Ирина Роднина: «Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке»

Роднина: когда вижу свое катание, начинаю хохотать в голос.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не согласилась с высказыванием Александры Трусовой о том, что фигурное катание становится проще.

«Фигурное катание становится легче, и большее количество людей могут достичь результатов, по сути, не обладая уникальными качествами», – ранее заявила серебряный призер Олимпиады-2022.

«У нас каждый год происходят какие-то изменения в правилах, требования. Судейство поменялось. Ну как равнять? Когда я каталась, у нас там были одни требования. Дело не в том, что мы лучше или хуже были – требования были другими. В зависимости от установок и судейство идет другое.

Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Вот смотрю на сегодняшних ребят, особенно одиночников, все время думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке». Все настолько меняется и сравнивать это нереально. Это очень смелое заявление», – сказала Роднина.