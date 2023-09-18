79 комментариев

Под прицелом
Блог

Я два дня был на контрольных прокатах. Вот 7 вещей, которые нужно срочно менять в фигурке

Первый канал Первый канал
контрольные прокаты контрольные прокаты
Максим Траньков Максим Траньков
телевидение телевидение
Алина Загитова Алина Загитова
сборная России сборная России
ФФКР
Фигурное катание Фигурное катание

Наблюдения Павла Копачева.

Я впервые ходил на фигурное катание как зритель – по билетам, без аккредитации, слившись с потоком людей. Да и вообще давно не был на фигурке. Последний турнир – ковидная Олимпиада-2022 в Пекине.

Но, в целом, часто гостил в «Мегаспорте», чтобы делать выводы: видел и нашествие японцев на Ханю, и первые прокаты Медведевой не у Тутберидзе, и тот самый Евро, где по-настоящему зажглась звезда Загитовой… 

Самое главное – я видел полные трибуны, мощнейший интерес к виду спорта, который подхватил Первый канал и довел его до рейтингов популярного сериала. 

И сейчас я… Пытаюсь подобрать слова. Не разочарован, нет. Не возмущен – тем более нет. Скорее насторожен – и опасаюсь, как бы фигурка не повторила печальный путь биатлона.

Ну вы помните: каждая гонка в прайм-тайм, всхлипы Губерниева, телерейтинги выше футбольных, деньги миллиардера Прохорова, тренеры калибра Пихлера. И почти каждого сборника мы знали в лицо и по имени. Все это растерялось за один олимпийский цикл: что вы знаете сейчас о биатлоне? Где его звезды? По ком кричит Губерниев? 

Ничего там нет: выжженная земля. Или выжженный снег, как хотите. В биатлон после Игр в Сочи пришли апатия, стагнация и плешивые руководители (как потом выяснится – нечистые на руку, сейчас под арестом).

Чтобы поддерживать зрительский интерес, нужно постоянно меняться, развиваться, подстраиваться под все более изысканные запросы аудитории. И это нормально. Любой спорт конкурирует в сфере развлекательных мероприятий – особенно в Москве, где сотни торговых центров, спортивных площадок, велодорожек, футбольно-хоккейных матчей.

Есть ощущение, что фигурка чуть-чуть потерялась. Остановилась. Застыла. Замерла. 

Хотя первые звоночки прозвучали еще в прошлом сезоне: пустовали дворцы в регионах на этапах Кубка России, звезды снимались с турниров в последний момент, теребя градусник с температурой 39, а спустя несколько дней как ни в чем не бывало раскатываясь в шоу. Федерация объявляла состав участников чуть ли не день в день.

А зритель остро чувствует фальшь, отсутствие мотивации, наспех склеенные программы...

Это отталкивает. И точно не побуждает покупать билеты.

Сейчас рано делать выводы, как пройдет новый сезон, но несколько наблюдений после похода в «Мегаспорт» сложились. 

Эти короткие наблюдения в первую очередь о том, почему зрителю, который не погружен в фигурку с головой, сложно принять, понять и кайфовать после прокатов.

1. Прокаты – по продолжительности это как два спектакля в театре. Шесть, мать их, часов! С небольшими антрактами – меньше 15 минут. И если не знать контекст (а в него никто не погружает – что за традиция, сколько ей лет, почему эти прокаты так важны, кто в первую очередь смотрит и анализирует), то можно потеряться: нет ни оценок, ни таблиц, ни даже порядка выхода фигуристов на лед. Расписание появилось за день до старта…

Но это мелочи. Как заставить зрителя высидеть 6 часов?! Чем заняться помимо прокатов, которые после 2-3 часов сливаются в один? Во дворце – минимум развлечений: невкусная еда (хот-доги, сэндвичи и роллы), никаких программок, сувениров, атрибутики (вынесем за скобки мерч Трусовой). Я молчу про стенды с видеоиграми или детскими комнатами, которые есть в любом современном дворце. 

Зрители, наученные горьким опытом прошлых лет, приходят на открытые прокаты с контейнерами с едой! И я их понимаю. Роллы с курицей или датский хот-дог – это очень слабо для 6 часов нахождения на арене. 

2. Фигурка, которая сейчас, как и остальной спорт, живет в изоляции, запросто может экспериментировать и раздвигать границы. Я не предлагаю устраивать из контрольных прокатов кринж, кататься голыми или превращать спорт исключительно в шоу. Но сделать спорт с элементами шоу – вполне!

Для этого нужно не так много: хороший свет, профессиональные ведущие, яркая развлекательная программа, интерактив со зрителями, их максимальное вовлечение в процесс, призы-конкурсы (Плющенко наверняка мог подарить $10 тысяч не только Кондратюку)…

В перерывах – выступления легенд прошлого: Ягудина, Погорилой, Радионовой, Липницкой. Та же Трусова могла спуститься с трибун и оставить на полчаса Рудковскую… 

Что мешает сделать из открытых прокатов яркое событие? Не как обычно, а лучше, шире, глобальнее…

3. В первый день, когда фигуристы катали короткие программы, в «Мегаспорте» было совсем грустно. Если не идеализировать – 25-30% зрителей от вместимости арены. 

Почему так мало?

Во-первых, я не видел в городе наружной рекламы («Битва школ» есть, открытые прокаты – нет). Во-вторых, никто из федерации не пришел ни к нам, ни к другим СМИ с идеей спецпроекта, даже простой просьбой поддержать анонсами. В-третьих, Первый канал тоже раскручивал турнир минимально – им интересна своя картинка, обвес турнира, а организация и работа со зрителями – забота других людей. Это вроде как правильно и профессионально, но когда во дворце полупустые трибуны – страдает в том числе и картинка.

Еще раз – это не претензия к Первому. Скорее непрозрачный намек федерации, где давно правят консерваторы: если раньше можно было жить без маркетинга – то сейчас нельзя. Любое мероприятие нужно выгодно продавать и бороться за внимание зрителя. 

4. А как с ним бороться, когда зритель приходит – и ничего не слышит. Практически ни-че-го!

Такое ощущение, что одна колонка на весь дворец, а микрофон как будто в актовом зале школы. В театре выдают бинокль, а на фигурке не помешал бы слуховой аппарат. Камон, вы серьезно? 2023-й год, почему зрители должны заплатить за билет, а организаторы за два дня так и не разбираются со звуком. Да и не хотят этого. 

Я все понимаю, что ведущие Алина Загитова и Максим Траньков вещали для телеэфира, но что делать тем, кто на трибунах? Прислушиваться? Просто ждать пару минут, когда ребята наговорятся?

40 фигуристов в программе, по 2 минуты длится интервью с каждым = примерно 80 минут, которые потеряны. Так правильно? Может, стоило иначе прописать сценарий – выводить спортсменов на флэш-интервью за кулисы или все-таки настроить звук так, чтобы было слышно во всем дворце?

Когда микрофон брал Александр Гришин и представлял участников, его вообще не было слышно. Для кого он говорил? Похоже, это никого не интересовало.

5. Большая просьба к организаторам на следующий год: смотрите календарь, учитывайте другой спорт тоже. Неделю назад, когда была пауза на игры сборных, в Москве не было ни одного футбола. В этот уик-энд играли ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – совсем другая конкуренция за зрителя.

И не говорите, что аудитории не пересекаются. Еще как пересекаются – я сам воскресенье совместил с футболом, а в субботу видел двух пап с детьми в шарфах ЦСКА. Они успели на фигурку после матча!

Ну и да – конкурировать в такие дни в спортивных СМИ приходится и с русским, и с европейским футболом, и с безвыигрышной серией хоккейного СКА, и с гонкой «Формулы-1».

Неделю назад бороться за внимание было гораздо проще. С теннисным финалом Медведева на US Open.

6. Фигуристам уже нужна инструкция, как отвечать на вопросы Загитовой. От таких интервью после прокатов мало пользы. Идеальный формат – 1-2 легких вопроса. Спрашивать: «Какие звуки ты издаешь, когда падаешь?» или «Давай прикинем планы до марта?» – это в пустоту. Неинтересно ни спортсменам, ни зрителям. 

Возможно, Алина пригодилась бы в прокатах легенд прошлого. Но с микрофоном она прямо сейчас бесполезна. 

И это не критика. Если мы хотим шоу, а не тусовочку для своих, то и ведущие должны быть профессиональные, обученные, с поставленным голосом, яркими шутками.

Хрусталева в выходные остро не хватало. В паре с Траньковым он бы точно пригодился.

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

7. Фигурка – это музыка. Повтор мелодий, даже в одной и той же обработке – плохо. Это не безвкусица, но хочется, чтобы каждый фигурист воспринимался артистом. Со своим почерком. 

Вместо этого убийственные повторы: 

Ода к радости

• Мишина – Галлямов (короткая)

• Кондратюк (произвольная)

La Boheme

• Бойкова – Козловский (короткая)

• Осокина – Грицаенко (короткая)

• Лутфулин (короткая)

Kovacs, My Love

• Хромых (произвольная)

• Зинина (короткая)

Сэм Браун, Stop

• Худайбердиева – Базин (ритм-танец)

• Леонтьева – Горелкин (ритм-танец)

Майкл Джексон, Earth Song – и другие отрывки из Джексона

• Вероника Жилина (произвольная)

• Аделия Петросян (короткая)

Вивальди, Времена года 

• Бойкова – Козловский (произвольная)

• Бояринцева – Плешков (произвольная)

Мало хорошей музыки? Да, Rammstein теперь запрещают (это опасно и отвратительно), но таких жемчужин, какую нашел когда-то Глейхенгауз для Щербаковой, еще много. 

Финский композитор прославился после отчаянного проката Щербаковой. Мы поговорили с ним о мелодии, которая сделала Аню чемпионкой

***

Что бы вы не подумали, что я только бурчу, пара моментов, которые приятно удивили. 

• Креативные заставки от Первого к выходу фигуристов на лед, стилизация под 1 сентября: легкие движения, модный шрифт, пара письменных фраз от каждого фигуриста. Супер!

• Если раньше многие фигуристы выходили на открытые прокаты в черных трениках, то сейчас почти все в готовых (пускай и не на 100%) костюмах. Шикарно!

• Прокаты вживую, когда можно оценить скорость катания, оригинальность поддержек и дорожек – блеск! 

Пожалуйста, фигурка, не превращайся в биатлон или лыжи. Развивайся! Не стесняйся! Захватывай новую аудиторию! Наконец, не запрещай Rammstein! 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/av.trusova_fan

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Да не нужно из КП делать ШОУ!!!!! Их и так в фигурке стало очень много в последнее время. Ведущие абсолютно лишние, ни Загитова, ни Траньков никому на КП не нужны, и тем более Хрусталёв. КП это показ программ на сезон, и намного интереснее было бы послушать комментатора-аналитика, чем плоские шутки ведущих, причем любых, они на этом мероприятии-самое слабое звено.
+63
-8
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшее_враг_хорошего
Абсолютно неправильный основной посыл. Не надо нам шоу на ОП. Не надо этого убого конферанса от Хрусталева. Этого добра навалом на прыжковом турнире, турнире шоу-программ.
Надо наоборот убирать эти дурацкие вопросы (а не пытаться сделать их типа лучше) от ведущих сразу после прокатов. Не нужна мне эта уже не спортсменка, а шоубиз Трусова, оторвавшаяся от груди Рудковской, на 5 минут.
Я как зритель включаю ОП, чтобы смотреть свежие программы, а не очередное шоу.
Первому нужна картинка - я понимаю их требование готовых костюмов, понимаю их желание качественной картинки и заставок- это правильно и нужно, но этого достаточно! Не надо из спортивного, по сути внутреннего для спецов и тех зрителей, кто смотрит не только ОИ, мероприятия делать балаган.
Посыл статьи был совершенно оправдан, если бы речь шла об этапах Гран-при или других соревнованиях. Там более широкий круг интересантов и действуют другие законы.
Единственное с чем согласна, что надо подтягивать уровень инфраструктуры на самих соревах, на площадках. Вот вся та часть про хотдоги, детские площадки - это верно.
Ну и про качество звука на арене - само собой, верно.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Ларина
Ответ Anna Stefan
А мне интересны интервью после прокатов. Другое дело, что к ним надо готовиться, чтобы не вымучивать вопросы, иногда совершенно дурацкие. И этим должны заниматься редакторы, а то выпустили двух непрофессионалов и решили, что этого достаточно. Впрочем, если подготовкой вопросов не занимается 1 канал, могли бы и Алина с Траньковым озаботиться - всё-таки в кадре они, и должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо выглядеть)))
И брать их сразу после прокатов не стоит. Ребята запыхавшиеся, красные, мокрые, некоторые кофту не успевают одеть, не то что мысли в кучу собрать. А им микрофон сразу в лицо. И вопрос типа: а смотрит ли твоя 5месячная дочь твои прокаты по ТВ🙈
Пусть бы уже спокойно в подтрибунном помещении снимали, а во время заливки показывали нарезки.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МалышКаМю
Вспоминаю первые ОП, на которые ходила. Все скромно, большая часть участников в тренировочных костюмах, никаких спецведущих, кроме тех, кто объявляет имена и регалии, нет видеовставок, интервью, заигрываний с трибунами... все душевно как-то, почти камерно, и совершенно не сложно было высидеть несколько часов.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svetlic
Я бы наоборот убрала все элементы шоу. Сократила программу до трех часов, но при этом четкое расписание и комфорт для зрителей.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Валентиновна
Да, конферанс между прокатами какой-то натужный. Ведущие выглядели назойливыми мухами, которые приставали к фигуристам. По мне так лучше без ведущих. Или как-то по-другому надо придумать, чтобы всем комфортно было, а зрителям радостно.
Мне не хватило кадров с тренерами, их общения со спортсменами сразу после прокатов. Это же ведь очень интересно, это эмоции!
Интерес к ФК может падать в первую очередь потому, что мы не видим своих любимцев на международной арене. Спортсмены, конечно, стараются, но упаднические настроения прогдядывают.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Хороший материал о том как были организованы прокаты, хоть и спорный. Например, не считаю, что контрольные прокаты нужно превращать в аналог шоу, у них другие задачи. Но в целом прочитать наблюдения очевидца было интересно.
Надеюсь на спортсе будет нормальный анализ собственно прокатов фигуристов. А то большинство материалов о КП посвящено разборам ситуации с Рамштайн, слов Рудковской и т.п.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black&White
Эти интервью не нужны вообще. Это что? шоу? НЕТ! это контрольные прокаты. Я смотрела эти прокаты, когда все в черном тренировочном катали - это было быстро, просто но зрелищно. И реакция зала была естественная, зал ревел и был заполнен. А так если каждый год выпроваживаем звезд, Туктамышевой уже сколько лет напоминают о ее возрасте, никакими программками и примочками не спасешь. Это спорт. Хотите делать шоу - делайте шоу программы, турнир по прыжкам. И кстати да, я ничего не ела в Мегаспорте и мне не хотелось, это журналисты наверное голодные, зато в перерыве успела сделать селфи с Гурейро и увидеть Самоделкину в коридоре. Для меня КП про это, а не про огромные экраны и идеальный звук.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ Адриана
Да не нужно из КП делать ШОУ!!!!! Их и так в фигурке стало очень много в последнее время. Ведущие абсолютно лишние, ни Загитова, ни Траньков никому на КП не нужны, и тем более Хрусталёв. КП это показ программ на сезон, и намного интереснее было бы послушать комментатора-аналитика, чем плоские шутки ведущих, причем любых, они на этом мероприятии-самое слабое звено.
А мне интересны интервью после прокатов. Другое дело, что к ним надо готовиться, чтобы не вымучивать вопросы, иногда совершенно дурацкие. И этим должны заниматься редакторы, а то выпустили двух непрофессионалов и решили, что этого достаточно. Впрочем, если подготовкой вопросов не занимается 1 канал, могли бы и Алина с Траньковым озаботиться - всё-таки в кадре они, и должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо выглядеть)))
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksandkise
Удивлен, что на это кто-то вообще пошел. 6 часов смотреть на прокаты без какого-либо соревновательной составляющей. Кошмар.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Опять этот Павел Копачев тут как тут! Не надо из контрольных прокатов делать шоу! И на таких прокатах никаких оценок не выставляют. И сравнивать биатлон, где у нас давным-давно никаких результатов (за исключением отдельных медалек), с фигурным катанием, переживающем настоящий бум последних два Олимпийских цикла, в корне неверно!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Копачев
Автор
Ответ Eva2426
Признайтесь, сей опус был ради того чтоб в очередной раз уколоть Загитову? Она не есть формат, поймите. Сама идея задавать вопросы после проката, очень спорная. Алина исполняет роль, ту которую ей прописали. Я бы подумала над измененнием этого шоу формата. Хотя, а что им остается? Международных стартов нет, одно сплошное шоу. А Загитова красотка. Конечно ей так же как и нам всем нужно совершенствоваться
этот пост, чтобы вы еще раз придумали себе, что мир вертится вокруг Загитовой)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вошь энтропийная
Ответ Лариса Шевкун
Вопрос ещё в подготовке фигуристов: пары, танцы. показаны элементы на все 100, у парней практически никто не ограничивался одним триксельком или квадиком, в КП вообще - по максимуму. И только девушки забыли, что по технической сложности - они впереди планеты всей. ограничились 2 квадами на 9 ПП И если 6 дупелей у Синициной можно объяснить травмой, то 5 дупелей у призёрки ЧР Туктамышевой - это что?
На контрольных прокатах смотрят программы, а не форму фигуристов, которую нарабатывают к пику сезона. Зачем сейчас в сентябре без соревнований триксели и четверные?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
opty
>> нет ни оценок, ни таблиц,

Блин , это же контрольные прокаты, там даже судейской бригады нет, какие оценки, какие таблицы...

>>Большая просьба к организаторам на следующий год: смотрите календарь, учитывайте другой спорт тоже.

Вообще то это сборы, двухнедельные, завершаемые контрольными прокатами. Кхм , а тренировки сборной по футболу надо увязывать с другими спортивными событиями?
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ezhar
хм, в какой-то степени я согласна. Шоу лучше всё же убрать или сократить до минимума, иначе лотерейная Губа обязательно втянется «поднимать ФК», и будет лютый кошмар.

Много часов смотреть соревнования тяжело, но это было всегда: хочешь следить за всеми видами? Убей за два дня глаза/уши/свободное время/теперь и кринжеметр.
Идея собирать фигуристов в кружочек и обсуждать, кто какую музыку хочет взять, уже не кажется такой плохой.
Хрусталёв на голову выше ведущих только по самоуверенности, опыту и подаче, но он не от мира ФК, он неуместен. (шутки вообще хочется запретить всем ведущим).

Самая главная проблема ФК - блат. Открытые прокаты смотреть интересно, потому что нет судей. Как только начинаются соревнования, у меня всё отваливается и никакой клоун-аниматор с микрофоном не поможет. Опять будут «давить энергетикой» и «ну вы из зала на них посмотрите», аж тошно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nassta
Ответ Anna Stefan
А мне интересны интервью после прокатов. Другое дело, что к ним надо готовиться, чтобы не вымучивать вопросы, иногда совершенно дурацкие. И этим должны заниматься редакторы, а то выпустили двух непрофессионалов и решили, что этого достаточно. Впрочем, если подготовкой вопросов не занимается 1 канал, могли бы и Алина с Траньковым озаботиться - всё-таки в кадре они, и должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо выглядеть)))
скорее всего как раз редакторы диктуют им вопросы в наушник
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Nassta
согласна с тем чтобы повысить зрелищность и сделать выступление звёзд, небольшие, в перерывах, можно в конце. сами прокаты сократить можно, выпускать только членов сборной, остальные всё покажут на кубке
Ой нет, прокаты проводятся для определения готовности к сезону членов сборной и её ближайшего резерва. Сокращать количество участников ради того, что бы звезды прошлого могли показать себя публике, это дискредитации самой идеи контрольных прокатов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elenaa
Ответ Адриана
Да не нужно из КП делать ШОУ!!!!! Их и так в фигурке стало очень много в последнее время. Ведущие абсолютно лишние, ни Загитова, ни Траньков никому на КП не нужны, и тем более Хрусталёв. КП это показ программ на сезон, и намного интереснее было бы послушать комментатора-аналитика, чем плоские шутки ведущих, причем любых, они на этом мероприятии-самое слабое звено.
вот точно не надо ведущих и старых звезд типа Радионовой не ледниковый период, НЕНАДО, просто прокаты с коментаторами к примеру гришин и ягудин, мне лично хотелось бы так, не хватило в правом верхнем пусть без цифр но что прыгнул и какого уровня вращение дорожка поддержка и прочее просто без баллов
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туц
Ответ aleksandkise
Удивлен, что на это кто-то вообще пошел. 6 часов смотреть на прокаты без какого-либо соревновательной составляющей. Кошмар.
Это же премьера программ, тут и не нужна спортивная составляющая. Смотрят на сами программы и общую подготовку спортсменов к сезону
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшее_враг_хорошего
Ответ Вячеслав Самбур
а зачем всерьез разбирать прокаты, если там во многом экспериментальный контент, сырые программы и не всегда окончательные костюмы? предлагаете разобрать 5 двойных акселей у Туктамышевой в одной программе? или 6 у Синицыной? и потом если это позиционируется как тренировка, то зачем нужны выводы и разборы тренировок? наступят соревнования, все важное разберем зато если взяться за разбор по прокатам, то больше всего прочитаем в коментах: ДЛЯ ЧЕГО ЭТО СЕЙЧАС? эти прокаты ничего не значат, глупо делать выводы
Если человек профессионал, он понимает, как комментировать сырой контент.
Он как минимум может:
1. Обратить внимание зрителя, что на этом месте будет стоять тройной, а не двойной прыжок
2. Пронанализировать, прыжковый контент у спортсмена сохранен с прошлого года или в постановке новый прыжок
3. Обратить внимание на новые заходы на прыжки, если есть
4. Обратить внимание на привычность/или наоборот непривычность расстановки элементов конкретно у этого спортсмена
5. Усложнилась или упростилась дорога шагов
6. Появились ли новые непрыжковые, поддержки
7. Оценить, отыгрывает ли образ спортсмен, сидит ли на нем прога не технически, а презентационно
8. Обсудить костюм вполне можно
9 Для парников и одиночников анализ потенциальных каскадов (заменили, усложнили, оставили)
10 Обсудить на основании инфы до прокатов (а она есть, постоянно выкладываются моменты с тренировок)максимально возможный гипотетический контент спортсмена в сезоне. Типа - пока не вставляет, но на тренеровках напрыгивает риттбергер и тп.
Я еще 20 таких пунктов могу написать.
Но для этого к комментированию прокатов надо готовится. И это будет интересно для тех, кто смотрит ОП ради спорта. А не ради свежих сплетней про того, кто с кем перестал встречаться или кто потолстел.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Действительно, статью писал далекий от ФК человек. Не так уж и важно что там "подают" в антракте и какие массовые мероприятия проводятся для зрителей. Я, например, вообще не помню какие там бургеры и хот-доги продавали на ЧР по ФК, потому что всецело была поглощена непосредственно соревнованиями, прокатами. Да и всякая развлекуха в паузах между прокатами - это видимо для нового поколения людей, которых нужно все время развлекать извне, так как сами себя люди уже занять не могут. Не поддерживаю такое. Наоборот, иногда в этой "паузе" между разными видами ФК хочется тишины и покоя чтобы осмыслить прокаты и хоть немного прийти в себя.
Полагаю что ФК все же камерный спорт, не нужно превращать его в непрерывное шоу и "жвачку для мозгов".
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Вопросы после прокатов это вообще ужас какой-то: зачем было устраивать такое издевательство над фигуристами и зрителями? Вопросы глупые, непонятно вообще зачем заданные. Ещё очень раздражали представления фигуристов во время разминки от Гришина: очень не красивые по отношению к некоторым фигуристам и их тренерам. Зачем было вспоминать, что Ксюша Синицына была 4 после ТЩК, это какое-то неуважение к фигуристке. Можно же было рассказать о том, что Ксюша чемпионка юношеских Олимпийских игр в команде и серебряный призёр в личке. Зачем были эти некорректные и не тактичные комментарии от Гришина вообще не понятно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лариса Шевкун
Вопрос ещё в подготовке фигуристов: пары, танцы. показаны элементы на все 100, у парней практически никто не ограничивался одним триксельком или квадиком, в КП вообще - по максимуму. И только девушки забыли, что по технической сложности - они впереди планеты всей. ограничились 2 квадами на 9 ПП И если 6 дупелей у Синициной можно объяснить травмой, то 5 дупелей у призёрки ЧР Туктамышевой - это что?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JBond
Ответ Anna Stefan
А мне интересны интервью после прокатов. Другое дело, что к ним надо готовиться, чтобы не вымучивать вопросы, иногда совершенно дурацкие. И этим должны заниматься редакторы, а то выпустили двух непрофессионалов и решили, что этого достаточно. Впрочем, если подготовкой вопросов не занимается 1 канал, могли бы и Алина с Траньковым озаботиться - всё-таки в кадре они, и должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо выглядеть)))
Все вопросы написаны профессионалом пера, как ни странно)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туц
Этому было мало шоу, в комментах тут писали мол, наоборот уберите шоу, больше спорта без всей остальной мишуры. Соглашусь разве что с музыкой, федерация могла бы как то минимально влиять, чтоб не было одной и той же мелодии у всех. Как минимум предупреждать остальных что мол такую то музыку взял тот или иной спортсмен. В остальном прокаты понравились. И уж Хрусталев бы точно всю семейную атмосферу бы разрушил точно. А Алина с Максом свои))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий