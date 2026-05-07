Ирина Роднина: «Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не согласилась с высказыванием Александры Трусовой о том, что фигурное катание становится проще.

«Фигурное катание становится легче, и большее количество людей могут достичь результатов, по сути, не обладая уникальными качествами», – ранее заявила серебряный призер Олимпиады-2022.

«У нас каждый год происходят какие-то изменения в правилах, требования. Судейство поменялось. Ну как равнять? Когда я каталась, у нас там были одни требования. Дело не в том, что мы лучше или хуже были – требования были другими. В зависимости от установок и судейство идет другое.

Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Вот смотрю на сегодняшних ребят, особенно одиночников, все время думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке». Все настолько меняется и сравнивать это нереально. Это очень смелое заявление», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Неожиданное признание, но зато честно.
Осталось ей только выразить если не восхищение, то хотя бы признательность современным парам, которые катают программы в разы сложнее, а не говорить что--то вроде "эта пара для меня ни о чём".
Когда мы видим "работу" в Думе Родниной, начинаем хохотать в голос. Хорошо ей, что она при нынешней власти нажимает кнопки по указке
К себе с юмором - это нормально!
Так хоть какое-то уважение проявлять к спортсменам нужно, если понимает насколько сейчас сложнее стало, и соревнования ЖЭКом не называть
А она не говорит что стало сложнее.Она говорит,что стало по-другому
Самокритичненько)
"Вот смотрю на сегодняшних ребят, особенно одиночников...", - многие хохочут в голос, тут же вспоминая, что она вообще "не интересуется" современным фигурным катанием...
Да и тогда уже называли "летающей табуреткой"
Только ни одна райская птичка эту табуретку почему-то не перепрыгнула и не перекатала.
В зависимости от установок и судейство идёт другое (с). Вот! Это база и основное. Так что не хохочите, Ирина Константиновна
А с чем она сравнивает
Она ж ни фига не смотрит
Александра Трусова: «С появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно»
Гуменник о выступлении с Петросян: «Я бы подстроился в ее показательный номер Шакира в костюме Оптимуса, но решили показать более драматический номер»
Александра Трусова: «На Олимпиаде по-человечески было обидно за Малинина, я ему написала»
Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»
Группа Федченко поедет на сборы Ришо
Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»
Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»
Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой
Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер
Ришо о смене формы на Олимпиаде: «Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше»
Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»
Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
