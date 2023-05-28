25 комментариев

В нашем спорте схлестнулись фигурные топ-тренеры и депутат Госдумы: Роман Терюшков сразу против Татьяны Тарасовой и Александра Жулина.

Что произошло?

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Все началось с интервью Жулина, который как спортсмен привозил медали с двух Олимпиад и потом приводил к золоту учеников. Тренер сурово прошелся по депутатам, которые призывают бойкотировать Игры, если нас пустят только в нейтральном статусе: «Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны . Они 30 лет для этого пахали, все здоровье положили. Олимпиада – это же вершина всего.

Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады.

Если я понимаю, что пара может быть первой-второй, нас никто за этот шаг не осуждает и спортсмены сами очень хотят, я бы сказал, что надо ехать. Шанс поехать на Олимпиаду и занять место в тройке – это именно то, ради чего мы и катаемся. Я бы стоял на позиции спортсменов в этом вопросе.

Депутаты... Ну что они понимают? В политике – да, конечно. С политической точки зрения ехать без флага и гимна плохо».

Жулина поддержала и Тарасова: «Думаю, Александр Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать . Если есть возможность, надо участвовать».

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Терюшков отреагировал быстро, поставив вопрос о патриотизме: «Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары . Они типичные представители мирового спорта.

Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди. Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России.

А пока компетенций им хватает только вести пропаганду лишения России государственного суверенитета на мировой спортивной арене, как того требует коллективный Запад. России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах».

Когда Жулин обращался к депутатам то, скорее всего, имел в виду как раз Терюшкова – именно он чаще всего резко высказывается про нейтральный статус.

Вот, что он, к примеру, говорил в феврале: «На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет. Спорт высших достижений должен быть подвергнут государственному аудиту и в случае подтверждения факта отсутствия в нем компоненты формирования патриотизма полностью лишен бюджетного финансирования . Разговоры о нейтральности (то есть безразличии) по отношению к нашей стране оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран».

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Тарасова и Жулин, хорошо натренированные реалиями нашего фигурного катания, пошли в контратаку.

Жулин: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, я просто высказываю свое мнение. В чем мой непатриотизм – я вообще понять не могу. Я – огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит . Я просто называю вещи своими именами и не кручу хвостом».

Тарасова: «Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал.

Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!»

А еще Жулин усомнился в патриотизме депутата: «Терюшков никогда не имел никакого отношения к спорту. Но, тем не менее, является депутатом. Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриот . Это называется «псевдопатриотизм» .

Терюшков в спорте все же довольно давно, хоть и в чисто руководящей роли – он в 2014-м стал министром спорта Московской области, а теперь входит в комитет Госдумы по спорту. К тому же он член наблюдательного совета ФК «Химки».

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На выпады тренеров Терюшков разразился длинным постом в телеграме, где детально объяснил, почему не считает Жулина патриотом (и тоже назвал его «псевдопатриотом»: «Абсолютный патриот» России Жулин забыл упомянуть, что он гражданин США с 2006 года . От американского гражданства не спешит отказываться.

Александр Жулин, названный в честь своего деда артиллериста, считает, что для спортсмена приоритет – Олимпиада, а не Родина. Жулину не нужны представители народа в Государственной Думе Российской Федерации, отстаивающие интересы России.

Объясняю Жулину, в чем его непатриотизм.

Высказывание Жулина – чистый оксюморон. Он выстраивает фигуры речи, в которых объединяет противоположные по смыслу идеи для создания необходимого эффекта псевдопатриотизма:

− абсолютный патриот России – гражданин США;

− абсолютный патриот России может тренировать спортсменов других стран для побед над спортсменами России;

− абсолютный патриот России может пропагандировать выступления российских спортсменов без национального флага и гимна в период глобального противостояния Запада и России;

− спортсмен России мечтает об Олимпиаде без флага и гимна России.

Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева – сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет. Настоящий патриот работает для своей страны, а не на свой карман» .

У Жулина и правда есть гражданство США – там он жил с 1992-го по середину 2000-x. Кстати, вместе с Татьяной Навкой – пара рассталась в 2010-м, а в 2014-м Татьяна вышла замуж за Дмитрия Пескова.

Но теперь сам Жулин критикует Америку: «Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю».

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А что вообще означает термин «патриот», которым так активно пользуются как Жулин, так и Терюшков?

Слово это произошло от греческого πατρίς, что означает «родина» или «отечество». Изначально патриотами называли тех, кто преданно служил монарху, но в эпоху Просвещения термин «патриотизм» получил несколько иной смысл: любовь к Родине, которая существует отдельно от государства .

Сейчас исследователи выделяют два типа патриотизма – слепой и гражданский. Слепой патриотизм – это привязанность к стране с беспрекословной положительной оценкой своей родины и нетерпимостью к критике своего государства.

Гражданский же означает любовь к своей стране, связанную с анализом и критикой существующего в ней положения и стремлением изменить его к лучшему.

Согласно словарю Ушакова, патриот – человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины .

Так кто же настоящий патриот?

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, Metaratings, Спорт-Экспресс, Sport24.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Трефилов, Алексей Филиппов, Александр Вильф