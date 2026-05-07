Федорченко поставил новую произвольную программу Дзепке

Хореограф Федорченко поделился видео постановки новой программы для Дзепки.

Хореограф Артем Федорченко поставил новую произвольную программу фигуристке Софии Дзепке.

«Попробуйте угадать 🎵», – написал Федорченко.

16-летняя Дзепка – бронзовый призер первенства России среди юниоров 2025 года, победительница финала юниорского Гран-при России 2026 года.

Короткую программу для нового сезона фигуристке поставил Илья Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Артема Федорченко
Очень нравится Дзепка, действительно талантливая девушка.. Но очень надоели с этими угадайками. Устроили ромашку.
Удаче Соне в первом взрослом сезоне!
Очень интересный и перспективный выбор постановщика. Молодые должны ставить молодым. Удачи Соне в её взрослой карьере, а Артёму закрепиться в элите хореографов - постановщиков. Успехов вам, талантливейшая молодёжь
>. Молодые должны ставить молодым.

Вот только часто это выходит боком, потому что судьи в массе своей не молоды.
Не всегда получается у молодых. Старый конь борозды не портит. Но у Артема действительно есть свой стиль, в отличие от массы других молодых постановщиков. которые попросту ставят одно и то же.
Мне кажется, спортс троллит нас, добавляя новости о новых программах исключительно с посылом «Попробуйте угадать» 🤣
Хочется увидеть программы Софии в новом сезоне , а в постановке Артема вдвойне интереснее , оба молодые , талантливые ,у Федорченко свой стиль , он ставит интересную , современную хореографию , а катание Дзепки не с кем не спутаешь , девочка с ярко выраженной индивидуальностью и манерой катания , а когда два творческих человека делают одно общее дело , результат должен быть отличным !
О, это очень интересно, как стиль Федорченко будет смотреться на балетной девочке.
Хорошо будет смотреться. Соня из тех одаренных фигуристок, которая может скатать любой образ. Кукла на РВ тому пример.
Очень рад сотрудничеству Артёма с Соней, - уверен, будет шикарная произвольная программа, тем более, что компонентности Соне не занимать...
Артём в том сезоне заметно востребован как постановщик и это только начало. Интересно будет посмотреть на его остановки у разных фигуристов. Особенно как у него получится сотрудничество с Соней Дзепкой.
Федорченко, действительно, нарасхват в этом сезоне. Тем более будет интересно увидеть множество его постановок и сравнить качество идей и исполнение.
Молодой парень, идей много, с фигуристами на одной волне и им легче общаться и работать во время постановок.
Ух ты, классная коллаборация, должно получится очень и очень интересно! Прям очень жду!
Хотелось бы увидеть Дзепку на международке, но в случае положительного для наших юниоров решения ИСУ нас ждет весёлая драка за квоты (или за одну квоту?). В этой великой битве болеть буду за Лену)) Тут проблема еще в том, что часть наших "взрослых" тоже имеют право выступить среди юниоров. В общем, будет весело.
в случае допуска на международку поедет,скорее всего,елена костылева(я про ючм),если не случится травмы.возможно,в финал гран при попадет еще одна юниорка.дзепка сможет кататься по юниорам еще целых 3 сезона на мс
