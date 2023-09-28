Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было
В Лозанне третий день идут слушания по делу Камилы Валиевой – впереди вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) и финиш этой уникальной истории.
Уникальна она не только ситуацией с несостоявшимся награждением на Олимпиаде в Пекине.
Впечатляет еще и количество спортсменов, которых потенциально затронет решение CAS: 31 фигурист (включая саму Камилу). Кто-то из них может стать двукратным олимпийским чемпионом, кто-то взять первую в карьере большую награду, кто-то, наоборот, утратит последний шанс на нее.
Только шестерка наших фигуристов рискует что-то потерять; все остальные либо останутся при своем, либо сделают шаг вперед по результату.
● Нас давно не удивить перераспределением олимпийских медалей, но едва ли это когда-то касалось такого количества спортсменов на одном соревновании.
Взять любые эстафеты – из-за одного попавшегося с пьедестала сваливается вся четверка, а три других квартета получают новые награды. В процессе задействовано всего 16 человек – даже не близко к истории с Валиевой.
Командные виды? Тоже мимо. По правилам, сборную снимают, только если в ней от двух положительных допинг-случаев. Например, на Играх-2020 в Токио у волейбольной Бразилии положительный тест сдала Тандара Алвес Кайшета.
Бразильскую волейболистку Тандару отстранили за допинг. Она играла в четвертьфинале против России, но нам это ничего не даст
И ничего – у Тандары закономерная дисквалификация, но у остальной Бразилии серебро, его не пытались отнимать.
● Возвращаемся к фигуристам. В каком-то смысле все – пострадавшие: их объединяет отсутствие награждения. Того самого момента счастья не пережил никто, и что теперь ни изобретай, его не воссоздать: уже не будет пьедестала на льду через несколько минут после соревнований, не будет церемонии вечером на медальной площади.
Это, конечно, провал системы: МОК, ISU, WADA – все по чуть-чуть сделали так, что ни у кого из участников фигурного командника нет и не было медалей, максимум пустые футляры. Хотя с турнира пролетело 19 месяцев.
Но 19 месяцев – еще ладно, перевручения наград случаются и с большей задержкой. Например, прошлой зимой чешские биатлонистки на родном стадионе отметили получение бронзовых медалей за Олимпиаду-2014. Они финишировали в эстафете Сочи четвертыми, но из-за дисквалификации России обнаружили себя на пьедестале 9 лет спустя.
Соукалова и подруги получили бронзу Сочи-2014 – помог солевой бан Зайцевой. Праздник при 27 000 зрителей
● Наконец, интересный вопрос в случае обвинительного приговора и аннулирования результатов у Камилы: командник фигуристов – это скорее эстафета или все-таки командный вид спорта вроде того же волейбола?
Если первое, то Кондратюк, Синицина, Кацалапов, Мишина и Галлямов останутся без золота, как и Валиева. Если второе, то дальше разрастается следующая вилка вариантов:
а) от общего результата отминусуют только очки, набранные Камилой. Тогда Россия упадет с первой строки, соперники кое-что доберут, и окажется, что Канада – уже 3-я, на балл впереди наших;
б) Валиеву оставляют без медалей, но остальным нашим вручают золото – по принципу игрового вида не вычитая баллы, которые принесла Камила. В том же Токио никто не отнимал у Бразилии мячи, сыгранные Тандарой.
Ничего этого не пришлось бы сейчас прикидывать, если бы ISU, изобретая командник 10 лет назад, детально прояснил его статус в регламенте. Но вот лишний штрих – насколько бестолкова и неповоротлива эта организация.
Так что со статусом командника разберется CAS – и это будет прецедент, который определит правила на годы вперед.
P.S. В тексте учитывался только расклад с командным турниром на Олимпиаде.
На самом деле решение CAS по Валиевой повлияет и на результат чемпионата России в декабре-2021: Камила его выиграла, Трусова – 2-я, Щербакова – 3-я, Петросян – 4-я.
А также на Евро-2022: его Камила тоже выиграла, 2-й стала Щербакова, 3-й – Трусова, 4-й – бельгийка Луна Хендрикс.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
Фото: Gettyimages.ru/Toru Hanai, Catherine Ivill, Matthew Stockman; instagram.com/olympijskytym
И несмотря на явную задержку пробы, что очевидно сделано специально, тут очевиден просчет наших, что не включили вторую фигуристку в командник.
На оправдание думаю шансов мало, не прокатит вся эта тема с несовершеннолетием и тем, что на играх она уже была чистая, т.к. внятного объяснения попадания допинга судя по всему так и не было дано.
Другой вопрос, что антидопинговая система по факту не работает и что лаборатория, задержавшая пробу, просто сказала: ну сорян. Хотя здесь должно быть жесткое наказание, потому что если предположить, что это сделано случайно, то таким решением они подставили как раз тех 31 человек.
В этом случае кодекс прямо говорит об аннулировании полного результата, устраивает ли четвертое место или нет, будут по букве закона действовать, не создавая себе геморой на ровном месте.
А теперь к сути, причем тут Обама. У пробы есть сроки для анализа, сроки были нарушены. А теперь следи за руками:
1) Проба приходит вовремя, наши говорят, Камилочка сиди дома, везут Туктамышеву, все счастливы, кроме Валиевой, у наших золото командника и личка.
2) Проба приходит вовремя, наши говорят, Камилочка поехали, как нибудь прокатит. Не прокатывает, понятно чинуши орут, что русских обижают, но все адекватные люди понимают, что виноваты целиком и полностью сами.
А сейчас ситуация, что наши вполне себе могли не знать, что в пробе допинг, и неважно, ошибка ли это была или просто не успели вывести и с чистой совестью отправили ее на игры.
Ну и мне довольно сложно поверить в такие совпадения, что пробу именно главной претендентки на золото в 2 видах ФК задерживают. Именно ее, а не какую-то другую.
При неудачном раскладе для РФ беду надо будет искать в своём доме, а не повторять на автомате, что все виноваты, кроме нас.