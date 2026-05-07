  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Жулин: «Хавронина тренируется практически каждый день, Нарижному еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом»
8

Александр Жулин: «Хавронина тренируется практически каждый день, Нарижному еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом»

Жулин: фигуристу Нарижному еще нужно закачивать ногу.

Тренер Александр Жулин рассказал о состоянии фигуриста Девида Нарижного.

Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. Дуэт пропустил прошедший сезон из-за операции на колене у партнера.

«После операции болей у Девида уже нет. Они выходили на лед – Ира тренируется практически каждый день, но Девиду еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом, все работают.

Контрольные прокаты? Если Девид успеет восстановиться, то конечно. Желание участвовать есть», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoИрина Хавронина
logoсборная России
танцы на льду
logoДевид Нарижный
logoАлександр Жулин
травмы
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ира и Девид, спасайте наши танцы! Мне кажется, ребята достойны подхватить у Саши и Вани знамя чемпионов России, но мы, конечно, ещё не видели, как Девид катается после операции на колене. До того Ира и Девид были феноменальны: и внешне, и технически, и по химии в дуэте.
Пусть не торопится, можно заявиться на последние этапы. Главное, чтобы здоровье было.
Здоровья Девиду и успешной реабилитации. Будем ждать ХН в новом сезоне. Удачи !
Закачивать ногу, а там и перейти можно...
Ответ fewral
Закачивать ногу, а там и перейти можно...
Если лечится за счёт ФФКР и Ко, то это не карантин.
скорейшего восстановления Девиду и возвращения прекрасной паре.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Нарижный о восстановлении после операции: «Все проходит неплохо, я ненадолго выхожу на лед 1-2 раза в неделю»
6 апреля, 13:00
Ирина Хавронина: «Можно ждать нас с Нарижным в новом сезоне. Девид активно проходит реабилитацию, у него хорошее состояние»
19 февраля, 19:39
Нарижный о восстановлении после операции: «Уже хожу без костылей и ортеза. Предварительно смогу выйти на лед в марте-апреле»
2 февраля, 15:05
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»
вчера, 19:35
Группа Федченко поедет на сборы Ришо
вчера, 16:22
Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»
вчера, 15:59
Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»
вчера, 14:34
Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
вчера, 13:22
Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой
вчера, 12:51
Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер
вчера, 12:09
Ришо о смене формы на Олимпиаде: «Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше»
вчера, 11:48
Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»
вчера, 11:40
Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»
вчера, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
вчера, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем