79 комментариев

Я два дня был на контрольных прокатах. Вот 7 вещей, которые нужно срочно менять в фигурке
Наблюдения Павла Копачева.
Я впервые ходил на фигурное катание как зритель – по билетам, без аккредитации, слившись с потоком людей. Да и вообще давно не был на фигурке. Последний турнир – ковидная Олимпиада-2022 в Пекине.
Но, в целом, часто гостил в «Мегаспорте», чтобы делать выводы: видел и нашествие японцев на Ханю, и первые прокаты Медведевой не у Тутберидзе, и тот самый Евро, где по-настоящему зажглась звезда Загитовой…
Самое главное – я видел полные трибуны, мощнейший интерес к виду спорта, который подхватил Первый канал и довел его до рейтингов популярного сериала.
И сейчас я… Пытаюсь подобрать слова. Не разочарован, нет. Не возмущен – тем более нет. Скорее насторожен – и опасаюсь, как бы фигурка не повторила печальный путь биатлона.
Ну вы помните: каждая гонка в прайм-тайм, всхлипы Губерниева, телерейтинги выше футбольных, деньги миллиардера Прохорова, тренеры калибра Пихлера. И почти каждого сборника мы знали в лицо и по имени. Все это растерялось за один олимпийский цикл: что вы знаете сейчас о биатлоне? Где его звезды? По ком кричит Губерниев?
Ничего там нет: выжженная земля. Или выжженный снег, как хотите. В биатлон после Игр в Сочи пришли апатия, стагнация и плешивые руководители (как потом выяснится – нечистые на руку, сейчас под арестом).
Чтобы поддерживать зрительский интерес, нужно постоянно меняться, развиваться, подстраиваться под все более изысканные запросы аудитории. И это нормально. Любой спорт конкурирует в сфере развлекательных мероприятий – особенно в Москве, где сотни торговых центров, спортивных площадок, велодорожек, футбольно-хоккейных матчей.
Есть ощущение, что фигурка чуть-чуть потерялась. Остановилась. Застыла. Замерла.
Хотя первые звоночки прозвучали еще в прошлом сезоне: пустовали дворцы в регионах на этапах Кубка России, звезды снимались с турниров в последний момент, теребя градусник с температурой 39, а спустя несколько дней как ни в чем не бывало раскатываясь в шоу. Федерация объявляла состав участников чуть ли не день в день.
А зритель остро чувствует фальшь, отсутствие мотивации, наспех склеенные программы...
Это отталкивает. И точно не побуждает покупать билеты.
Сейчас рано делать выводы, как пройдет новый сезон, но несколько наблюдений после похода в «Мегаспорт» сложились.
Эти короткие наблюдения в первую очередь о том, почему зрителю, который не погружен в фигурку с головой, сложно принять, понять и кайфовать после прокатов.
1. Прокаты – по продолжительности это как два спектакля в театре. Шесть, мать их, часов! С небольшими антрактами – меньше 15 минут. И если не знать контекст (а в него никто не погружает – что за традиция, сколько ей лет, почему эти прокаты так важны, кто в первую очередь смотрит и анализирует), то можно потеряться: нет ни оценок, ни таблиц, ни даже порядка выхода фигуристов на лед. Расписание появилось за день до старта…
Но это мелочи. Как заставить зрителя высидеть 6 часов?! Чем заняться помимо прокатов, которые после 2-3 часов сливаются в один? Во дворце – минимум развлечений: невкусная еда (хот-доги, сэндвичи и роллы), никаких программок, сувениров, атрибутики (вынесем за скобки мерч Трусовой). Я молчу про стенды с видеоиграми или детскими комнатами, которые есть в любом современном дворце.
Зрители, наученные горьким опытом прошлых лет, приходят на открытые прокаты с контейнерами с едой! И я их понимаю. Роллы с курицей или датский хот-дог – это очень слабо для 6 часов нахождения на арене.
2. Фигурка, которая сейчас, как и остальной спорт, живет в изоляции, запросто может экспериментировать и раздвигать границы. Я не предлагаю устраивать из контрольных прокатов кринж, кататься голыми или превращать спорт исключительно в шоу. Но сделать спорт с элементами шоу – вполне!
Для этого нужно не так много: хороший свет, профессиональные ведущие, яркая развлекательная программа, интерактив со зрителями, их максимальное вовлечение в процесс, призы-конкурсы (Плющенко наверняка мог подарить $10 тысяч не только Кондратюку)…
В перерывах – выступления легенд прошлого: Ягудина, Погорилой, Радионовой, Липницкой. Та же Трусова могла спуститься с трибун и оставить на полчаса Рудковскую…
Что мешает сделать из открытых прокатов яркое событие? Не как обычно, а лучше, шире, глобальнее…
3. В первый день, когда фигуристы катали короткие программы, в «Мегаспорте» было совсем грустно. Если не идеализировать – 25-30% зрителей от вместимости арены.
Почему так мало?
Во-первых, я не видел в городе наружной рекламы («Битва школ» есть, открытые прокаты – нет). Во-вторых, никто из федерации не пришел ни к нам, ни к другим СМИ с идеей спецпроекта, даже простой просьбой поддержать анонсами. В-третьих, Первый канал тоже раскручивал турнир минимально – им интересна своя картинка, обвес турнира, а организация и работа со зрителями – забота других людей. Это вроде как правильно и профессионально, но когда во дворце полупустые трибуны – страдает в том числе и картинка.
Еще раз – это не претензия к Первому. Скорее непрозрачный намек федерации, где давно правят консерваторы: если раньше можно было жить без маркетинга – то сейчас нельзя. Любое мероприятие нужно выгодно продавать и бороться за внимание зрителя.
4. А как с ним бороться, когда зритель приходит – и ничего не слышит. Практически ни-че-го!
Такое ощущение, что одна колонка на весь дворец, а микрофон как будто в актовом зале школы. В театре выдают бинокль, а на фигурке не помешал бы слуховой аппарат. Камон, вы серьезно? 2023-й год, почему зрители должны заплатить за билет, а организаторы за два дня так и не разбираются со звуком. Да и не хотят этого.
Я все понимаю, что ведущие Алина Загитова и Максим Траньков вещали для телеэфира, но что делать тем, кто на трибунах? Прислушиваться? Просто ждать пару минут, когда ребята наговорятся?
40 фигуристов в программе, по 2 минуты длится интервью с каждым = примерно 80 минут, которые потеряны. Так правильно? Может, стоило иначе прописать сценарий – выводить спортсменов на флэш-интервью за кулисы или все-таки настроить звук так, чтобы было слышно во всем дворце?
Когда микрофон брал Александр Гришин и представлял участников, его вообще не было слышно. Для кого он говорил? Похоже, это никого не интересовало.
5. Большая просьба к организаторам на следующий год: смотрите календарь, учитывайте другой спорт тоже. Неделю назад, когда была пауза на игры сборных, в Москве не было ни одного футбола. В этот уик-энд играли ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – совсем другая конкуренция за зрителя.
И не говорите, что аудитории не пересекаются. Еще как пересекаются – я сам воскресенье совместил с футболом, а в субботу видел двух пап с детьми в шарфах ЦСКА. Они успели на фигурку после матча!
Ну и да – конкурировать в такие дни в спортивных СМИ приходится и с русским, и с европейским футболом, и с безвыигрышной серией хоккейного СКА, и с гонкой «Формулы-1».
Неделю назад бороться за внимание было гораздо проще. С теннисным финалом Медведева на US Open.
6. Фигуристам уже нужна инструкция, как отвечать на вопросы Загитовой. От таких интервью после прокатов мало пользы. Идеальный формат – 1-2 легких вопроса. Спрашивать: «Какие звуки ты издаешь, когда падаешь?» или «Давай прикинем планы до марта?» – это в пустоту. Неинтересно ни спортсменам, ни зрителям.
Возможно, Алина пригодилась бы в прокатах легенд прошлого. Но с микрофоном она прямо сейчас бесполезна.
И это не критика. Если мы хотим шоу, а не тусовочку для своих, то и ведущие должны быть профессиональные, обученные, с поставленным голосом, яркими шутками.
Хрусталева в выходные остро не хватало. В паре с Траньковым он бы точно пригодился.
«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой
7. Фигурка – это музыка. Повтор мелодий, даже в одной и той же обработке – плохо. Это не безвкусица, но хочется, чтобы каждый фигурист воспринимался артистом. Со своим почерком.
Вместо этого убийственные повторы:
Ода к радости
• Мишина – Галлямов (короткая)
• Кондратюк (произвольная)
La Boheme
• Бойкова – Козловский (короткая)
• Осокина – Грицаенко (короткая)
• Лутфулин (короткая)
Kovacs, My Love
• Хромых (произвольная)
• Зинина (короткая)
Сэм Браун, Stop
• Худайбердиева – Базин (ритм-танец)
• Леонтьева – Горелкин (ритм-танец)
Майкл Джексон, Earth Song – и другие отрывки из Джексона
• Вероника Жилина (произвольная)
• Аделия Петросян (короткая)
Вивальди, Времена года
• Бойкова – Козловский (произвольная)
• Бояринцева – Плешков (произвольная)
Мало хорошей музыки? Да, Rammstein теперь запрещают (это опасно и отвратительно), но таких жемчужин, какую нашел когда-то Глейхенгауз для Щербаковой, еще много.
Финский композитор прославился после отчаянного проката Щербаковой. Мы поговорили с ним о мелодии, которая сделала Аню чемпионкой
***
Что бы вы не подумали, что я только бурчу, пара моментов, которые приятно удивили.
• Креативные заставки от Первого к выходу фигуристов на лед, стилизация под 1 сентября: легкие движения, модный шрифт, пара письменных фраз от каждого фигуриста. Супер!
• Если раньше многие фигуристы выходили на открытые прокаты в черных трениках, то сейчас почти все в готовых (пускай и не на 100%) костюмах. Шикарно!
• Прокаты вживую, когда можно оценить скорость катания, оригинальность поддержек и дорожек – блеск!
Пожалуйста, фигурка, не превращайся в биатлон или лыжи. Развивайся! Не стесняйся! Захватывай новую аудиторию! Наконец, не запрещай Rammstein!
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/av.trusova_fan
Надо наоборот убирать эти дурацкие вопросы (а не пытаться сделать их типа лучше) от ведущих сразу после прокатов. Не нужна мне эта уже не спортсменка, а шоубиз Трусова, оторвавшаяся от груди Рудковской, на 5 минут.
Я как зритель включаю ОП, чтобы смотреть свежие программы, а не очередное шоу.
Первому нужна картинка - я понимаю их требование готовых костюмов, понимаю их желание качественной картинки и заставок- это правильно и нужно, но этого достаточно! Не надо из спортивного, по сути внутреннего для спецов и тех зрителей, кто смотрит не только ОИ, мероприятия делать балаган.
Посыл статьи был совершенно оправдан, если бы речь шла об этапах Гран-при или других соревнованиях. Там более широкий круг интересантов и действуют другие законы.
Единственное с чем согласна, что надо подтягивать уровень инфраструктуры на самих соревах, на площадках. Вот вся та часть про хотдоги, детские площадки - это верно.
Ну и про качество звука на арене - само собой, верно.
Пусть бы уже спокойно в подтрибунном помещении снимали, а во время заливки показывали нарезки.
Мне не хватило кадров с тренерами, их общения со спортсменами сразу после прокатов. Это же ведь очень интересно, это эмоции!
Интерес к ФК может падать в первую очередь потому, что мы не видим своих любимцев на международной арене. Спортсмены, конечно, стараются, но упаднические настроения прогдядывают.
Надеюсь на спортсе будет нормальный анализ собственно прокатов фигуристов. А то большинство материалов о КП посвящено разборам ситуации с Рамштайн, слов Рудковской и т.п.
Блин , это же контрольные прокаты, там даже судейской бригады нет, какие оценки, какие таблицы...
>>Большая просьба к организаторам на следующий год: смотрите календарь, учитывайте другой спорт тоже.
Вообще то это сборы, двухнедельные, завершаемые контрольными прокатами. Кхм , а тренировки сборной по футболу надо увязывать с другими спортивными событиями?
Много часов смотреть соревнования тяжело, но это было всегда: хочешь следить за всеми видами? Убей за два дня глаза/уши/свободное время/теперь и кринжеметр.
Идея собирать фигуристов в кружочек и обсуждать, кто какую музыку хочет взять, уже не кажется такой плохой.
Хрусталёв на голову выше ведущих только по самоуверенности, опыту и подаче, но он не от мира ФК, он неуместен. (шутки вообще хочется запретить всем ведущим).
Самая главная проблема ФК - блат. Открытые прокаты смотреть интересно, потому что нет судей. Как только начинаются соревнования, у меня всё отваливается и никакой клоун-аниматор с микрофоном не поможет. Опять будут «давить энергетикой» и «ну вы из зала на них посмотрите», аж тошно.
Он как минимум может:
1. Обратить внимание зрителя, что на этом месте будет стоять тройной, а не двойной прыжок
2. Пронанализировать, прыжковый контент у спортсмена сохранен с прошлого года или в постановке новый прыжок
3. Обратить внимание на новые заходы на прыжки, если есть
4. Обратить внимание на привычность/или наоборот непривычность расстановки элементов конкретно у этого спортсмена
5. Усложнилась или упростилась дорога шагов
6. Появились ли новые непрыжковые, поддержки
7. Оценить, отыгрывает ли образ спортсмен, сидит ли на нем прога не технически, а презентационно
8. Обсудить костюм вполне можно
9 Для парников и одиночников анализ потенциальных каскадов (заменили, усложнили, оставили)
10 Обсудить на основании инфы до прокатов (а она есть, постоянно выкладываются моменты с тренировок)максимально возможный гипотетический контент спортсмена в сезоне. Типа - пока не вставляет, но на тренеровках напрыгивает риттбергер и тп.
Я еще 20 таких пунктов могу написать.
Но для этого к комментированию прокатов надо готовится. И это будет интересно для тех, кто смотрит ОП ради спорта. А не ради свежих сплетней про того, кто с кем перестал встречаться или кто потолстел.
Полагаю что ФК все же камерный спорт, не нужно превращать его в непрерывное шоу и "жвачку для мозгов".