Татьяна Тарасова: «Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием»

«Возможное возвращение российских фигуристов на международную арену – очень волнительная для меня тема. Я не могу себе представить, чтобы нас снова обманули в этом вопросе. Все говорили, что со следующего сезона мы будем выступать. Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием. К сожалению, пока за нас никто из иностранцев не вступился, хотя мы много лет двигали фигурное катание вперед.

Количество наших спортсменов в случае допуска – совсем другой вопрос. Когда нас исключили, Россия выступала в полном составе по три человека в каждом виде. Сейчас я не верю, что эти квоты останутся. Если в следующем году нас и вернут, предложат другие унизительные условия. Ни одна собака не согласится на прежние квоты. Нам понадобится еще 3-4 года на то, чтобы их восстановить. Получается, что возвращение в следующем сезоне будет означать не 4 года отстранения, а 7-8 лет.

Мировое фигурное катание деградировало без россиян? Я с этим не согласна. Я смотрю все мировые соревнования и не могу сказать, что фигурное катание сейчас в кризисе. У других спортсменов появилась возможность быть на пьедестале или рядом с ним. Все иностранцы продолжают упорно работать», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
"Я не могу себе представить, чтобы нас снова обманули в этом вопросе. Все говорили, что со следующего сезона мы будем выступать."
Кто говорил-то? ИСУ летом, если и будет обсуждать, то только допуск юниоров.
Безобразие станет полным. То есть оно было и так, но за 4 года просто располнело.
А про собак, есть правила, на которые как член, согласна и ФФКР, что минимум квот - это одна.
А максимум не положен опять же по правилам, потому что пропущен очередной ЧМ.
Никто и не говорил про следующий сезон. Скорее, наоборот. И про собак, конечно, это сильно! )
Она думает, что никто это не увидит "оттуда"?
Определилась бы уже, или у нас всё прекрасно ( какие ребята, какие соревнования, а уж федерации лучше и не придумать), или хотите вернуться на мс, да так, что аж зудит у всех. Некоторые тоже хотят вернуться домой, да не могут, а эти изнылись все, "патриоты". Самые нытики тарасова и козловские
" Все говорили, что нас допустят, но никто из иностранцев за нас не заступается" вот и вся ТАТ.
Живет в своем мире.
Никогда не знал, что отстранение наших спортсменов напрямую зависело от чей-то совести и чести.)) И возвращать если и будут, то все те же люди «без совести и чести». И их личные качества к этому не имеют никакого отношения. Спорт давно стал вопросом политики и регламентов, а не моральных качеств чиновников.
То есть... Кум с ЕП?!!!!
Да успокойтесь вы уже
Думайте о здоровье
