25 комментариев

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Терюшков схватился с фигурными мэтрами – кто патриот, а кто нет? Спор с переходом на личности

Роман Терюшков Роман Терюшков
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Государственная дума
сборная России сборная России
Александр Жулин Александр Жулин
Фигурное катание Фигурное катание

В нашем спорте схлестнулись фигурные топ-тренеры и депутат Госдумы: Роман Терюшков сразу против Татьяны Тарасовой и Александра Жулина.

Что произошло?

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Все началось с интервью Жулина, который как спортсмен привозил медали с двух Олимпиад и потом приводил к золоту учеников. Тренер сурово прошелся по депутатам, которые призывают бойкотировать Игры, если нас пустят только в нейтральном статусе: «Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны. Они 30 лет для этого пахали, все здоровье положили. Олимпиада – это же вершина всего.

Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады.

Если я понимаю, что пара может быть первой-второй, нас никто за этот шаг не осуждает и спортсмены сами очень хотят, я бы сказал, что надо ехать. Шанс поехать на Олимпиаду и занять место в тройке – это именно то, ради чего мы и катаемся. Я бы стоял на позиции спортсменов в этом вопросе.

Депутаты... Ну что они понимают? В политике – да, конечно. С политической точки зрения ехать без флага и гимна плохо».

Жулина поддержала и Тарасова: «Думаю, Александр Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать».

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Терюшков отреагировал быстро, поставив вопрос о патриотизме: «Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта.

Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди. Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России.

А пока компетенций им хватает только вести пропаганду лишения России государственного суверенитета на мировой спортивной арене, как того требует коллективный Запад. России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах».

Когда Жулин обращался к депутатам то, скорее всего, имел в виду как раз Терюшкова – именно он чаще всего резко высказывается про нейтральный статус.

Вот, что он, к примеру, говорил в феврале: «На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет. Спорт высших достижений должен быть подвергнут государственному аудиту и в случае подтверждения факта отсутствия в нем компоненты формирования патриотизма полностью лишен бюджетного финансирования. Разговоры о нейтральности (то есть безразличии) по отношению к нашей стране оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран».

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Тарасова и Жулин, хорошо натренированные реалиями нашего фигурного катания, пошли в контратаку.

Жулин: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, я просто высказываю свое мнение. В чем мой непатриотизм – я вообще понять не могу. Я – огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит. Я просто называю вещи своими именами и не кручу хвостом».

Тарасова: «Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал.

Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!»

А еще Жулин усомнился в патриотизме депутата: «Терюшков никогда не имел никакого отношения к спорту. Но, тем не менее, является депутатом. Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриотЭто называется «псевдопатриотизм».

Терюшков в спорте все же довольно давно, хоть и в чисто руководящей роли – он в 2014-м стал министром спорта Московской области, а теперь входит в комитет Госдумы по спорту. К тому же он член наблюдательного совета ФК «Химки».

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На выпады тренеров Терюшков разразился длинным постом в телеграме, где детально объяснил, почему не считает Жулина патриотом (и тоже назвал его «псевдопатриотом»: «Абсолютный патриот» России Жулин забыл упомянуть, что он гражданин США с 2006 года. От американского гражданства не спешит отказываться.

Александр Жулин, названный в честь своего деда артиллериста, считает, что для спортсмена приоритет – Олимпиада, а не Родина. Жулину не нужны представители народа в Государственной Думе Российской Федерации, отстаивающие интересы России.

Объясняю Жулину, в чем его непатриотизм.

Высказывание Жулина – чистый оксюморон. Он выстраивает фигуры речи, в которых объединяет противоположные по смыслу идеи для создания необходимого эффекта псевдопатриотизма:

− абсолютный патриот России – гражданин США;

− абсолютный патриот России может тренировать спортсменов других стран для побед над спортсменами России;

− абсолютный патриот России может пропагандировать выступления российских спортсменов без национального флага и гимна в период глобального противостояния Запада и России;

− спортсмен России мечтает об Олимпиаде без флага и гимна России.

Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева – сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет. Настоящий патриот работает для своей страны, а не на свой карман».

У Жулина и правда есть гражданство США – там он жил с 1992-го по середину 2000-x. Кстати, вместе с Татьяной Навкой – пара рассталась в 2010-м, а в 2014-м Татьяна вышла замуж за Дмитрия Пескова.

Но теперь сам Жулин критикует Америку: «Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю».

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А что вообще означает термин «патриот», которым так активно пользуются как Жулин, так и Терюшков?

Слово это произошло от греческого πατρίς, что означает «родина» или «отечество». Изначально патриотами называли тех, кто преданно служил монарху, но в эпоху Просвещения термин «патриотизм» получил несколько иной смысл: любовь к Родине, которая существует отдельно от государства.

Сейчас исследователи выделяют два типа патриотизма – слепой и гражданский. Слепой патриотизм – это привязанность к стране с беспрекословной положительной оценкой своей родины и нетерпимостью к критике своего государства.

Гражданский же означает любовь к своей стране, связанную с анализом и критикой существующего в ней положения и стремлением изменить его к лучшему.

Согласно словарю Ушакова, патриот – человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины.

Так кто же настоящий патриот?

«Его надо культурно попросить из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Как наш спорт спорит с Терюшковым

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, Metaratings, Спорт-Экспресс, Sport24.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Трефилов, Алексей Филиппов, Александр Вильф

Как считаете, кто больший патриот?
155 голосов
Жулин
71%
Александр Жулин
Терюшков
29%
Роман Терюшков

25 комментариев

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Лёха выдыхай
Голосование урезанное, добавьте третий вариант - "мечтаю видеть обоих обоссаными"
+46
-1
+45
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BeastI666I
я считаю, что больший патриот тот, кто больше недвижимости купил в странах НАТО...
+19
0
+19
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TheWitcher
Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре бл***м буду
подавать ананасную воду!

«Вам!» В. Маяковский, 1915 г.
+10
0
+10
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Лёха выдыхай
Вообще быть патриотом очень удобно. Сегодня ты ставишь свечки за царя, завтра с приходом красных идешь выкидывать иконы на помойку. Получается любое переобувание можно оправдать патриотизмом. И мерзость к слову тоже.
+6
0
+6
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Digger86
Ответ BeastI666I
я считаю, что больший патриот тот, кто больше недвижимости купил в странах НАТО...
Чтобы жителям стран НАТО негде было жить и они замёрзли без газа!
+5
0
+5
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Андрей Литвиненко
Ответ Лёха выдыхай
Голосование урезанное, добавьте третий вариант - "мечтаю видеть обоих обоссаными"
лучше на плахе!!!
+5
0
+5
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IntoTheRainBow
графу "против всех" из бюллетеней убрали в свое время

тут можно бы было и вернуть
+4
0
+4
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Viks
Опрос бессмысленный, так как никто из них НЕ патриот, ни разу. Патриот тот, кто жертвует своими интересами в интересах Родины, а не блаблакает.
+3
0
+3
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Маргарита В Сафронова
Патриот тот, кто много работает на благо своей страны. Других патриотов не бывает.
+1
0
+1
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Николай Васин
"О жабах и гадюках"
+1
0
+1
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Atsuktuvas
Я оглянулся посмотреть
Не патриот ли она,
И показать,
Что патриотом был я.
+1
0
+1
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Игорь М.
Ответ TheWitcher
Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?! Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как, — может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?.. Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваете Северянина! Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре бл***м буду подавать ананасную воду! «Вам!» В. Маяковский, 1915 г.
из века в век ничего не меняется. Два человека, которые оружие в руках никогда не держали и 99% проблем обычного населения никогда не испытывали, размышляют о патриотизме
+1
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outvoice
Думала, что персонаж Терюшков относительно молодой, а он уже и до седин дожил… 😨
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Mbest77
Согласно словарю Ушакова депутат никак не патриот, он даже от немецкого авто не может отказать, это для него слишком крутой подвиг
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huge_n_terrible
Кто больше бюджетных денег на неустойках уволенным тренерам в Химках попилил, тот и патриот
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Кирилл Кожанов
Спортс - ты конечно за хайп - но этот жабогадюкость уже откровенно поднадоел, перемени тему плз...
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Viks
Первый тайм они отыграли... Терюшков выигрывает.
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volens-docens
"Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи".
(А.С.Пушкин)
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Кавабунга Шреддоголовый
Жаба против гадюки. Пауки в банке друг против друга
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Люблю Женьку
Бойкотировать олимпиаду никто не призывает. Федерации выставили условия подписания каких то бумажек, где нужно отказаться от страны, гимна и флага.
Спортсмен не подписывает такие условия (что естественно). Далее федерация уже принимает решение по допуску/недопуску. И ответственность будет именно на них.

Если же найдётся, кто согласится подписать такие бумажки, то велком за свой счёт подготовка к соревнованиям, оплата коммерческого катка, тренера, экипировки, дороги, проживания. Если занимает призовое место - без плюшек за это дома, на медальницу повесит и пусть будет доволен.
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Melnikov1968
Лично я, против Терюшкова. И сразу вспомнился фильм "Здравствуйте, я ваша тётя". "Этот ваш опекун такая св..... (с).
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KMR
Кароч все понятно. У каждого своя кормушка. Терюшков лозунгами загребает,Жулик участием в международный стартах.
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SadButTrue
Ответ Лёха выдыхай
Голосование урезанное, добавьте третий вариант - "мечтаю видеть обоих обоссаными"
То есть вы предлагаете вариант "оба патриота лучше"
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