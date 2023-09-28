Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

В Лозанне третий день идут слушания по делу Камилы Валиевой – впереди вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) и финиш этой уникальной истории.

Уникальна она не только ситуацией с несостоявшимся награждением на Олимпиаде в Пекине.

Впечатляет еще и количество спортсменов, которых потенциально затронет решение CAS: 31 фигурист (включая саму Камилу). Кто-то из них может стать двукратным олимпийским чемпионом, кто-то взять первую в карьере большую награду, кто-то, наоборот, утратит последний шанс на нее.

Только шестерка наших фигуристов рискует что-то потерять; все остальные либо останутся при своем, либо сделают шаг вперед по результату.

● Нас давно не удивить перераспределением олимпийских медалей, но едва ли это когда-то касалось такого количества спортсменов на одном соревновании.

Взять любые эстафеты – из-за одного попавшегося с пьедестала сваливается вся четверка, а три других квартета получают новые награды. В процессе задействовано всего 16 человек – даже не близко к истории с Валиевой.

Командные виды? Тоже мимо. По правилам, сборную снимают, только если в ней от двух положительных допинг-случаев. Например, на Играх-2020 в Токио у волейбольной Бразилии положительный тест сдала Тандара Алвес Кайшета.

И ничего – у Тандары закономерная дисквалификация, но у остальной Бразилии серебро, его не пытались отнимать.

● Возвращаемся к фигуристам. В каком-то смысле все – пострадавшие: их объединяет отсутствие награждения. Того самого момента счастья не пережил никто, и что теперь ни изобретай, его не воссоздать: уже не будет пьедестала на льду через несколько минут после соревнований, не будет церемонии вечером на медальной площади.

Это, конечно, провал системы: МОК, ISU, WADA – все по чуть-чуть сделали так, что ни у кого из участников фигурного командника нет и не было медалей, максимум пустые футляры. Хотя с турнира пролетело 19 месяцев.

Но 19 месяцев – еще ладно, перевручения наград случаются и с большей задержкой. Например, прошлой зимой чешские биатлонистки на родном стадионе отметили получение бронзовых медалей за Олимпиаду-2014. Они финишировали в эстафете Сочи четвертыми, но из-за дисквалификации России обнаружили себя на пьедестале 9 лет спустя.

● Наконец, интересный вопрос в случае обвинительного приговора и аннулирования результатов у Камилы: командник фигуристов – это скорее эстафета или все-таки командный вид спорта вроде того же волейбола?

Если первое, то Кондратюк, Синицина, Кацалапов, Мишина и Галлямов останутся без золота, как и Валиева. Если второе, то дальше разрастается следующая вилка вариантов:

а) от общего результата отминусуют только очки, набранные Камилой. Тогда Россия упадет с первой строки, соперники кое-что доберут, и окажется, что Канада – уже 3-я, на балл впереди наших;

б) Валиеву оставляют без медалей, но остальным нашим вручают золото – по принципу игрового вида не вычитая баллы, которые принесла Камила. В том же Токио никто не отнимал у Бразилии мячи, сыгранные Тандарой.

Ничего этого не пришлось бы сейчас прикидывать, если бы ISU, изобретая командник 10 лет назад, детально прояснил его статус в регламенте. Но вот лишний штрих – насколько бестолкова и неповоротлива эта организация.

Так что со статусом командника разберется CAS – и это будет прецедент, который определит правила на годы вперед.

P.S. В тексте учитывался только расклад с командным турниром на Олимпиаде.

На самом деле решение CAS по Валиевой повлияет и на результат чемпионата России в декабре-2021: Камила его выиграла, Трусова – 2-я, Щербакова – 3-я, Петросян – 4-я.

А также на Евро-2022: его Камила тоже выиграла, 2-й стала Щербакова, 3-й – Трусова, 4-й – бельгийка Луна Хендрикс.

Фото: Gettyimages.ru/Toru Hanai, Catherine Ivill, Matthew Stockman; instagram.com/olympijskytym