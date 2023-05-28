25 комментариев

Терюшков схватился с фигурными мэтрами – кто патриот, а кто нет? Спор с переходом на личности
В нашем спорте схлестнулись фигурные топ-тренеры и депутат Госдумы: Роман Терюшков сразу против Татьяны Тарасовой и Александра Жулина.
Что произошло?
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Все началось с интервью Жулина, который как спортсмен привозил медали с двух Олимпиад и потом приводил к золоту учеников. Тренер сурово прошелся по депутатам, которые призывают бойкотировать Игры, если нас пустят только в нейтральном статусе: «Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны. Они 30 лет для этого пахали, все здоровье положили. Олимпиада – это же вершина всего.
Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады.
Если я понимаю, что пара может быть первой-второй, нас никто за этот шаг не осуждает и спортсмены сами очень хотят, я бы сказал, что надо ехать. Шанс поехать на Олимпиаду и занять место в тройке – это именно то, ради чего мы и катаемся. Я бы стоял на позиции спортсменов в этом вопросе.
Депутаты... Ну что они понимают? В политике – да, конечно. С политической точки зрения ехать без флага и гимна плохо».
Жулина поддержала и Тарасова: «Думаю, Александр Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать».
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Терюшков отреагировал быстро, поставив вопрос о патриотизме: «Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта.
Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди. Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России.
А пока компетенций им хватает только вести пропаганду лишения России государственного суверенитета на мировой спортивной арене, как того требует коллективный Запад. России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах».
Когда Жулин обращался к депутатам то, скорее всего, имел в виду как раз Терюшкова – именно он чаще всего резко высказывается про нейтральный статус.
Вот, что он, к примеру, говорил в феврале: «На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет. Спорт высших достижений должен быть подвергнут государственному аудиту и в случае подтверждения факта отсутствия в нем компоненты формирования патриотизма полностью лишен бюджетного финансирования. Разговоры о нейтральности (то есть безразличии) по отношению к нашей стране оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран».
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Тарасова и Жулин, хорошо натренированные реалиями нашего фигурного катания, пошли в контратаку.
Жулин: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, я просто высказываю свое мнение. В чем мой непатриотизм – я вообще понять не могу. Я – огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит. Я просто называю вещи своими именами и не кручу хвостом».
Тарасова: «Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал.
Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!»
А еще Жулин усомнился в патриотизме депутата: «Терюшков никогда не имел никакого отношения к спорту. Но, тем не менее, является депутатом. Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм».
Терюшков в спорте все же довольно давно, хоть и в чисто руководящей роли – он в 2014-м стал министром спорта Московской области, а теперь входит в комитет Госдумы по спорту. К тому же он член наблюдательного совета ФК «Химки».
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На выпады тренеров Терюшков разразился длинным постом в телеграме, где детально объяснил, почему не считает Жулина патриотом (и тоже назвал его «псевдопатриотом»: «Абсолютный патриот» России Жулин забыл упомянуть, что он гражданин США с 2006 года. От американского гражданства не спешит отказываться.
Александр Жулин, названный в честь своего деда артиллериста, считает, что для спортсмена приоритет – Олимпиада, а не Родина. Жулину не нужны представители народа в Государственной Думе Российской Федерации, отстаивающие интересы России.
Объясняю Жулину, в чем его непатриотизм.
Высказывание Жулина – чистый оксюморон. Он выстраивает фигуры речи, в которых объединяет противоположные по смыслу идеи для создания необходимого эффекта псевдопатриотизма:
− абсолютный патриот России – гражданин США;
− абсолютный патриот России может тренировать спортсменов других стран для побед над спортсменами России;
− абсолютный патриот России может пропагандировать выступления российских спортсменов без национального флага и гимна в период глобального противостояния Запада и России;
− спортсмен России мечтает об Олимпиаде без флага и гимна России.
Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева – сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет. Настоящий патриот работает для своей страны, а не на свой карман».
У Жулина и правда есть гражданство США – там он жил с 1992-го по середину 2000-x. Кстати, вместе с Татьяной Навкой – пара рассталась в 2010-м, а в 2014-м Татьяна вышла замуж за Дмитрия Пескова.
Но теперь сам Жулин критикует Америку: «Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю».
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А что вообще означает термин «патриот», которым так активно пользуются как Жулин, так и Терюшков?
Слово это произошло от греческого πατρίς, что означает «родина» или «отечество». Изначально патриотами называли тех, кто преданно служил монарху, но в эпоху Просвещения термин «патриотизм» получил несколько иной смысл: любовь к Родине, которая существует отдельно от государства.
Сейчас исследователи выделяют два типа патриотизма – слепой и гражданский. Слепой патриотизм – это привязанность к стране с беспрекословной положительной оценкой своей родины и нетерпимостью к критике своего государства.
Гражданский же означает любовь к своей стране, связанную с анализом и критикой существующего в ней положения и стремлением изменить его к лучшему.
Согласно словарю Ушакова, патриот – человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины.
Так кто же настоящий патриот?
«Его надо культурно попросить из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Как наш спорт спорит с Терюшковым
В тексте использованы цитаты Р-Спорт, Metaratings, Спорт-Экспресс, Sport24.
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Трефилов, Алексей Филиппов, Александр Вильф
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре бл***м буду
подавать ананасную воду!
«Вам!» В. Маяковский, 1915 г.
тут можно бы было и вернуть
Не патриот ли она,
И показать,
Что патриотом был я.
(А.С.Пушкин)
Спортсмен не подписывает такие условия (что естественно). Далее федерация уже принимает решение по допуску/недопуску. И ответственность будет именно на них.
Если же найдётся, кто согласится подписать такие бумажки, то велком за свой счёт подготовка к соревнованиям, оплата коммерческого катка, тренера, экипировки, дороги, проживания. Если занимает призовое место - без плюшек за это дома, на медальницу повесит и пусть будет доволен.