Татьяна Тарасова: «Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием»

Тарасова: продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что продление отстранения российских фигуристов будет «безобразием».

«Возможное возвращение российских фигуристов на международную арену – очень волнительная для меня тема. Я не могу себе представить, чтобы нас снова обманули в этом вопросе. Все говорили, что со следующего сезона мы будем выступать. Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием. К сожалению, пока за нас никто из иностранцев не вступился, хотя мы много лет двигали фигурное катание вперед.

Количество наших спортсменов в случае допуска – совсем другой вопрос. Когда нас исключили, Россия выступала в полном составе по три человека в каждом виде. Сейчас я не верю, что эти квоты останутся. Если в следующем году нас и вернут, предложат другие унизительные условия. Ни одна собака не согласится на прежние квоты. Нам понадобится еще 3-4 года на то, чтобы их восстановить. Получается, что возвращение в следующем сезоне будет означать не 4 года отстранения, а 7-8 лет.

Мировое фигурное катание деградировало без россиян? Я с этим не согласна. Я смотрю все мировые соревнования и не могу сказать, что фигурное катание сейчас в кризисе. У других спортсменов появилась возможность быть на пьедестале или рядом с ним. Все иностранцы продолжают упорно работать», – сказала Тарасова .