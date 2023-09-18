79 комментариев

Наблюдения Павла Копачева.

Я впервые ходил на фигурное катание как зритель – по билетам, без аккредитации, слившись с потоком людей. Да и вообще давно не был на фигурке. Последний турнир – ковидная Олимпиада-2022 в Пекине.

Но, в целом, часто гостил в «Мегаспорте», чтобы делать выводы: видел и нашествие японцев на Ханю, и первые прокаты Медведевой не у Тутберидзе, и тот самый Евро, где по-настоящему зажглась звезда Загитовой…

Самое главное – я видел полные трибуны, мощнейший интерес к виду спорта, который подхватил Первый канал и довел его до рейтингов популярного сериала.

И сейчас я… Пытаюсь подобрать слова. Не разочарован, нет. Не возмущен – тем более нет. Скорее насторожен – и опасаюсь, как бы фигурка не повторила печальный путь биатлона.

Ну вы помните: каждая гонка в прайм-тайм, всхлипы Губерниева, телерейтинги выше футбольных, деньги миллиардера Прохорова, тренеры калибра Пихлера. И почти каждого сборника мы знали в лицо и по имени. Все это растерялось за один олимпийский цикл: что вы знаете сейчас о биатлоне? Где его звезды? По ком кричит Губерниев?

Ничего там нет: выжженная земля. Или выжженный снег, как хотите. В биатлон после Игр в Сочи пришли апатия, стагнация и плешивые руководители (как потом выяснится – нечистые на руку, сейчас под арестом).

Чтобы поддерживать зрительский интерес, нужно постоянно меняться, развиваться, подстраиваться под все более изысканные запросы аудитории. И это нормально. Любой спорт конкурирует в сфере развлекательных мероприятий – особенно в Москве, где сотни торговых центров, спортивных площадок, велодорожек, футбольно-хоккейных матчей.

Есть ощущение, что фигурка чуть-чуть потерялась. Остановилась. Застыла. Замерла.

Хотя первые звоночки прозвучали еще в прошлом сезоне: пустовали дворцы в регионах на этапах Кубка России, звезды снимались с турниров в последний момент, теребя градусник с температурой 39, а спустя несколько дней как ни в чем не бывало раскатываясь в шоу. Федерация объявляла состав участников чуть ли не день в день.

А зритель остро чувствует фальшь, отсутствие мотивации, наспех склеенные программы...

Это отталкивает. И точно не побуждает покупать билеты.

Сейчас рано делать выводы, как пройдет новый сезон, но несколько наблюдений после похода в «Мегаспорт» сложились.

Эти короткие наблюдения в первую очередь о том, почему зрителю, который не погружен в фигурку с головой, сложно принять, понять и кайфовать после прокатов.

1. Прокаты – по продолжительности это как два спектакля в театре. Шесть, мать их, часов! С небольшими антрактами – меньше 15 минут. И если не знать контекст (а в него никто не погружает – что за традиция, сколько ей лет, почему эти прокаты так важны, кто в первую очередь смотрит и анализирует), то можно потеряться: нет ни оценок, ни таблиц, ни даже порядка выхода фигуристов на лед. Расписание появилось за день до старта…

Но это мелочи. Как заставить зрителя высидеть 6 часов?! Чем заняться помимо прокатов, которые после 2-3 часов сливаются в один? Во дворце – минимум развлечений: невкусная еда (хот-доги, сэндвичи и роллы), никаких программок, сувениров, атрибутики (вынесем за скобки мерч Трусовой). Я молчу про стенды с видеоиграми или детскими комнатами, которые есть в любом современном дворце.

Зрители, наученные горьким опытом прошлых лет, приходят на открытые прокаты с контейнерами с едой! И я их понимаю. Роллы с курицей или датский хот-дог – это очень слабо для 6 часов нахождения на арене.

2. Фигурка, которая сейчас, как и остальной спорт, живет в изоляции, запросто может экспериментировать и раздвигать границы. Я не предлагаю устраивать из контрольных прокатов кринж, кататься голыми или превращать спорт исключительно в шоу. Но сделать спорт с элементами шоу – вполне!

Для этого нужно не так много: хороший свет, профессиональные ведущие, яркая развлекательная программа, интерактив со зрителями, их максимальное вовлечение в процесс, призы-конкурсы (Плющенко наверняка мог подарить $10 тысяч не только Кондратюку)…

В перерывах – выступления легенд прошлого: Ягудина, Погорилой, Радионовой, Липницкой. Та же Трусова могла спуститься с трибун и оставить на полчаса Рудковскую…

Что мешает сделать из открытых прокатов яркое событие? Не как обычно, а лучше, шире, глобальнее…

3. В первый день, когда фигуристы катали короткие программы, в «Мегаспорте» было совсем грустно. Если не идеализировать – 25-30% зрителей от вместимости арены.

Почему так мало?

Во-первых, я не видел в городе наружной рекламы («Битва школ» есть, открытые прокаты – нет). Во-вторых, никто из федерации не пришел ни к нам, ни к другим СМИ с идеей спецпроекта, даже простой просьбой поддержать анонсами. В-третьих, Первый канал тоже раскручивал турнир минимально – им интересна своя картинка, обвес турнира, а организация и работа со зрителями – забота других людей. Это вроде как правильно и профессионально, но когда во дворце полупустые трибуны – страдает в том числе и картинка.

Еще раз – это не претензия к Первому. Скорее непрозрачный намек федерации, где давно правят консерваторы: если раньше можно было жить без маркетинга – то сейчас нельзя. Любое мероприятие нужно выгодно продавать и бороться за внимание зрителя.

4. А как с ним бороться, когда зритель приходит – и ничего не слышит. Практически ни-че-го!

Такое ощущение, что одна колонка на весь дворец, а микрофон как будто в актовом зале школы. В театре выдают бинокль, а на фигурке не помешал бы слуховой аппарат. Камон, вы серьезно? 2023-й год, почему зрители должны заплатить за билет, а организаторы за два дня так и не разбираются со звуком. Да и не хотят этого.

Я все понимаю, что ведущие Алина Загитова и Максим Траньков вещали для телеэфира, но что делать тем, кто на трибунах? Прислушиваться? Просто ждать пару минут, когда ребята наговорятся?

40 фигуристов в программе, по 2 минуты длится интервью с каждым = примерно 80 минут, которые потеряны . Так правильно? Может, стоило иначе прописать сценарий – выводить спортсменов на флэш-интервью за кулисы или все-таки настроить звук так, чтобы было слышно во всем дворце?

Когда микрофон брал Александр Гришин и представлял участников, его вообще не было слышно. Для кого он говорил? Похоже, это никого не интересовало.

5. Большая просьба к организаторам на следующий год: смотрите календарь, учитывайте другой спорт тоже. Неделю назад, когда была пауза на игры сборных, в Москве не было ни одного футбола. В этот уик-энд играли ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – совсем другая конкуренция за зрителя.

И не говорите, что аудитории не пересекаются. Еще как пересекаются – я сам воскресенье совместил с футболом, а в субботу видел двух пап с детьми в шарфах ЦСКА. Они успели на фигурку после матча!

Ну и да – конкурировать в такие дни в спортивных СМИ приходится и с русским, и с европейским футболом, и с безвыигрышной серией хоккейного СКА, и с гонкой «Формулы-1».

Неделю назад бороться за внимание было гораздо проще. С теннисным финалом Медведева на US Open.

6. Фигуристам уже нужна инструкция, как отвечать на вопросы Загитовой. От таких интервью после прокатов мало пользы. Идеальный формат – 1-2 легких вопроса. Спрашивать: «Какие звуки ты издаешь, когда падаешь?» или «Давай прикинем планы до марта?» – это в пустоту. Неинтересно ни спортсменам, ни зрителям.

Возможно, Алина пригодилась бы в прокатах легенд прошлого. Но с микрофоном она прямо сейчас бесполезна.

И это не критика. Если мы хотим шоу, а не тусовочку для своих, то и ведущие должны быть профессиональные, обученные, с поставленным голосом, яркими шутками.

Хрусталева в выходные остро не хватало. В паре с Траньковым он бы точно пригодился.

7. Фигурка – это музыка. Повтор мелодий, даже в одной и той же обработке – плохо. Это не безвкусица, но хочется, чтобы каждый фигурист воспринимался артистом. Со своим почерком.

Вместо этого убийственные повторы:

Ода к радости

• Мишина – Галлямов (короткая)

• Кондратюк (произвольная)

La Boheme

• Бойкова – Козловский (короткая)

• Осокина – Грицаенко (короткая)

• Лутфулин (короткая)

Kovacs, My Love

• Хромых (произвольная)

• Зинина (короткая)

Сэм Браун, Stop

• Худайбердиева – Базин (ритм-танец)

• Леонтьева – Горелкин (ритм-танец)

Майкл Джексон, Earth Song – и другие отрывки из Джексона

• Вероника Жилина (произвольная)

• Аделия Петросян (короткая)

Вивальди, Времена года

• Бойкова – Козловский (произвольная)

• Бояринцева – Плешков (произвольная)

Мало хорошей музыки? Да, Rammstein теперь запрещают (это опасно и отвратительно), но таких жемчужин, какую нашел когда-то Глейхенгауз для Щербаковой, еще много.

***

Что бы вы не подумали, что я только бурчу, пара моментов, которые приятно удивили.

• Креативные заставки от Первого к выходу фигуристов на лед, стилизация под 1 сентября: легкие движения, модный шрифт, пара письменных фраз от каждого фигуриста. Супер!

• Если раньше многие фигуристы выходили на открытые прокаты в черных трениках, то сейчас почти все в готовых (пускай и не на 100%) костюмах. Шикарно!

• Прокаты вживую, когда можно оценить скорость катания, оригинальность поддержек и дорожек – блеск!

Пожалуйста, фигурка, не превращайся в биатлон или лыжи. Развивайся! Не стесняйся! Захватывай новую аудиторию! Наконец, не запрещай Rammstein!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/av.trusova_fan