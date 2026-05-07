Александр Жулин: «Хавронина тренируется практически каждый день, Нарижному еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом»
Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. Дуэт пропустил прошедший сезон из-за операции на колене у партнера.
«После операции болей у Девида уже нет. Они выходили на лед – Ира тренируется практически каждый день, но Девиду еще нужно закачивать ногу. Реабилитация идет своим ходом, все работают.
Контрольные прокаты? Если Девид успеет восстановиться, то конечно. Желание участвовать есть», – сказал Жулин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Ира и Девид, спасайте наши танцы! Мне кажется, ребята достойны подхватить у Саши и Вани знамя чемпионов России, но мы, конечно, ещё не видели, как Девид катается после операции на колене. До того Ира и Девид были феноменальны: и внешне, и технически, и по химии в дуэте.
Пусть не торопится, можно заявиться на последние этапы. Главное, чтобы здоровье было.
Здоровья Девиду и успешной реабилитации. Будем ждать ХН в новом сезоне. Удачи !
Закачивать ногу, а там и перейти можно...
Если лечится за счёт ФФКР и Ко, то это не карантин.
скорейшего восстановления Девиду и возвращения прекрасной паре.
