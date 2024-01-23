Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее простит CAS?
Камила Валиева пропустила прыжковый чемпионат России – событие, которое выглядит максимально логично, даже если не принимать всерьез конспирологическую версию Александра Жулина о боязни проиграть.
В этом сезоне Камила, по сути, осталась без ультрапрыжков – последние из удачных случились в марте 2023-го. Это были два четверных тулупа в финале национального Гран-при: сольный и в комбинации с двойным акселем. Все попытки на следующих турнирах (их три – на этапах Кубка России в Казани и Москве и чемпионате России) выглядели безнадежно и завершались жесткими падениями с четверного тулупа.
Актуальная Валиева – давно не про сложные прыжки. Сейчас самый дорогой элемент в ее арсенале – комбинация из флипа и пары двойных акселей стоимостью 11,9 балла. Для сравнения – в олимпийском сезоне за каскад из четверного и тройного тулупа Камила получала 13,7 балла. Впрочем, даже с облегченным контентом Камила была бы недосягаема для иностранных соперниц, например, на чемпионате Европы – там фигуристки представляли контент из далекого прошлого.
Но сравнивать сегодняшнюю Валиеву с Луной Хендрикс, Анастасией Губановой или Ниной Пинзарроне странно – это экспонаты из разных коллекций.
Интереснее отследить, как менялась Валиева относительной самой себя – той девочки на шаре, которой были открыты все титулы мира.
Вообще, есть ощущение, что Валиева была в нашей фигурке всегда – столько событий вместила ее карьера. Статус самой талантливой фигуристки мира и главной олимпийской надежды, программы-шедевры, допинг-скандал в Пекине-2022, бесконечный суд в CAS, тяжелый пубертат…
«Для своего возраста Валиева находится в шикарной форме», – комплимент от Татьяны Тарасовой после победы на первом этапе Гран-при в Москве тоже говорит о многом.
Например, о том, что Камилу привыкли воспринимать взрослой фигуристкой из настоящего женского катания – хотя ей всего 17. Только представьте, если бы новые правила ISU уже действовали, этот сезон был бы для Валиевой первым среди взрослых.
Но и те три сезона, накопленные Камилой – серьезный срок, в который, например, уместились карьеры Алины Загитовой или Анны Щербаковой. Но не предельный даже на для нашей скоротечной фигурки – Юлия Липницкая, Елена Радионова и Евгения Медведева растянули выступления на пять лет, на четвертый сезон заходили Александра Трусова и даже Станислава Константинова.
Можно устроить забавное ретро – что в нынешнем возрасте Валиевой (17 лет и 8 месяцев) делали другие топ-фигуристки?
● Александра Трусова крутила пять четверных в Пекине-2022 и едва не выиграла;
● Алина Загитова после шестого места в финале Гран-при сходила на программу «Время» с объявлением о приостановке карьеры;
● Анна Щербакова еще не выиграла Олимпиаду, сделав первый шаг на пути к золоту в Пекине – 3-е место на чемпионате России-2022 с падением на единственном четверном прыжке. Но в Китае сделала два квада;
● Евгения Медведева только начала подготовку к олимпийскому сезону и еще не знала, что осенью сменит произвольную программу, в которой 6 из 7 прыжков стояли во второй половине;
● Юлия Липницкая тоже еще не закончила и даже забрала титул на премьерном Cup of Tyrol в своем предпоследнем сезоне;
● Елизавета Туктамышева с освоенным трикселем начинала гениальный сезон, в котором возьмет золото на Евро и ЧМ-2015;
● Аделина Сотникова только-только выиграла личное золото на Олимпиаде в Сочи-2014 с лучшим прокатом в жизни;
● Алена Косторная извинилась перед Этери Тутберидзе и ненадолго вернулась в «Хрустальный» после сезона в Академии Плющенко.
Валиева в этом ряду выглядит достойно – хотя бы потому, что не оставляет фигурку и попыток устоять после четверного.
Но хронология потерянных ею элементов выглядит грустно.
● Четверной сальхов – прыжок, который Камила наточила в олимпийском сезоне (шесть удачных попыток, включая пекинский командник), сорвался только в личном турнире Игр-2022. Больше Валиева его не повторяла.
● Каскад из четверного и тройного тулупа тоже пропал после Олимпиады – его последняя попытка зафиксирована в командном турнире Пекина-2022. После Камила не проверяла его даже в сочетании с двойным тулупом.
● Тройной аксель – в личном турнире Пекина-2022 обе попытки получили серьезные минусы, хотя предыдущие семь из восьми заходов получались идеально. В последний раз Камила попробовала триксель в марте 2023-го в короткой финала российского Гран-при – безнадежно.
● Четверной тулуп с тройным сальховым через ойлер Валиева исполняла трижды и всегда удачно, но после чемпионата России-2022 из программы вычеркнула.
● После Пекина-2022 исчез из арсенала Валиевой и каскад из тройных флипа и тулупа – теперь она привязывает к флипу двойной тулуп или аксель.
● Комбинация четверного тулупа с двойным акселем – последняя надежда Камилы и тренеров зацепить ультрапрыжок в каскаде. Дважды это получилось в прошлом сезоне – на чемпионате России и в финале Гран-при, но сезон-2023/24 заставил сосредоточиться на сольном прыжке.
● Четверной тулуп – в последний раз Камила выполнила его чисто в финале Гран-при прошлого года. Тогда казалось, что прыжок восстановлен, но ни одна из трех попыток в 2023-м не выглядела оптимистичной.
Для сравнения – техническая база Камилы в олимпийском сезоне за произвольную составляла 86,07 балла. Спустя два года она ниже почти на 14 баллов – 72,43, как бы ни фасовали контент ее тренеры. Конфуз с нарушением правил на казанском этапе – яркое следствие того, что собирать элементы Валиевой с каждым новым сезоном все сложнее.
И еще одна – скорее интуитивная – деталь: Камила точно не похожа на фигуристку, для которой возраст и время не имеют значения.
Понятно, что карьера Валиевой зависит не только от нее, но даже если CAS проявит лояльность, оставаться в соревновательной фигурке будет мучительно непросто.
Пожалуй, этот вердикт – вообще не про будущее Камилы, а про ее прошлое.
И путь условных Загитовой и Щербаковой для нее – куда более очевидный и осмысленный выбор, в котором решение CAS, по большому счету, формальность. Правда, не для олимпийской команды.
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Фото: Gettyimages/David Ramos, Matthew Stockman; Yohei Osada/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Песня, Нина Зотина
"Камила точно не похожа на фигуристку, для которой возраст и время не имеют значения". Это мы на то так деликатно (нет) намекаем?
И все же закономерный вопрос - почему Валиева не может без ультра-си продолжать кататься?
Вы уж там определитесь, вам нужно зрелое женское, или чтоб квады россыпью? То, что у Камилы нет мотивации пахать, пока не будет ясен вердикт- оно понятно. Свою программу-минимум на сезон (остаться в сборной), Ками даже перевыполнила, завоевав бронзу ЧР. Квад на разминке был, получился бы в программе, было бы даже серебро, а ее уже тут хоронят в очередной раз. Ждать то решения осталось всего-ничего, после него будет ясен расклад.
На прошлом прыжковом Валиева феерила, прыгнула десяток шикарных 4Т, на разминке выдала чистый 3А, уже будучи в новом весе. Она сможет вернуть себе форму, в этом нет сомнений, талант и прекрасные данные не исчезнут, мотивация есть - олимпийский рубеж. Но прежде надо окончательно затащить подставу с тмз, дождаться вердикта кас, получить определенность. Убиваться на тренях в текущем промежуточном сезоне не было никакого смысла. Кстати и в этом сезоне еще не вечер, Камила готовится к фгп. И выступит там, надеюсь на объективизм арбитража.
На ОИ небось молились, чтобы команда золото не выиграла)
И какой там путь у Ани? Лол😂
Нам же нравится Синицына без всяких ультра-си.
Валиева катается не хуже.
Тем более, что с повышением возрастного ценза количество "ультрасишников" во всех взрослых соревнованиях стремительно уменьшается.
а рост... мужикам под 190 он как-то квады не мешает прыгать... ну как не мешает - прыгают же...
Если бы Женя Медведева не травмировалась в олимпийский сезон, не видать бы Загитовой золотой медали, не было бы у нее таких компонентов за такой короткий срок.
Если бы не история с Камилой, Аня не была бы ОЧ.
А вот Камиле не было равных в ее олимпийский сезон.
Это юмор такой?))