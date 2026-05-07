  • Москвина о своем подходе: «Я достаточно эрудированный тренер для того, чтобы добиться от фигуриста того, что требует профессия, не унижая этого человека»
34

Москвина: чрезмерное давление и агрессивность в тренерской работе не помогают.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о своем подходе к работе со спортсменами.

– Как сочетать строгость, требовательность и уважение к человеку? И какую грань принципиально нельзя переступать даже ради результата?

– Я читала в одном научном журнале, какой тип характера или какая методика руководства результативна: либерал, автократ, демократ или человек, который все делает по-своему. И в этой статье было написано: «Любой тип руководства может привести к результату».

Но я, конечно, следовала в своей работе не этому, а думала таким образом. Вот я руковожу ребятами 14, 16, 18, 20 и 24-26 [лет]. Каковы интересы этого человека? Они ко мне пришли для чего? Они ко мне пришли получить возможность стать спортсменами высокого уровня и в то же время получить удовольствие такое же, как получают просто люди этого возраста, но не спортсмены. Так же человечески и профессионально.

Поэтому я старалась ими руководить не типа «делай, как я говорю» или «я начальник, ты дурак», а делать таким образом, чтобы я не переходила грани человеческих отношений с этим спортсменом. Потому что если, условно, я бы заставляла их, использовала какую-то ненормативную лексику или каким-то образом чрезмерно надавливала, то это требовало бы и от меня какого-то усилия и переступания мною каких-то граней.

Я себе говорила: то, что я с ребятами занимаюсь – это моя жизнь, и я хочу эту жизнь проводить в доброжелательной обстановке. Я не могу тренировать спортсмена годами и быть постоянно недовольной, чтобы у меня был раздражительный характер, чтобы я использовала, условно, крики, ор и так далее.

Я достаточно эрудированный тренер и специалист для того, чтобы добиться от фигуриста того, что требует профессия, но не унижая этого человека. Я хочу, чтобы моя профессия приносила мне удовольствие – раз; результат для всех благожелательный – два; и в то же время я не портила себе характер и здоровье, чтобы заниматься любимым делом на протяжении длительного времени.

Сразу вспоминала, как к нам, ко мне как к фигуристке относился мой первый тренер, мой второй тренер. Первый тренер, Иван Иванович Богоявленский, пожилой мужчина. Он никогда не кричал, не заставлял, он делал урок интересным, и мы сами хотели делать то, что он нам предлагал. Второй тренер, Игорь Борисович Москвин, точно так же, никогда не кричал, не использовал ненормативную лексику, не унижал, типа «я вас заставляю то, то, то». Он так организовывал занятия, что было интересно делать то, что было сложно.

Я продолжила эти традиции, чтобы так проводить занятия и весь период воспитания, образования, совершенствования спортсменов, чтобы моя жизнь при этом приносила мне удовольствие – не только результатами, а именно самим процессом. Потому что результат зависит от процесса.

Я все равно должна принуждать где-то. Для того, чтобы спортсмена высокого уровня подготовить, все равно нужно принуждать. Можно принуждать криком, шумом. Но я для себя решила: я так не хочу.

Я наблюдала нескольких тренеров, которые до меня были великими с великими результатами. Я себе сказала: я так не хочу, я хочу по-другому. То есть, наверное, так же, как меня тренировали другие тренеры и как у нас было принято в семье. У нас в семье тоже никто друг на друга не кричал, не унижал. И, очевидно, у нас это все пошло дальше.

Иногда я где-то начинаю давить, а люди же разные, спортсмены разные, и чувствую, что не справляется. Проще всего признать: это такой неспособный спортсмен. А лучше признать: найди путь, как к этому фигуристу найти подход, каким образом его стимулировать, мотивировать, заинтересовать для того, чтобы этот маленький человечек захотел сам сделать или с моей помощью.

Чрезмерное давление или чрезмерная агрессивность в твоей работе – оно не помогает. Может быть, однократно оно поможет, а на будущее оно не помогает, потому что разрушается взаимодействие. Это потом будет твой последователь. Они займут твое место. Станут если не тренерами, то в любой другой сфере, в которой они будут работать, они сохранят этот характер и взаимодействие с другими людьми, – сказала Москвина в интервью на ютуб-канале ZARENKOV TALK.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Игорь Москвин
ТН конечно уникум и редкий человек
Методика работы ТНМ, это не по крик и диктат, а объяснение и убеждение без уничижительных реплик и высказываний.
Ответ Dok Аксель
Ответ Delirium
Как раз "Наполеонам" на это дело хватает и глотки и манер поведения. Доводилось видеть таких тренеров на Спартакиаде школьников, начальников в армии и на работе. ТН приятное исключение.
И расстается она со спортсменами красиво. И защищает своих от той же прессы. Уникальный человек.
Да мы поняли,что сериал На льду не о вас снят
Очень полезное видео для Меган Дюамель... жаль, если она его не увидит...
Мягкая, но со стержнем внутри.
Ответ Железная Леди
Тамару Николаевну невозможно не уважать, всегда восхищаюсь ею.
Ой щас Москвиной поклонники вечных обиженок Бойковских расскажут как она ошибается
Ответ Алеся Ткаченко
Вряд ли здесь есть что сказать. БК не называли ни одного случая когда ТНМ орала унижала или материлась.
Ответ ribikorto
Бойковы ни разу на моей памяти не сказали ничего плохого в адрес Москвиной, кроме того, что по их мнению, она больше вкладывалась в МиГ-ов с какого-то момента.
Интересно, она выпускала книги?
Ответ Эдель
Про нее и покойного Игоря Борисовича (потряающего человека) выпустила отличную книгу Вайцеховская, называется "Москвины. Лед для двоих".
Ответ Zbra
Важно что это в этой книге очень много прямой речи самих Москвиных и минимум отсебятины Вайц. Игорь Борисович недооцененная легенда. Ничем не хуже Жука по вкладу в фигурное катание и гораздо прогрессивнее как педагог. Но очень скромный человек всегда избегавший внимания пиара и прочей шелухи.
по-моему, это в конкретный адрес было сказано)))
