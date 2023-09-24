Что важно знать о UFC 294?

Всем привет! 21 октября в Абу-Даби пройдет главный турнир UFC в 2023 году – UFC 294. Дана Уайт, спасибо!

Главное событие – титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Ровно год назад Махачев победил Оливейру ручным треугольником и впервые в карьере стал чемпионом UFC, утонув в объятиях Хабиба. Теперь бойцы возвращаются в ОАЭ, чтобы провести реванш – снова на Etihad Arena, а не в Бразилии.

После первого боя и Махачев, и Оливейра провели еще по одному бою. В феврале Махачев провел первую защиту пояса против чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски и продлил беспроигрышную серию до 12 поединков. Оливейра летом за раунд нокаутировал Бенеила Дариуша и снова встретится с лидером дивизиона.

В соглавном событии состоится возвращение Хамзата Чимаева. Чимаев не дрался больше года, говорил о переходе в другой дивизион, прикидывал соперников и даже сменил спортивное гражданство – теперь представляет ОАЭ вместо Швеции. Но по-прежнему не проигрывает – шесть побед в шести боях. Теперь подерется с Пауло Костой, который тоже не выступал больше года.

Главные бои турнира :

• 🏆 Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

• Пауло Коста – Хамзат Чимаев

• Нассурдин Имавов – Икрам Алискеров

• Магомед Анкалаев – Джонни Уокер

• Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров

• Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев

• Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва

• Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира в Абу-Даби!