28 комментариев

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
Слушания по делу Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября.
Окончательное решение не вынесут сразу – потребуются недели или даже месяцы. Но примерно понятно, что грозит Камиле.
Ниже – все по пунктам.
Какое решение уже есть?
Формально Валиева уже наказана. В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал, что Камила совершила нарушение антидопинговых правил, но не по своей вине или халатности. Поэтому дисквалификация ей не полагается, но вот результат на ЧР в декабре-2021 (когда сдана та самая проба) аннулирован – Валиева лишилась золота, которое перешло к Александре Трусовой.
Все остальные медали (в том числе – командное золото Пекина-2022 и золото ЧЕ-2022) условно у спортсменки. Условно, потому что олимпийского награждения не проводилось, и медалей нет ни у одной сборной.
Однако наказание от дисциплинарного комитета РУСАДА не понравилось никому – WADA, ISU и даже само РУСАДА подали апелляции в CAS.
А теперь разберем подробно, чего же хочет каждая из сторон.
Чего хочет РУСАДА?
Здесь самые мягкие требования. Фактически апелляция РУСАДА формальная – таким образом агентство получило право присутствовать в суде.
РУСАДА хочет, чтобы CAS признал Валиеву виновной, при этом вину (или халатность) считает незначительной. Санкции за это «могут включать выговор или ограничиваться им».
Вообще, согласно кодексу WADA, если спортсмен доказывает в суде, что его вина незначительна, ему как минимум выносят выговор. Но как максимум все же грозит два года дисквалификации – так что даже если CAS встанет на сторону РУСАДА, Камила все равно может получить отстранение.
Чего хочет ISU?
Здесь уже серьезнее: Международный союз конькобежцев (ISU) требует дисквалификации от двух до четырех лет с 25 декабря 2021 года (со дня сдачи положительной пробы).
Интересно, что ISU настаивает именно на ретроактивной дисквалификации: если Камиле дадут, например, два года, то уже к январю 2024-го срок истечет и она сможет соревноваться.
С началом отсчета дисквалификации все сложно: обычно ее считают от даты вынесения решения (для Камилы это, наверное, будет означать конец карьеры), но в некоторых случаях считают от момента нарушения правил – такое бывает, когда рассмотрение дела сильно затягивается.
Вариант вполне реальный и, можно даже сказать, компромиссный. Но наград Валиева лишится – и золота Олимпиады, и золота Евро. А еще – всех результатов прошлого сезона.
Чего требует WADA?
То же самое, что и ISU, только жестче – 4 года дисквалификации от 21 декабря 2021 года. В таком случае Валиева сможет вернуться только под конец 2025-го.
Требования очень суровые, у позиции ISU куда больше шансов на победу, к тому же Камиле может помочь статус защищенного лица (об этом ниже).
Результаты, разумеется, тоже аннулируют.
А как же МОК?
МОК в суд подавать не стал – оказалось достаточно апелляций от WADA, ISU и РУСАДА.
За ситуацией МОК следит, но повлиять на нее уже не сможет – решение CAS будет окончательным.
Статус защищенного лица поможет?
Во время Олимпиады-2022 в Пекине Валиевой еще не было 16 лет, а это значит, что она находилась в статусе «защищенного лица».
Когда такие спортсмены нарушают правила, то их имя не должно разглашаться до вынесения итогового решения, а детали дела должны быть закрыты от публики. Но это на бумаге – на самом деле вся информация о Камиле всплыла еще во время Олимпиады.
К тому же нарушение правил защищенным лицом автоматически приводит к расследованию в отношении его окружения: тренеров, врачей и так далее.
Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?
Но в плане санкций статус защищенного лица ничего не меняет. Пункт Всемирного антидопингового кодекса 10.6.1.3: «Если нарушение антидопинговых правил, не связанное с субстанцией, вызывающей зависимость, совершенно Защищенным лицом, и спортсмен может доказать незначительную вину или халатность, что наказание должно составлять выговор без срока дисквалификации как минимум, и два года дисквалификации максимум в зависимости от степени вины».
Ровно то же самое, что и для обычного спортсмена.
Но есть и плюс: в отличие от взрослого спортсмена, защищенное лицо не обязано показывать, как именно препарат попал в его организм. Выходит, что доказать незначительную вину или халатность Валиевой будет проще.
И еще – когда суд определяет степень вины, то статус защищенного лица тоже имеет значение. В таком случае санкции могут смягчить. Но жестких правил нет – все на усмотрение CAS.
Какие награды отберут?
Важно – на какой бы срок ни дисквалифицировали Валиеву, наград она все равно лишится. Все медали останутся у нее только в случае полного оправдания, но это почти нереально.
Так что же она потеряет?
• золото чемпионата России-2022;
• золото чемпионата Европы-2022;
• золото командного турнира Пекина-2022.
Если Камиле дадут год дисквалификации, то тогда минус еще медали:
• золото первого этапа Гран-при России-2022/23;
• золото третьего этапа Гран-при России-2022/23.
А если дисквалификация будет больше года, то потеряет еще и вот это:
• серебро чемпионата России-2023;
• серебро финала Гран-при России-2022/23.
Придется отдать не только медали, но и призовые – как минимум 3,25 миллиона рублей (которые она заработала на Гран-при и чемпионате России в прошлом сезоне). Впрочем, это только в том случае, если Камила захочет вернуться на соревнования – иначе возвращать деньги ее никто не заставит.
Кстати, золото чемпионата России по прыжкам может остаться у Камилы при любых раскладах – статус турнира до сих пор непонятен, его нет в регламенте Всероссийских соревнований ФФКР на год, так что, вполне возможно, под санкции он не попадет. Как и турнир по шоу-программам, но там Валиева была только 10-й.
А оправдать ее могут?
Да, но вариант только один: если Камила докажет отсутствие вины или халатности.
Вот что это значит по правилам WADA: спортсмен не знал, не подозревал и не мог объективно подозревать даже при проявлении крайней осторожности о том, что использовал/ему назначили запрещенный препарат.
Реально ли это доказать?
Опять же – Валиевой будет чуть проще, потому что защищенному лицу не нужно показывать, как именно препарат попал в его организм.
Но позиция «я не знаю, как это случилось» тоже ни к чему хорошему не приведет – нужны рабочие версии, чтобы убедить судей.
После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?
Что с золотом командника Пекина-2022? Точно отнимут?
По сути, при любом сроке дисквалификации Камила лишится олимпийского командного золота. Но вот с остальной командой вопрос открытый (вместе с Валиевой выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов).
В командных видах спорта всю сборную могут лишить медалей только в том случае, если на допинге попались больше двух участников.
Командный турнир в фигурном катании, несмотря на название, командным видом спорта не является. Тут, скорее, можно провести аналогии с эстафетой в биатлоне или лыжах: попался один, а пострадал весь состав.
Здесь в дело вступает примечание к статье 9 Кодекса WADA: «В тех видах спорта, которые не являются командными, но награждаются команды, аннулирование или другие дисциплинарные меры по отношению к команде, в которой один или несколько участников нарушили антидопинговые правила, будет происходить в порядке, предусмотренном действующими правилами Международной федерации».
Проще говоря – судьбу медалей решит ISU, а не CAS. Но шансы на то, что золото оставят России, крайне невелики.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press, Kenjiro Matsuo/AFLO, Yohei Osada/AFLO, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press; East News/Dimitar DILKOFF / AFP
Но свою позицию все равно показали этим фото.
Кто решает, что придётся? ИСУ или КАС? Какое отношение они имеют к призовым внутренних турниров? Как федра решит, так и будет (надеюсь, они не опустятся до того, чтобы забирать у Камилы призовые своих турниров).
Только к сожалению для Камилы и для тех, кто давал ей лекарство, эта опция так себе, поскольку она лишится главных медалей своей карьеры. Судьба команды тоже, в принципе, понятна. Им дадут золото, только если Камилу оправдают полностью.
Теоретически, ее могут оставить до следующего Олимпийского цикла (если она тоже захочет), и даже натренировать на 2-3 ультра-си к следующей Олимпиаде, чтобы возместить потерю медали в Пекине (может быть, как один из вариантов внутренних договоренностей для успокоения всех сторон). Другое дело, что ее сами организаторы могут просто не допустить, как провернули это в прошлый раз с Букиным - не приглашаем и все, без объяснения причин.
Судьба Валиевой волнует мало, пусть отбирают все незаслуженые медали, пусть отстраняют на сколько посчитают нужным, все как решит суд, они там как раз для того чтобы разобраться.
Но то что страдают из за всей этой ситуации спортсмены командника это высшая несправедливость и боль.
Все остальное это популизм. Как выезжать на горбу девочек ТШТ, так все согласны. А как делить с ними наказание - так нет, мы тут рядом не стояли. И в этом отношении логика ISU верна, иначе не будет внутренного контроля за допингом и нулевой терпимости к нему. ТШТ бесконечно виноваты перед остальными тренерами и участниками командника - вот пусть теперь расхлебывают свои же косяки.
Она выросла. Всё.
И чтобы isu кого-то отстраняли, они должны доказательства осознанного приёма Камилой допинга предоставить. Кто-то это предоставил? Кто-то вообще из официальных функционеров рассматривал версию об осознанном приёме? Нет. Никто эту версию не рассматривал, кроме комментаторов со спортса.