Ничего не понимаю... Разве все не за "зреложенское" топят? И буквально вчера на Спортсе не было статьи о излишних нагрузках на 12-леток, а перед этим долгих разглагольствований о том, что может быть счастье не в четверных, а в долгой карьере?
"Камила точно не похожа на фигуристку, для которой возраст и время не имеют значения". Это мы на то так деликатно (нет) намекаем?
И все же закономерный вопрос - почему Валиева не может без ультра-си продолжать кататься?
+31
-6
+25
Конечно, нужно! Такой талант должен полностью реализовать свой потенциал!
+29
-6
+23
Зрелое женское никогда не было про техническую сложность, оно всегда (ну, по крайней мере со времен тройных прыжков) проигрывало молодым попрыгушкам в базовой стоимости, но имело шанс отыграться во второй оценке.

Вы уж там определитесь, вам нужно зрелое женское, или чтоб квады россыпью? То, что у Камилы нет мотивации пахать, пока не будет ясен вердикт- оно понятно. Свою программу-минимум на сезон (остаться в сборной), Ками даже перевыполнила, завоевав бронзу ЧР. Квад на разминке был, получился бы в программе, было бы даже серебро, а ее уже тут хоронят в очередной раз. Ждать то решения осталось всего-ничего, после него будет ясен расклад.
+38
-19
+19
Нужно ли Авдохину оставаться в журналистике, если спортс решит на своём примере показать "демократию" и перестанет размещать заминусованных авторов на главной?
+26
-7
+19
У Камилы реально тяжелый пубертат, не повезло, зачем ставить это ей в вину? Тыкать в потерю сложности из-за физиологии. Чет Титову, которая полностью развалилась в 14 лет никто не обсуждает, Хромых, у которой тоже глобально поменялось тело, и которая в 17 растеряла вообще все, жалеют и желают бороться, и только одной Ками безконца предъявляют счета.
На прошлом прыжковом Валиева феерила, прыгнула десяток шикарных 4Т, на разминке выдала чистый 3А, уже будучи в новом весе. Она сможет вернуть себе форму, в этом нет сомнений, талант и прекрасные данные не исчезнут, мотивация есть - олимпийский рубеж. Но прежде надо окончательно затащить подставу с тмз, дождаться вердикта кас, получить определенность. Убиваться на тренях в текущем промежуточном сезоне не было никакого смысла. Кстати и в этом сезоне еще не вечер, Камила готовится к фгп. И выступит там, надеюсь на объективизм арбитража.
+24
-6
+18
Решит Кас , и сама Валиева. Она если мало высушится, пока никто не сможет ее победить. а радовать зрителей может долго. такой красоты на льду , артистизма и высоких прыжков много не бывает.
+21
-4
+17
Ответ Delirium
Ну, ничего уникального в том, что она в почти 18 прыгает квад нет, и Щербакова и Трусова выступали на ОИ в ее возрасте, а Турсынбаева так вообще серебро ЧМ в 19 брала. Редкость пока лишь в том, что она завершкает первую волну наших квадисток, которая подошла/перешла рубеж 18-летия, при том, что Ками из них младшая. Но пройдет всего несколько лет, и квадистки под 18 перестанут быть редкостью, по крайней мере в РФ. Кому-то из них наверняка удастся преодолеть этот барьер и продолжать кататься, и может быть, даже с квадами. Это всегда лишь вопрос амбиций и здоровья.
Щербакова и Трусова выступали на ОИ в её возрасте и держали соответствующую Олимпийскую форму. По этому и прыгали. Так же, как Турсынбаева выступала на ЧМ. У Камилы ничего из этого сейчас нет, но квад все равно есть.
+17
-3
+14
Каждый раз, как девочка-фигуристка вступает в пубертат, начинается это гнобление - а нужно ли выступать, а прыжки растеряла, а уже не такая тонкая и звонкая… А следом пойдет плач Ярославны, чего это девочки так рано уходят из фигурного катания. Может просто нужно перестать публично обсасывать их вес, изменения в теле, сложности и неудачи? Может вместо этого поддержать девочек, дать им пару лет на то, чтобы гормоны их пришли в норму, а координация адаптировалось к изменениям тела? Лиза Т - уникальный случай не только потому, что сумела физически перестроиться. Она уникальна, потому что несмотря на несколько лет унижений от журналистов, болельщиков, фк бомонда, отправляющих ее на пенсию, она не сломалась морально! Так может хватить морально ломать фигуристок, которым и без того тяжело физически в силу абсолютно естественных причин?
+21
-8
+13
Ответ Туц
На будущем Камилы решение САS не особо отразится. Если вдруг оправдают вокруг будут кричать вот видите безвинная жертва, если признают виновной будут говорить что виновата политика, засудили, а Ками опять таки жертва. Жертва она в любом случае. Будет пытаться и дальше идти по пути Ани и Алины но она на этом пути самозванка. Она им не ровня. Хотя по большому счету все равно что там с ней дальше будет.. За команду обидно... только за них и переживаю.
Ох уж эти фанаты Ани и Алины, переживающие за команду🤣
На ОИ небось молились, чтобы команда золото не выиграла)
И какой там путь у Ани? Лол😂
+18
-10
+8
Ответ smoky eyes
Вообще никому не нужно. 15 стукнуло - с вещами на выход на пенсию. И пофиг, что она единственная в 17 лет ( почти 18 оказывается) не сдается и прыгает квад. Да, видели на разминке только, но он есть и будет в программах значит, когда пубертат пройдет. Разрешите девушке кататься, пожалуйста. Не обязательно выступать только ради медалей.
Ну, ничего уникального в том, что она в почти 18 прыгает квад нет, и Щербакова и Трусова выступали на ОИ в ее возрасте, а Турсынбаева так вообще серебро ЧМ в 19 брала. Редкость пока лишь в том, что она завершкает первую волну наших квадисток, которая подошла/перешла рубеж 18-летия, при том, что Ками из них младшая. Но пройдет всего несколько лет, и квадистки под 18 перестанут быть редкостью, по крайней мере в РФ. Кому-то из них наверняка удастся преодолеть этот барьер и продолжать кататься, и может быть, даже с квадами. Это всегда лишь вопрос амбиций и здоровья.
+13
-6
+7
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Завела свою шарманку. Не надоело?
+7
-1
+6
Это, конечно, вопрос для решения на спортсе. Одной рукой гнать подросших фигуристок, а другой гнать на детскую крутку и тд. Остроконечники и тупоконечники довольны, трафик посещаемости есть, один вопрос - причем тут спорт.
+9
-4
+5
Однозначно, да!
Нам же нравится Синицына без всяких ультра-си.
Валиева катается не хуже.
Тем более, что с повышением возрастного ценза количество "ультрасишников" во всех взрослых соревнованиях стремительно уменьшается.
+10
-5
+5
На самом деле, если с вердиктом все будет хорошо, то все будет зависеть только от Камилы и тренера: сможет ли долго и терпеливо восстанавливать ультра си и пока восстанавливает, на сколько психологически готова проигрывать молодёжи, и насколько тренер будет готова поддерживать её в этом. Все будет зависеть от неё и от тренера.
+6
-2
+4
Детей не пускать на соревнования, взрослых гнать фигуристок, а кто же тогда стесняюсь спросить будет соревноваться?
+4
0
+4
Ответ RusVector
В любом шоу она на вес золота всегда будет востребована! В спорте все-равно столько не заработать, как в шоу ей будут предлагать! Но думаю, не больше двух лет дадут, а значит в этом году уже можно будет вернуться, вопрос только куда? В наших соревнованиях она и так всегда сможет участвовать, независимо от решений всяких CAS!
Шоу это печально. Это не для такого таланта. Валиева еще не показала себя полностью в спорте, ее место на высшей ступени пьедисталов всех ГС, тотальное доминирование
+6
-2
+4
Ответ Delirium
Ну, ничего уникального в том, что она в почти 18 прыгает квад нет, и Щербакова и Трусова выступали на ОИ в ее возрасте, а Турсынбаева так вообще серебро ЧМ в 19 брала. Редкость пока лишь в том, что она завершкает первую волну наших квадисток, которая подошла/перешла рубеж 18-летия, при том, что Ками из них младшая. Но пройдет всего несколько лет, и квадистки под 18 перестанут быть редкостью, по крайней мере в РФ. Кому-то из них наверняка удастся преодолеть этот барьер и продолжать кататься, и может быть, даже с квадами. Это всегда лишь вопрос амбиций и здоровья.
Я не пишу, что это уникально, я про то, что у нас единственная действующая спортсменка в этом возрасте с квадом, который мы видели своими глазами. Факт? Факт)
+6
-2
+4
Ответ Anna Morgan
Пубертатаная фигуристка из хрусталя вместе с набором веса потеряла свои кривые прыжки на допубертатном весе. Невидаль какая!
действительно ...невидаль...То ли дело потерянные крошечные прыги над газеткой в допубертатнром теле , потерянные, например, ЧЕ Соней Самодуровой, уже во второй взрослый сезон, хоть и на 15 ниже Каимлы ростом.
+3
0
+3
Ответ Viks
С чего такие фантазии, что КАС простит? - КАС вообще не прощает, КАС принимает аргументы спорящих сторон и принимает решение в пользу одной из сторон. Напомню, что ВАДА просит 4 года бана - на этом фоне как-то неуместно говорить про "простит"
а сколько просит Викс , 4 года бана и аннулирование паспорта ?
+5
-2
+3
Ответ Delirium
Зрелое женское никогда не было про техническую сложность, оно всегда (ну, по крайней мере со времен тройных прыжков) проигрывало молодым попрыгушкам в базовой стоимости, но имело шанс отыграться во второй оценке. Вы уж там определитесь, вам нужно зрелое женское, или чтоб квады россыпью? То, что у Камилы нет мотивации пахать, пока не будет ясен вердикт- оно понятно. Свою программу-минимум на сезон (остаться в сборной), Ками даже перевыполнила, завоевав бронзу ЧР. Квад на разминке был, получился бы в программе, было бы даже серебро, а ее уже тут хоронят в очередной раз. Ждать то решения осталось всего-ничего, после него будет ясен расклад.
Как у нас постоянно приглашают на выход своих же уникальных звезд жофк - это что то! Отдельный вид иезуитства. Каждый раз всем хором начинают отправлять на пенсию! Загитова, Щербакова, Валиева - давай давай, уходи. И только одной Тук вечные оды и моления остаться. А, еще Трусову бомонд и проч. ожидают к возврату. Остальным - жесткое нет. Однако с Ками этот номер не выйдет, она слишком талантлива на льду, чтобы пополнить кагорту ведущих и артисток шоу. Очень сильна физически, антропометрия подходящая, сильные ноги, взрывные мышцы, выталкивает себя выше борта и спокойненько "стоит наверху" (с) ТАТ, крутит обороты, хоть три, хоть четыре. Про скольжение мощнейшее, глубокое, реберное говорить излишне. Шикарная фигуристка, такой нет и долго еще не будет. Конечно ей надо продолжать! Мотивация есть и будет, необходима определенность.
+9
-6
+3
Ответ Владислава Крюкова
Кто эти взрослые женщины не в теле детей и ростом больше 160 см хотя бы?
не знаю, какой у них рост был... но вы на габариты Хардинг, Ито и Бонали посмотрите,..
а рост... мужикам под 190 он как-то квады не мешает прыгать... ну как не мешает - прыгают же...
+4
-1
+3
Ответ Туц
На будущем Камилы решение САS не особо отразится. Если вдруг оправдают вокруг будут кричать вот видите безвинная жертва, если признают виновной будут говорить что виновата политика, засудили, а Ками опять таки жертва. Жертва она в любом случае. Будет пытаться и дальше идти по пути Ани и Алины но она на этом пути самозванка. Она им не ровня. Хотя по большому счету все равно что там с ней дальше будет.. За команду обидно... только за них и переживаю.
Самозванка?! Вы о чем? При все моем уважении к Ане и другим фигуристкам - Камила - просто из другой лиги. То, как одарила ее природа, то, как ее тренеры сумели все это развить и отшлифовать, превратить этот уникальный алмаз в сияющий бриллиант. Ее катание, линии рук и ног, пластика тела, растяжка, легкость - это не про спорт. Это искусство в чистом виде. То, что сделали с ней на Олимпиаде - надеюсь, бумеранг вернется к каждому, кто к этому причастен. Эта Олимпиада в ЖО должна была стать квинтэссенцией всего того прекрасного, что только возможно создать на льду!!!
Если бы Женя Медведева не травмировалась в олимпийский сезон, не видать бы Загитовой золотой медали, не было бы у нее таких компонентов за такой короткий срок.
Если бы не история с Камилой, Аня не была бы ОЧ.
А вот Камиле не было равных в ее олимпийский сезон.
+8
-5
+3
Ответ Туц
На будущем Камилы решение САS не особо отразится. Если вдруг оправдают вокруг будут кричать вот видите безвинная жертва, если признают виновной будут говорить что виновата политика, засудили, а Ками опять таки жертва. Жертва она в любом случае. Будет пытаться и дальше идти по пути Ани и Алины но она на этом пути самозванка. Она им не ровня. Хотя по большому счету все равно что там с ней дальше будет.. За команду обидно... только за них и переживаю.
"Будет пытаться и дальше идти по пути Ани и Алины но она на этом пути самозванка. Она им не ровня"
Это юмор такой?))
+6
-3
+3
Если простит, то однозначно да. Появится шансы на будущее, а значит и мотивация. Возраст вкупе с разговорами про ограничения ни о чем. Если вернет форму (каждый пусть сам догадается какую) вернутся и четверные и каскады, а компоненты и так запредельные.
+5
-2
+3
верю что Камила еще поборется
+7
-4
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий