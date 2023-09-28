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Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

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В Лозанне третий день идут слушания по делу Камилы Валиевой – впереди вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) и финиш этой уникальной истории.

Уникальна она не только ситуацией с несостоявшимся награждением на Олимпиаде в Пекине.

Впечатляет еще и количество спортсменов, которых потенциально затронет решение CAS: 31 фигурист (включая саму Камилу). Кто-то из них может стать двукратным олимпийским чемпионом, кто-то взять первую в карьере большую награду, кто-то, наоборот, утратит последний шанс на нее.

Только шестерка наших фигуристов рискует что-то потерять; все остальные либо останутся при своем, либо сделают шаг вперед по результату.

● Нас давно не удивить перераспределением олимпийских медалей, но едва ли это когда-то касалось такого количества спортсменов на одном соревновании.

Взять любые эстафеты – из-за одного попавшегося с пьедестала сваливается вся четверка, а три других квартета получают новые награды. В процессе задействовано всего 16 человек – даже не близко к истории с Валиевой.

Командные виды? Тоже мимо. По правилам, сборную снимают, только если в ней от двух положительных допинг-случаев. Например, на Играх-2020 в Токио у волейбольной Бразилии положительный тест сдала Тандара Алвес Кайшета.

Бразильскую волейболистку Тандару отстранили за допинг. Она играла в четвертьфинале против России, но нам это ничего не даст

И ничего – у Тандары закономерная дисквалификация, но у остальной Бразилии серебро, его не пытались отнимать.

● Возвращаемся к фигуристам. В каком-то смысле все – пострадавшие: их объединяет отсутствие награждения. Того самого момента счастья не пережил никто, и что теперь ни изобретай, его не воссоздать: уже не будет пьедестала на льду через несколько минут после соревнований, не будет церемонии вечером на медальной площади.

Это, конечно, провал системы: МОК, ISU, WADA – все по чуть-чуть сделали так, что ни у кого из участников фигурного командника нет и не было медалей, максимум пустые футляры. Хотя с турнира пролетело 19 месяцев.

Но 19 месяцев – еще ладно, перевручения наград случаются и с большей задержкой. Например, прошлой зимой чешские биатлонистки на родном стадионе отметили получение бронзовых медалей за Олимпиаду-2014. Они финишировали в эстафете Сочи четвертыми, но из-за дисквалификации России обнаружили себя на пьедестале 9 лет спустя.

Соукалова и подруги получили бронзу Сочи-2014 – помог солевой бан Зайцевой. Праздник при 27 000 зрителей

● Наконец, интересный вопрос в случае обвинительного приговора и аннулирования результатов у Камилы: командник фигуристов – это скорее эстафета или все-таки командный вид спорта вроде того же волейбола?

Если первое, то Кондратюк, Синицина, Кацалапов, Мишина и Галлямов останутся без золота, как и Валиева. Если второе, то дальше разрастается следующая вилка вариантов:

а) от общего результата отминусуют только очки, набранные Камилой. Тогда Россия упадет с первой строки, соперники кое-что доберут, и окажется, что Канада – уже 3-я, на балл впереди наших;

б) Валиеву оставляют без медалей, но остальным нашим вручают золото – по принципу игрового вида не вычитая баллы, которые принесла Камила. В том же Токио никто не отнимал у Бразилии мячи, сыгранные Тандарой.

Ничего этого не пришлось бы сейчас прикидывать, если бы ISU, изобретая командник 10 лет назад, детально прояснил его статус в регламенте. Но вот лишний штрих – насколько бестолкова и неповоротлива эта организация.

Так что со статусом командника разберется CAS – и это будет прецедент, который определит правила на годы вперед.

P.S. В тексте учитывался только расклад с командным турниром на Олимпиаде.

На самом деле решение CAS по Валиевой повлияет и на результат чемпионата России в декабре-2021: Камила его выиграла, Трусова – 2-я, Щербакова – 3-я, Петросян – 4-я.

А также на Евро-2022: его Камила тоже выиграла, 2-й стала Щербакова, 3-й – Трусова, 4-й – бельгийка Луна Хендрикс.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Фото: Gettyimages.ru/Toru Hanai, Catherine Ivill, Matthew Stockman; instagram.com/olympijskytym

32 комментария

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Ярик01
В таблице хорошо показано, как при явном преимуществе зачем-то ФФКР лишило двух россиян потенциальных золотых медалей, у всех команды по 8 человек, мы уже поставили всего лишь 6 тел на командную дисциплину.
+18
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именименя
И только Валиева живет припеваючи и в ус не дует. Плюшками и баблом завалили, облизывают всем фк бомондом и госдумой. С кем из спортсменов пойманых на допинге так носились?
+25
-9
+16
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Андрей Гунич
Если Валиеву накажут, то я думаю, что отнимут ее баллы от командных. Такой своего рода компромисс. Полностью дисквалить команду слишком жестко, просто наказать Валиеву, но оставить баллы тоже нельзя, т.к. это не какие то мячи или очки в игровых видах. Поэтому баллы отнимут, наши скатятся на устраивающее всех соперников 4 место, все будут довольны.
И несмотря на явную задержку пробы, что очевидно сделано специально, тут очевиден просчет наших, что не включили вторую фигуристку в командник.
На оправдание думаю шансов мало, не прокатит вся эта тема с несовершеннолетием и тем, что на играх она уже была чистая, т.к. внятного объяснения попадания допинга судя по всему так и не было дано.
Другой вопрос, что антидопинговая система по факту не работает и что лаборатория, задержавшая пробу, просто сказала: ну сорян. Хотя здесь должно быть жесткое наказание, потому что если предположить, что это сделано случайно, то таким решением они подставили как раз тех 31 человек.
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Мурманчанин37
На самом деле подвисло больше: Хендрикс как-то рыдала, что не получила свою медаль в Таллине; Фомичев ликует, что Муравьева получит бронзу прошлого ЧР. Ну и так далее
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imaxim
Ответ Ярик01
В таблице хорошо показано, как при явном преимуществе зачем-то ФФКР лишило двух россиян потенциальных золотых медалей, у всех команды по 8 человек, мы уже поставили всего лишь 6 тел на командную дисциплину.
Переругались из-за замен я думаю, не могли решить кого ставить и в итоге федра стала собакой на сене
+8
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Александр Шульгин
Ответ Ярик01
В таблице хорошо показано, как при явном преимуществе зачем-то ФФКР лишило двух россиян потенциальных золотых медалей, у всех команды по 8 человек, мы уже поставили всего лишь 6 тел на командную дисциплину.
Тудберидзе хотела Валиеву единственной двукратной олимпийской чемпионкой и потом деньги на ней огромные зарабатывать, но вышло как вышло тут и в карму поверишь
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Alex_V69
Ответ Виктор Огай
Проскакивала информация, что собственно награждение тогда не состоялось по сути из-за тихого бойкота процедуры награждения американцами. Хотелось бы про это еще узнать.
А я слышал, что в деле Валиевой виноваты инопланетяне! Тоже хочу объятом узнать. Почему от нас скрывают информацию?
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Блинчик
Когда командник придумывали 10 лет назад, думали только о том, какой огромный список ОЧ будет у России на ОИ в Сочи.
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Мурманчанин37
Ответ selso99
Комментарий скрыт
"Час правды"))
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Oleandra
Какая забота о других сборных.. и здесь вопросы не к Камиле, а к федерации, которая не проверила у всех спортсменов наличие чистых допинг-проб.
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aleksand71
командный турнир в фигурном катании это нонсенс.вот например смешанные эстафеты в легкой атлетике.биатлоне это нормально. а в фигурном катании непонятно для чего . так можно и в тяжелой атлетике или боксе ввести но для чего?
+4
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Ярик01
Ответ именименя
И только Валиева живет припеваючи и в ус не дует. Плюшками и баблом завалили, облизывают всем фк бомондом и госдумой. С кем из спортсменов пойманых на допинге так носились?
Оля Зайцева, например. Все годы разбирательства на хлебных местах сидела, от московской школы до члена правления московской федерации биатлона. Даже в СБР планировали засунуть, но постеснялись в последний момент.
+5
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Ярик01
Ответ Андрей Гунич
Если Валиеву накажут, то я думаю, что отнимут ее баллы от командных. Такой своего рода компромисс. Полностью дисквалить команду слишком жестко, просто наказать Валиеву, но оставить баллы тоже нельзя, т.к. это не какие то мячи или очки в игровых видах. Поэтому баллы отнимут, наши скатятся на устраивающее всех соперников 4 место, все будут довольны. И несмотря на явную задержку пробы, что очевидно сделано специально, тут очевиден просчет наших, что не включили вторую фигуристку в командник. На оправдание думаю шансов мало, не прокатит вся эта тема с несовершеннолетием и тем, что на играх она уже была чистая, т.к. внятного объяснения попадания допинга судя по всему так и не было дано. Другой вопрос, что антидопинговая система по факту не работает и что лаборатория, задержавшая пробу, просто сказала: ну сорян. Хотя здесь должно быть жесткое наказание, потому что если предположить, что это сделано случайно, то таким решением они подставили как раз тех 31 человек.
Это командная дисциплина, а не командный вид спорта.
В этом случае кодекс прямо говорит об аннулировании полного результата, устраивает ли четвертое место или нет, будут по букве закона действовать, не создавая себе геморой на ровном месте.
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Андрей Гунич
Ответ Владддд
И несмотря на явную задержку пробы, что очевидно сделано специально ..... и тут Обамама нагадил, а просто не жрать допинг нельзя было?
Вы вот, что отбитые поцреоты, что отбитые либералы одинаковые. Одни орут, что русских людей обижают, все враги, вторые орут, что русские жрут допинг ложками, всех наказать и выгнать на 50 лет.
А теперь к сути, причем тут Обама. У пробы есть сроки для анализа, сроки были нарушены. А теперь следи за руками:
1) Проба приходит вовремя, наши говорят, Камилочка сиди дома, везут Туктамышеву, все счастливы, кроме Валиевой, у наших золото командника и личка.
2) Проба приходит вовремя, наши говорят, Камилочка поехали, как нибудь прокатит. Не прокатывает, понятно чинуши орут, что русских обижают, но все адекватные люди понимают, что виноваты целиком и полностью сами.
А сейчас ситуация, что наши вполне себе могли не знать, что в пробе допинг, и неважно, ошибка ли это была или просто не успели вывести и с чистой совестью отправили ее на игры.
Ну и мне довольно сложно поверить в такие совпадения, что пробу именно главной претендентки на золото в 2 видах ФК задерживают. Именно ее, а не какую-то другую.
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Андрей Гунич
Ответ Ярик01
Это командная дисциплина, а не командный вид спорта. В этом случае кодекс прямо говорит об аннулировании полного результата, устраивает ли четвертое место или нет, будут по букве закона действовать, не создавая себе геморой на ровном месте.
В статье указано, что статус командника не прояснен. Если это явно в документах не прописано, то тут одни вопросы.
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Tan Tan
Ответ Владддд
И несмотря на явную задержку пробы, что очевидно сделано специально ..... и тут Обамама нагадил, а просто не жрать допинг нельзя было?
А вовремя проверить и не допускать нельзя было?)
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Amneris
К счастью для всех, этот процесс в обозримом будущем завершится. И фигуристы получат свои медали.
При неудачном раскладе для РФ беду надо будет искать в своём доме, а не повторять на автомате, что все виноваты, кроме нас.
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Tan Tan
Ответ Андрей Гунич
Если Валиеву накажут, то я думаю, что отнимут ее баллы от командных. Такой своего рода компромисс. Полностью дисквалить команду слишком жестко, просто наказать Валиеву, но оставить баллы тоже нельзя, т.к. это не какие то мячи или очки в игровых видах. Поэтому баллы отнимут, наши скатятся на устраивающее всех соперников 4 место, все будут довольны. И несмотря на явную задержку пробы, что очевидно сделано специально, тут очевиден просчет наших, что не включили вторую фигуристку в командник. На оправдание думаю шансов мало, не прокатит вся эта тема с несовершеннолетием и тем, что на играх она уже была чистая, т.к. внятного объяснения попадания допинга судя по всему так и не было дано. Другой вопрос, что антидопинговая система по факту не работает и что лаборатория, задержавшая пробу, просто сказала: ну сорян. Хотя здесь должно быть жесткое наказание, потому что если предположить, что это сделано случайно, то таким решением они подставили как раз тех 31 человек.
Я вот тоже не понимаю, почему такие нарушения со стороны лаборатории и ВАДА, которые напрямую привели к данной ситуации (будь всё сделано вовремя, Камилу и не допустили бы никуда) все решили понять и простить
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Мурманчанин37
Ответ Tan Tan
А вовремя проверить и не допускать нельзя было?)
За столько времени на Спортсе еще не привыкли к подобной публике, которая на здравые рассуждения все переводит в плоскость "обама и подъезды"?))
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Tan Tan
Ответ aleksand71
командный турнир в фигурном катании это нонсенс.вот например смешанные эстафеты в легкой атлетике.биатлоне это нормально. а в фигурном катании непонятно для чего . так можно и в тяжелой атлетике или боксе ввести но для чего?
Ну тоже интересно получилось
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Tan Tan
Ответ Мурманчанин37
За столько времени на Спортсе еще не привыкли к подобной публике, которая на здравые рассуждения все переводит в плоскость "обама и подъезды"?))
Я к этому никогда не привыкну наверное))
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Tan Tan
Ответ imaxim
Переругались из-за замен я думаю, не могли решить кого ставить и в итоге федра стала собакой на сене
Мне тоже так кажется
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Tan Tan
Ответ Ярик01
В таблице хорошо показано, как при явном преимуществе зачем-то ФФКР лишило двух россиян потенциальных золотых медалей, у всех команды по 8 человек, мы уже поставили всего лишь 6 тел на командную дисциплину.
Двух или трёх
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Маргарита В Сафронова
Я уверена, если бы, вместо Ками, в команднике была другая фигуристка, еӗ бы сейчас и судили.
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