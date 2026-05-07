Александр Жулин: «Хавронина тренируется практически каждый день, Нарижному еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом»

Жулин: фигуристу Нарижному еще нужно закачивать ногу.

Тренер Александр Жулин рассказал о состоянии фигуриста Девида Нарижного.

Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной . Дуэт пропустил прошедший сезон из-за операции на колене у партнера.

«После операции болей у Девида уже нет. Они выходили на лед – Ира тренируется практически каждый день, но Девиду еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом, все работают.

Контрольные прокаты? Если Девид успеет восстановиться, то конечно. Желание участвовать есть», – сказал Жулин.