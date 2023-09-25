28 комментариев

Слушания по делу Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября.

Окончательное решение не вынесут сразу – потребуются недели или даже месяцы. Но примерно понятно, что грозит Камиле.

Ниже – все по пунктам.

Какое решение уже есть?

Формально Валиева уже наказана. В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал, что Камила совершила нарушение антидопинговых правил, но не по своей вине или халатности. Поэтому дисквалификация ей не полагается, но вот результат на ЧР в декабре-2021 (когда сдана та самая проба) аннулирован – Валиева лишилась золота, которое перешло к Александре Трусовой.

Все остальные медали (в том числе – командное золото Пекина-2022 и золото ЧЕ-2022) условно у спортсменки. Условно, потому что олимпийского награждения не проводилось, и медалей нет ни у одной сборной.

Однако наказание от дисциплинарного комитета РУСАДА не понравилось никому – WADA, ISU и даже само РУСАДА подали апелляции в CAS.

А теперь разберем подробно, чего же хочет каждая из сторон.

Чего хочет РУСАДА?

Здесь самые мягкие требования. Фактически апелляция РУСАДА формальная – таким образом агентство получило право присутствовать в суде.

РУСАДА хочет, чтобы CAS признал Валиеву виновной, при этом вину (или халатность) считает незначительной. Санкции за это «могут включать выговор или ограничиваться им».

Вообще, согласно кодексу WADA, если спортсмен доказывает в суде, что его вина незначительна, ему как минимум выносят выговор. Но как максимум все же грозит два года дисквалификации – так что даже если CAS встанет на сторону РУСАДА, Камила все равно может получить отстранение.

Чего хочет ISU?

Здесь уже серьезнее: Международный союз конькобежцев (ISU) требует дисквалификации от двух до четырех лет с 25 декабря 2021 года (со дня сдачи положительной пробы).

Интересно, что ISU настаивает именно на ретроактивной дисквалификации: если Камиле дадут, например, два года, то уже к январю 2024-го срок истечет и она сможет соревноваться.

С началом отсчета дисквалификации все сложно: обычно ее считают от даты вынесения решения (для Камилы это, наверное, будет означать конец карьеры), но в некоторых случаях считают от момента нарушения правил – такое бывает, когда рассмотрение дела сильно затягивается.

Вариант вполне реальный и, можно даже сказать, компромиссный. Но наград Валиева лишится – и золота Олимпиады, и золота Евро. А еще – всех результатов прошлого сезона.

Чего требует WADA?

То же самое, что и ISU, только жестче – 4 года дисквалификации от 21 декабря 2021 года. В таком случае Валиева сможет вернуться только под конец 2025-го.

Требования очень суровые, у позиции ISU куда больше шансов на победу, к тому же Камиле может помочь статус защищенного лица (об этом ниже).

Результаты, разумеется, тоже аннулируют.

А как же МОК?

МОК в суд подавать не стал – оказалось достаточно апелляций от WADA, ISU и РУСАДА.

За ситуацией МОК следит, но повлиять на нее уже не сможет – решение CAS будет окончательным.

Статус защищенного лица поможет?

Во время Олимпиады-2022 в Пекине Валиевой еще не было 16 лет, а это значит, что она находилась в статусе «защищенного лица».

Когда такие спортсмены нарушают правила, то их имя не должно разглашаться до вынесения итогового решения, а детали дела должны быть закрыты от публики. Но это на бумаге – на самом деле вся информация о Камиле всплыла еще во время Олимпиады.

К тому же нарушение правил защищенным лицом автоматически приводит к расследованию в отношении его окружения: тренеров, врачей и так далее.

Но в плане санкций статус защищенного лица ничего не меняет. Пункт Всемирного антидопингового кодекса 10.6.1.3: «Если нарушение антидопинговых правил, не связанное с субстанцией, вызывающей зависимость, совершенно Защищенным лицом, и спортсмен может доказать незначительную вину или халатность, что наказание должно составлять выговор без срока дисквалификации как минимум, и два года дисквалификации максимум в зависимости от степени вины».

Ровно то же самое, что и для обычного спортсмена.

Но есть и плюс: в отличие от взрослого спортсмена, защищенное лицо не обязано показывать, как именно препарат попал в его организм. Выходит, что доказать незначительную вину или халатность Валиевой будет проще.

И еще – когда суд определяет степень вины, то статус защищенного лица тоже имеет значение. В таком случае санкции могут смягчить. Но жестких правил нет – все на усмотрение CAS.

Какие награды отберут?

Важно – на какой бы срок ни дисквалифицировали Валиеву, наград она все равно лишится. Все медали останутся у нее только в случае полного оправдания, но это почти нереально.

Так что же она потеряет?

• золото чемпионата России-2022;

• золото чемпионата Европы-2022;

• золото командного турнира Пекина-2022.

Если Камиле дадут год дисквалификации, то тогда минус еще медали:

• золото первого этапа Гран-при России-2022/23;

• золото третьего этапа Гран-при России-2022/23.

А если дисквалификация будет больше года, то потеряет еще и вот это:

• серебро чемпионата России-2023;

• серебро финала Гран-при России-2022/23.

Придется отдать не только медали, но и призовые – как минимум 3,25 миллиона рублей (которые она заработала на Гран-при и чемпионате России в прошлом сезоне). Впрочем, это только в том случае, если Камила захочет вернуться на соревнования – иначе возвращать деньги ее никто не заставит.

Кстати, золото чемпионата России по прыжкам может остаться у Камилы при любых раскладах – статус турнира до сих пор непонятен, его нет в регламенте Всероссийских соревнований ФФКР на год, так что, вполне возможно, под санкции он не попадет. Как и турнир по шоу-программам, но там Валиева была только 10-й.

А оправдать ее могут?

Да, но вариант только один: если Камила докажет отсутствие вины или халатности.

Вот что это значит по правилам WADA: спортсмен не знал, не подозревал и не мог объективно подозревать даже при проявлении крайней осторожности о том, что использовал/ему назначили запрещенный препарат.

Реально ли это доказать?

Опять же – Валиевой будет чуть проще, потому что защищенному лицу не нужно показывать, как именно препарат попал в его организм.

Но позиция «я не знаю, как это случилось» тоже ни к чему хорошему не приведет – нужны рабочие версии, чтобы убедить судей.

Что с золотом командника Пекина-2022? Точно отнимут?

По сути, при любом сроке дисквалификации Камила лишится олимпийского командного золота. Но вот с остальной командой вопрос открытый (вместе с Валиевой выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов).

В командных видах спорта всю сборную могут лишить медалей только в том случае, если на допинге попались больше двух участников.

Командный турнир в фигурном катании, несмотря на название, командным видом спорта не является. Тут, скорее, можно провести аналогии с эстафетой в биатлоне или лыжах: попался один, а пострадал весь состав.

Здесь в дело вступает примечание к статье 9 Кодекса WADA: «В тех видах спорта, которые не являются командными, но награждаются команды, аннулирование или другие дисциплинарные меры по отношению к команде, в которой один или несколько участников нарушили антидопинговые правила, будет происходить в порядке, предусмотренном действующими правилами Международной федерации».

Проще говоря – судьбу медалей решит ISU, а не CAS. Но шансы на то, что золото оставят России, крайне невелики.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press, Kenjiro Matsuo/AFLO, Yohei Osada/AFLO, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press; East News/Dimitar DILKOFF / AFP