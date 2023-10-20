Хасбик – этот текст расскажет о нем вообще все

Большое исследование Sports.ru.

Хасбулла Магомедов или Хасбик – 21-летний блогер. Он стал медиафеноменом за счет резких поступков и необычной внешности: рост всего 93 см, вес – около 20 кг. И уже пару лет за ним следят звезды Голливуда, политики и большие спортсмены: у него больше 8 млн подписчиков в инстаграме, а в директ пишут Ким Кардашьян и Криштиану Роналду.

Как Хасбик раскрутился из героя локального мема в мировую звезду? Откуда у него контракт с UFC и дружба с Хабибом? Каким образом он вошел в криптобизнес? Кто ему помогает и перемещается с ним по миру?

Популярность Хасбика запустило видео с клубникой. Теперь у него 8,6 млн подписчиков в инстаграме, участие в ЧБД и встречи со звездами Голливуда

«В Дагестане нет человека, который не знает Хасбуллу – от молодых до самых старших. Получается, кумир для людей», – рассказал Sports.ru источник из его окружения. Все началось с видео в 2019 году, где Хасбик говорит: «Клубника – бомба, честно говоря». Этот ролик завирусился в тиктоке и быстро набрал несколько миллионов просмотров, а фраза стала известным мемом.

Хасбик очень любит клубнику и постоянно ее ест – так происходит почти в каждом ролике у других блогеров, где он участвует. Например, в выпуске шоу «Что было дальше?» для него приготовили шоколадное фондю с клубникой, а сам Хасбик предлагал комику Тамби Масаеву поцеловать ягоды из его рук.

«До «Клубники» было еще одно видео, когда Хасбулла во время карантина гнал пацана домой, – продолжил источник. – Когда я сначала увидел [этот ролик], то не понял, почему трехлетний ребенок так разговаривает. И только потом узнал, что у человека генетический недостаток».

Сейчас на Хасбика в инстаграме подписаны больше 8,6 млн пользователей. В декабре-2021 Хабиб выделял его популярность за границей: «Хасбик больше популярен в Америке, чем в России. Я вам честно скажу: пару раз с ним фоткался, они думают, что он мой брат, что ли?

Постоянно спрашивают меня: «Где Хасбик?» Говорю, что не знаю, где Хасбик – дома, наверное. В Англии я был на встрече с болельщиками: все спрашивали, где Хасбик. Реально, он очень популярен за границей. Звезды Голливуда, организации – Bellator, UFC…

Дана Уайт [президент UFC] сам звонил мне, спрашивал, где Хасбик, просил в Абу-Даби его привезти. WWE, рестлинг, тоже хотят, чтобы он как-то к ним пришел. Хотят платить ему большие деньги, чтобы он вышел на ринг».

Теперь Хасбик превратился в друга Уайта (который дарил ему 35 щенков и коллекцию кроссовок), но уже воспринимается шире MMA-тусовки и вирусных тиктоков. Его влияние цепляет другие виды спорта (бил Шакила О’Нила, приезжал на матч НБА, а Эрлинг Холанд даже пьет из кружки с его изображением) и медийные пласты:

• Встречался с актером Марком Уолбергом, но отказался давать ему пощечину на турнире пощечин Power Slap: «Нет, я хочу быть твоим другом. Не из-за денег или славы, а просто хочу дружить»;

• Стал героем шоу «Что было дальше?» после их возвращения спустя год – сейчас на выпуске более 100 млн просмотров по данным счетчика самой платформы. Выпуск получил смешанные отзывы аудитории. Например, так его раскритиковал комик и режиссер Александр Незлобин: «Мне не понравился первый выпуск ЧБД для VK с Хасбиком, потому что он был прилизанный, без мата и дерзостей. Кто-то говорит, что им Хабиб позвонил и попросил не материться с Хасбиком. Самая дерзкая шутка, как Алексей Щербаков пил молоко или йогурт «Малыш» напротив Хасбика. Ой-ой-ой».

Продюсер ЧБД Максим Морозов рассказал Sports.ru о взаимодействии: «Договориться с Хасбиком помог наш знакомый спортивный журналист Адам Зубайраев. Тем-табу не было. Практически сразу был положительный ответ. Вырезал ли он что-то? На самом деле не так много. В основном – технические моменты.

За кадром Хасбик играл с парнями в UFC. Никаких особых требований для участия не было. Точно помню, что после мотора его знакомые в зале были довольны тем, как прошли съемки. Думаю, если бы он был недоволен – сразу бы сказал.

Хасбулла – мировая знаменитость. Он боксирует с Тайсоном, примеряет Big Red Boots, ему в директ пишут Дрейк и Ким Кардашьян. В соцсетях тиражируется много видео с его участием – при этом именно ЧБД стало его первым полноценным ток-шоу».

Комик Алексей Щербаков неоднозначно оценил приглашение Хасбика в ЧБД: «Я, наверное, один не понимал надобности [приглашать Хасбика]. Мне начали объяснять, что он мировая звезда, что его Ди Каприо знает, что ему Роналду в директ написывает. Мы даже думали, что нужно перевести и выпустить это там [вне России]. У нас были качели до момента звонка от VK [где вышел выпуск после долгой паузы проекта]»;

• В ноябре-2022 приезжал в Буэнос-Айрес, где выступил в театре «Гран-Рекс» перед 2,5 тысячи зрителей. По информации Forbes, за это шоу он заработал около $350 тысяч;

• Получал от Рамзана Кадырова в подарок Mercedes;

• Глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказывал: «Мы сидели с ним в перерывах между съемками. Он открывает директ – ему пишут Ким Кардашьян, Дуэйн «Скала» Джонсон, Марк Уолберг. Хасбик религиозный, такой трушный. То есть он нашел свой социум, в котором видит теплоту, семью». При этом сам Хасбик игнорировал сообщения звезд, а Сульянов, пародируя его, вспоминал: «Да там шалава эта. Лучше с пацанами поедем и хинкал покушаем».

По словам источника из окружения, с приходом мировой славы Хасбик не изменился в личном общении: «Сколько его знаю, каким был, таким и остался. Может, в инстаграме люди его по-другому видят, поменялся для аудитории, но с близкими – нет. Точно стал лучше одеваться. Если раньше мог выйти в тапочках и помятой рубашке, то сейчас стабильно Gucci, Dior, Louis Vuitton».

Сам Хасбик так оценивал популярность: «Когда ты знаменит, все хотят встретиться с тобой и стать твоим другом. Но правда в том, что я действительно не понимаю, почему они хотят встретиться. Хорошо, что теперь у меня есть деньги: можно путешествовать и делать много вещей. Но плохо, что я очень устаю».

Катализатором популярности Хасбика стали Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, которые брали его на турниры и подсвечивали в соцсетях. Журналист Магомед Курбанов в 2021 году отмечал: «Ислам с компанией Хасбику помогали и помогают, поддерживают и без всего его блогерства, популярности.

Таких примеров, когда одни соседи поддерживают другого, у которого есть проблемы, у нас сплошь и рядом, в нашем селе тоже такое было. Это как просто свои пацаны с района – у кого-то есть возможность соседского пацана (тем более с проблемами со здоровьем) покатать на новой машине, угостить в кафе, сводить на аттракционы, а у Ислама вот такие возможности.

Да, для многих звезд, мероприятий Хасбик – это, конечно, такой элемент их шоу, которому, кстати, за это хорошо платят. Но в случае Ислама все проще – это просто соседский пацан, которому он может сделать приятное».

Несостоявшийся бой с Абдурозиком разогнал известность, но вызвал этические споры

Взрыв популярности Хасбика – раскрутка боя против таджикского певца Абдурозика, который подходил ему по антропометрии. Абдурозик прилетал в Махачкалу и участвовал в пресс-конференции: чуть не подрался с Хасбиком, соревновался с ним в отжиманиях и называл плохим мусульманином за использование мата.

Еще до боя с Абдурозиком Хасбик говорил, что готов выйти против любого соперника в 18 кг за 150 тысяч. После этого – за миллион: «Для меня 150 тысяч – очень мало. Это будет такое сильное зрелище». При этом родители выступали против боя, а Хасбик каждый раз поднимал ценник.

Раскруткой занимался блогер Асхаб Тамаев. 4 из 5 самых популярных видео на его ютуб-канале – с участием Хасбика (суммарно – более 50 млн просмотров). Наиболее просматриваемый – пресс-конференция и стердаун перед боем с Абдурозиком, который так и не состоялся (18 млн).

Потенциальный бой Хасбика и Абдурозика вызвал этические споры о его проведении. Сам Тамаев получал от политиков и спортсменов осуждающие сообщения: «Зачем ты издеваешься над инвалидами?» Позиция Тамаева: благодаря раскрутке боя о Хасбике и Абдурозике узнало больше людей, что принесло им деньги и известность.

Депутат Виталий Милонов называл возможный бой Хасбика и Абдурозика отсылкой к прошлому: «Тут именно средневековая традиция выставления необычных людей для насмехательства над ними. Так что это, конечно, нужно запретить, наказать негодяев [организаторов боя]. Стыдно за них, что они до такого опустились. Если бы мы были в Великобритании века четыре или пять назад, то такое возможно было бы. Но это, конечно, дикость полнейшая».

Глава спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная тоже выступала против проведения поединка: «Это не то что даже показательный бой, – им платят большую сумму денег, и это шоу, чтобы люди посмеялись. Ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Это неэтично, неправильно, с моей точки зрения.

Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым – если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не шоу для смеха.

Такое мероприятие не привлекает внимание к спорту маленьких людей. Если интерес к этому и может появиться, то только за счет того, что в это вкладывают много денег. А с точки зрения карьерного роста этих ребят – нет перспектив».

Боец Bellator Виталий Минаков высказал противоположное мнение: «Этично это или нет – под каким углом посмотреть. С одной стороны, блогер, который всю эту историю создает, ведет ее достаточно грамотно и этично, без оскорблений, лишних слов. С другой стороны, он показывает, что эти ребята такие же здоровые, как и все остальные. Есть даже такое выражение «безграничные возможности».

По словам Асхаба Тамаева, один из спонсоров был готов выделить ₽20 млн на гонорар Хасбика. Хабиб Нурмагомедов выступал против боя Хасбика и Абдурозика и говорил, что один из бизнесменов выплатил им по миллиону, чтобы они не дрались.

Основатель ACA Майрбек Хасиев боялся, что такой бой – опасное явление, которое может нарушить трудовое законодательство. Спортивный врач Зураб Орджоникидзе отметил, что для участия в бою Хасбику и Абдурозику требовался медицинский допуск, который им не предоставят.

После пресс-конференции Хасбика и Абдурозика Тамаеву написал ринг-анонсер Брюс Баффер и рассказал о заинтересованности UFC организовать этот бой – с платными трансляциями и выпуском криптовалютных карт. Тогда Хасбик и Тамаев записали шуточное видео, где Хасбик сказал, что перейдет в UFC, если не получит $20 млн в России.

Брюс Баффер и Дана Уайт рассматривали Тамаева как организатора. «Полностью за все событие с моим участием, что это полностью буду проводить я, он [Уайт] мне готов заплатить $1,5 млн. Это чисто моя доля без Хасбика и Абдурозика», – рассказывал Тамаев.

Появление UFC испортило отношения между блогерами. По словам Тамаева, Хасбик его возненавидел. Одна из причин – мнение, что это Хасбик раскрутил Тамаева, а не наоборот. В защиту Тамаев ответил, что до участия Хасбика в видео у него было 4 млн подписчиков в инстаграме, а реклама стоила 500 тысяч рублей. В итоге Хасбик отказался сниматься в новых роликах.

Его бой с Абдурозиком так и не состоялся, но они устроили потасовку после турнира UFC 267 в Абу-Даби в октябре-2021. Хасбик прилетел поддержать Ислама Махачева, Абдурозик – Дэна Хукера. «Дэн, мой брат Ислам побьет тебя, а я побью твоего Абдурозика», – обращался Хасбик к Хукеру.

Сейчас конфликт продолжается заочно. После поездки в Калифорнию Хасбику подарили футболку с перечеркнутым изображением Абдурозика. Он говорил: «Абдурозик не может ответить на вопрос как взрослый человек. Просто он там с индийскими женщинами поет, ходит и танцует с телками. Мужчины должны вести себя как мужчины».

«Он 16 лет сидел дома». Хасбик не учился в обычной школе и угрожал врачу, которая опубликовала видео с его сестрой – у нее такая же особенность

«Не сказать, что были богатыми или бедствовали. Особой нужды ни в чем не было. Среднестатистическая семья из Дагестана. Сейчас, конечно, все намного лучше, чем раньше. 85-90% доходов Хасбулла отдает семье», – рассказал Sports.ru о семье Магомедова источник из окружения. Сурхай Сунгуров, который работает с Хасбиком по NFT и выступает как переводчик на мероприятиях, говорил, что тот оплатил брату свадьбу, купил отцу машину и отремонтировал дом.

У Хасбика большая семья: две сестры и три брата. «Как я знаю, его отец связан со строительством, а мама – скорее всего, домохозяйка, – продолжил источник. – Да, у одной из сестер такая же особенность, как у Хасбуллы».

В 2021 году в сети появилось предположительное фото сестры-двойняшки Хасбика. Из-за этого он угрожал врачу, которая опубликовала кадры из больницы: «Я эту девушку, пока она не извинится на весь инстаграм, живой не оставлю».

После этого его аккаунт в инстаграме (тогда было 1,7 млн подписчиков) заблокировали. Хасбик сказал, что сам закрыл профиль. Попавшая на видео врач позже объяснила, что злоумышленники украли ролик и опубликовали в сети. Хасбик извинился за несдержанность и попросил не распространять информацию дальше.

Все решения в семье Магомедова принимает отец. «Некоторые приходят и снимают, как им нравится. А я говорю людям: «Почему меня не слушаетесь? Нужно все через отца», – рассказывал Хасбик блогеру Асхабу Тамаеву, который спрашивал разрешения на съемки роликов именно у отца.

Влияние отца подтверждал президент UFC Дана Уайт, который говорил о потенциальном бое Хасбика в промоушене: «Я не знаю, захочет ли Хасбик участвовать в поединке. Насколько я слышал, отец очень сильно его оберегает. Если это так, то он не захочет, чтобы его ребенок дрался».

«Как я знаю, он 16 лет сидел дома, – отметил источник из окружения. – Отец не любил выпускать его на улицу, потому что боялся, что сверстники будут над ним издеваться. Он не ходил в школу – в основном гулял по району в Хушете, а потом в момент выстрелил и стал известным. Если Хасбулла выходит на улицу, то в 21:00 должен быть дома, потому что отец его ругает.

Особых запретов нет: главное – вовремя выполнять намазы, не участвовать в непонятных рекламах, с кем попало не выходить и дружить с правильной компанией. В общем, то, что не противоречит нормам ислама. Такого, чтобы Хасбулла вставал против отца, не было. Были случаи, когда его вытаскивали и снимали в роликах – отцу это не нравилось. В таких роликах Хасбулла больше не участвовал».

Хасбик не учился в общеобразовательной школе. «Остальные люди, если бы дома 16 лет сидели, так бы не разговаривали. Они даже умудряются указывать Хасбулле на ошибки. Думаю, с ним занималась мама», – рассказал источник.

При этом Хасбик провел четыре года в исламской школе, где ему не нравилось. Сурхай Сунгуров вспоминал, что тот просил помочь сбежать оттуда. После этого началась карьера блогера.

Врачи считают Хасбика инвалидом, он – нет. Иногда за внешностью – мат, грубое обращение с животными, сексистские высказывания

Рост Хасбика – 93 см. Чаще всего его спрашивают именно об этом. Из-за детской внешности Хасбика воспринимают как ребенка: поднимают на руки (Ислам Махачев подкидывал после победы над Чарльзом Оливейрой) и сажают на колени (как Майк Тайсон у себя на подкасте).

Хасбик не раскрывает, какое у него заболевание и причины его появления. Вероятно, это нарушение метаболизма гормона роста. Сам Хасбик не любит слово «карлик», не акцентирует внимание на росте и не считает себя инвалидом: «Родители считают. Все врачи тоже считают. Я – нет. Я только не расту – и все. И когда хожу, то быстро устаю».

Дана Уайт называл Хасбика рок-звездой и отмечал, что антропометрические особенности продвинули его карьеру: «Этот парень благодаря индивидуальности и тому, что он всем нравится, получил возможности, которых никогда не будет у большинства людей».

«В таких случаях человек зачастую достигает славы только из-за размера и того, что эйблистский мир их инфантилизирует», – рассказал для NY Times актер с карликовостью Марк Повинелли.

Из-за генетической особенности Хасбика воспринимают как безобидного ребенка. На это обратила внимание преподаватель с карликовостью Эрин Притчард из Ливерпульского университета Хоуп: «Комментарии к его видео всегда такие: «Он такой милый». Но он мужчина». По ее словам, западное общество дегуманизирует людей с карликовостью: «Они не видят человека с инвалидностью – они видят что-то забавное».

При этом Хасбик регулярно получает негативные комментарии и сообщения в соцсетях и упреки за публичное поведение. Его критикуют за резкие высказывания, грубость и мат. В США Хасбик отпугивал собаку ножом, до этого – дразнил мартышку тюбетейкой и бил ногой по клетке.

Еще один пример – ситуация с котом, которого ударил Хасбик: «Я тебе сейчас ухо порву, понял?» Это вызвало массовую критику – даже среди бойцов UFC. Например, Шон Стрикленд называл Хасбика маленьким ублюдком, а Дэн Хукер написал: «Давно этого ждал. Давайте разрушим карьеру этого ##### [идиота]».

После этого Хасбик извинился: «Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я не любил кошку, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой».

«Кто хотел его хейтить, хейтят до сих пор, – рассказал Sports.ru источник в окружении Хасбика. – Кто любил – до сих пор и любят. Кому-то завидно, что он обрел популярность, начал зарабатывать. У нас люди если видят успех, то начинают завидовать. В основном все его любят. Нет такого, что раньше он был попроще, а теперь поднялся – и его возненавидели. Ему 21 год, но понятия мужские, правильные. Нет такого, что он маленький злой Чаки.

Раньше он мог жестко ответить в комментариях – даже с матом. Сейчас мы ему объясняем, что люди специально выводят на эмоции. И теперь он более пофигистично к этому относится».

Хасбик и религия: отказался от участия на WrestleMania из-за Рамадана, не фотографируется с женщинами и категорично высказывается о домашнем насилии

Хасбик остро реагирует на вопросы религии. Когда боец Максим Дивнич выступил против строительства мечети в Москве рядом с православным храмом, он ответил: «Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше. Какой-то чайка высказался, и мало их не станет». И обратился к Дивничу: «Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы».

Из-за религии Хасбик не фотографируется с женщинами. Боец UFC Кэтлин Чукагян вспоминала, что так было на турнире UFC 280: «Там были только бойцы, поэтому он знал, что я боец. Я попросила его сфотографироваться. Он буквально помахал мне пальцем и сказал: «Никаких фото с женщинами».

После инцидента с кадрами сестры Хасбик категорично высказался по теме обращений женщин в полицию из-за домашнего насилия: «Женщины, что за опасные, оказывается, непонятные люди. Их побьешь – заявление пишут, а они свое место держать не умеют».

Религия влияет на активность Хасбика. Как отмечал NY Times, он отказался от вечеринки в честь собственного 21-летия, которую планировал организовать отель Wynn в Лас-Вегасе – потому что не употребляет алкоголь и не фотографируется с женщинами. И отклонил предложение выступить на WrestleMania, потому что запланировал поездку в Саудовскую Аравию на Рамадан. «У меня есть свои принципы, которые я не нарушу ни за какие деньги и славу», – объяснял Хасбик.

Хасбик – сосед Ислама Махачева в Новом Хушете. Он финансово помогает мечети, спонсировал строительство дороги и не планирует уезжать

В феврале-2023 Forbes опубликовал данные, что за последние три года Хасбик заработал больше $2 млн. «Фигню не неси по-братски, да, и людей на заблуждения не веди. Было бы столько денег, я на старых машинах не ездил бы. Я такие деньги во сне не видел», – прокомментировал ситуацию Хасбик и пригрозил изданию судом.

После опубликованных данных о доходах Ислам Махачев отметил: «Я этого не знал, но могу поверить, что он и больше мог заработать [больше ₽150-160 млн в год]. Я знаю, из какой он семьи, чем его отец занимался, чем мама занимается. И если он смог помочь семье, родственникам, то я только за него рад».

Несмотря на рост популярности и доходов, Хасбик и его семья по-прежнему живут в Новом Хушете – село в составе Махачкалинской агломерации. По словам источника в окружении для Sports.ru, Хасбик финансово помогает Новому Хушету: «Если не ошибаюсь, отдает деньги в мечеть и помогал с дорогой. В общем, оказывает хорошую финансовую поддержку. Хасбулла столько не зарабатывает, сколько пишут люди. То $10 млн, то 60. Таких заработков у него нет. Как может, так и помогает.

Думает ли он переехать? Я тоже у него спрашивал. Говорит: «Из Хушета ни за что не перееду». Это родное для него место. Потому что с детства там: родной район, друзья, соседи. Такая братская атмосфера. Переезжать в другой город ему ни к чему. Хасбулла не такой человек, который гонится за деньгами. Он живет в кайф. Как идет жизнь, так и идет. Нет цели заработать миллиарды».

Хасбик завязан на Новом Хушете и не раз обращал внимание на проблемы в регионе. Например, говорил о долгом отсутствии электричества в домах или реагировал на рост цен на энергоресурсы: «Кто на газ, бензин и т.д. цену поднимает, людям зарплату тоже поднимите хотя бы раз, пожалуйста».

Соседи Хасбика – бойцы Сайгид Изагахмаев, Ислам Махачев и Гаджи Рабаданов. Это подтверждал Хабиб Нурмагомедов, который в 2021-м рассказывал: «Мы познакомились с Хасбиком в Хушете до того, как он стал звездой. И когда у нас мероприятия, бои, то мы приглашаем его, чтобы дома не сидел, развеялся. Привозим в Москву».

Махачев говорил, что давно знаком с Хасбиком: «Ну да, весь поселок его знал. Все равно таких маленьких людей почти никто не встречал никогда, когда встречаешь, запоминаешь его. Он живет где-то в 200 метрах от меня. И я его знал с раннего детства».

Журналист Магомед Курбанов рассказал Sports.ru, как случайно встретился с Хасбиком на улице в декабре-2021: «Возвращались вечером с Хасавюрта в Махачкалу с друзьями и заехали в город через Новый Хушет. И тут товарищ заметил его у дороги – Хасбик с ребятами стоял у машины и что-то обсуждал. Остановились, перекинулись парой фраз, спросили, можно ли с ним сфотографироваться. Согласился без проблем.

Я в Дагестане в последние годы не так стабильно и часто, но, как понимаю, отношение к нему спокойное. Да, на мероприятиях, где он появляется, к нему подходят, фоткаются, но в целом он по-прежнему живет вполне обычной жизнью: ходит по гостям, посещает мечеть, общается с теми, с кем вырос».

После поездки в Аргентину Хасбик раскритиковал аудиторию в Дагестане, обидевшись на очередную порцию критики: «Из других стран люди миллионы дают, чтобы меня увидеть, а наши просто… Я с вас в шоке, вы должны наоборот радоваться, что я человек из вашего региона, добрался сюда с Хушета. Вы чего-то хоть добились? Просто когда буду в городе, фиг я буду видеться и фоткаться с нашими людьми. Вы поняли, что я хотел сказать, наверное.

Я добился этого уровня, один помогаю своим родным. Вы родителям в месяц хоть пять тысяч даете? Вы вообще чего-то добились? Покажите человека, который в 18-19 лет подарил своему отцу машину за два миллиона и его обрадовал».

«Сам Хасбулла недавно говорил, что до известности было лучше, потому что он мог спокойно выйти на улицу, – сказал источник в окружении. – Сейчас не может элементарно там постоять. Люди подходят и фотографируются – в любом случае это надоедает. Знаю, что родители его очень сильно любят. Думаю, отцу скорее не нравится его известность, чем нравится.

Звездной болезни у Хасбика точно нет. Даже когда мы в Дагестане гуляем, то люди немного нагло к нему относятся. Например, человек просто не здоровается, не спрашивает разрешения, достает телефон и тупо кричит: «Хасбик, клубника – бомба, честно говоря». Конечно, это раздражает. На этом фоне даже были конфликты.

У нас в Дагестане с этим нагловато, а за границей его спросят «Можно ли сфотографироваться?» и только после этого подходят. Если к нему нормально подойти, то он никогда не огрызнется. Но это все именно с мужчинами. С женщинами он категорически не фотографируется и не снимает видео. Охрана не нужна. Для этого есть братья. Те, с кем он выходит, его в обиду не дадут. В основном это близкие люди. Мы все можем за него постоять».

У Хасбика целый автопарк. Он катал американских блогеров на Dodge TRX за ₽14 млн, а до этого говорил: «Зачем права, если без них можно ездить?»

Хасбик – фанат автомобилей. На ЧБД он рассказывал, что в его автопарке восемь машин, среди которых есть бронированный BMW: «Я на нем на разборки езжу». Источник из окружения рассказал Sports.ru:

«Хасбулла же в основном дома сидел. Мне кажется, он только в играх видел эти машины. Хасбулла ненавидит Mercedes и обожает BMW. Когда начал в город выходить, то машины, которые видел на картинках, появились в жизни. Начал на них кататься. Оттуда и любовь. У него шесть-семь машин в гараже. Бронированный BMW продали. Остался без брони, но есть TRX, который стоит ₽13-14 млн. Так что ему есть, на чем ездить на разборки».

В гости к Хасбику приезжали блогеры Кайл Форджед и Джесси Себастьяни. Он катался с ними на Dodge TRX. Тогда Форджед и Себастьяни увидели, как Хасбик водит машину: сам только рулит, а жмет на педали и переключает передачи его друг, у которого он сидит на коленях.

«То, как они водят там, – безумие. Хасбулла разгонялся до 150 км/ч по городу. Было немного страшно. Там они ездят так везде – просто звери. Хасбулла сигналил людям: «Уйдите с дороги!» Он самый отпетый зверь, который всегда кого-то обсирает... С ним было весело тусить», – вспоминали блогеры в подкасте Full Send.

Источник из окружения прокомментировал ситуацию: «Хасбулла очень хорошо и аккуратно ездит. Когда первый раз дал ему на своей машине порулить, то первые пару минут был страх. Я же не знал, как он ездит. А смотрю: аккуратно поворотник включит, по зеркалам посмотрит, перестроится. Удивился, что человек так ездит – реально чувствует машину».

Так Хасбик говорил о вождении автомобилей:

• «Есть ли у меня права? Прав нет. Зачем права, если без них можно ездить? Мне можно. Есть ли связи в Махачкале? Конечно. Есть связи с большими людьми»;

• «Если я умираю, то остальные тоже за мной следом умирать должны? Я никому не говорю брать с меня пример. Если я что-то не то делаю, то остальные не должны. Думайте, прежде чем писать».

Ранее он рассказывал, что хотел бы стать в Дагестане главой МВД и ездить с кортежем: «Хотел бы открыть бизнес, чтобы нормальные деньги зарабатывать, а потом помогать нуждающимся. Хотел бы еще стать министром внутренних дел Дагестана. И двигаться чисто с кортежем, туда-сюда. Вверх-вниз. Я город на уши поднял бы…

Порядок сделал бы. По городу скорость поменьше, а по трассе большую. Нет! Впереди «бункер» [полностью затонированный автомобиль], а сзади убрал бы пленки. И без номеров! Убрал бы камеры, которые снимают, когда нарушаешь. А когда своими глазами увидел бы нарушения – вот тогда бы оформил. А так… Вот крысы бывают же. Фоткают, когда нарушаешь, и отправляют. Их тоже вообще убрал бы».

С бизнес-проектами Хасбику помогают друзья: он соучредитель проекта Crypto Hasbulla и контролирует инстаграм-аккаунт

Как получилось, что сельский парень без образования имеет контракт с UFC и работает с криптовалютой? Ответ источника из окружения для Sports.ru: «За него старшие решают – не папа, а определенные люди в кругу, которые этими делами занимаются. А Хасбулла как представительское лицо – и в NFT, и в UFC. Просто ему говорят, как правильно сделать – Хасбулла так и делает. В основном бумажная волокита лежит на других людях. Это его друзья, да. У Хасбуллы нет агента, как агент – его друг».

Формальным менеджером Хасбика выступает Курбан Амирасланов. Они вместе были на матче НБА между «Лос‑Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» в марте-2023. Амирасланов отказал Sports.ru в комментарии, потому что не дает интервью.

В 2020 году Хасбик рассказывал о тратах: «Могу потратить 100 тысяч рублей и за день, и в месяц. Если захочу, могу лям туда потратить, лям – сюда. За одну рекламу – шесть тысяч рублей». В одном из роликов Асхаб Тамаев дал Хасбику 200 тысяч рублей и предложил потратить их на любые вещи: сначала тот купил Коран, потом – взял ноутбук для семьи, а 80 тысяч отдал маме.

Теперь Хасбик взаимодействует с крупными иностранными площадками. Например, канадско-американский проект Nelk [около 8 млн подписчиков на ютубе и выпущенные интервью с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Хабибом]. Они организовали ему поездку в США и сами приезжали в Дагестан. По словам Даны Уайта, рекламное сотрудничество принесло Хасбику $250 тысяч.

Хасбик стал международным брендом. Он соучредитель проекта Crypto Hasbulla (основателем и генеральным директором выступает Сурхай Сунгуров), куда входит восемь членов команды – там же можно купить мерч. Главный операционный директор Crypto Hasbulla Джастин Озуна отмечал: «Ему [Хасбулле] не всегда нравится просыпаться и ходить на собрания. Но я тоже этого не делал, когда был в том возрасте».

«Наша талантливая команда собралась со всего мира с общей миссией по созданию онлайн-сообщества вокруг Хасбуллы Магомедова. Мы верим, что вместе окажем положительное влияние на пространство Web3 и за его пределами», – говорится в заявлении проекта. Издание «Правила жизни» [бывший Esquire] в марте-2022 обратило внимание, что за четыре месяца Хасбик заработал ₽160 млн за 1,7 тысячи NFT-портретов в образах звезд – продажи начались в декабре-2021.

По словам Сунгурова, Хасбик сам контролирует аккаунт в инстаграме и часто отклоняет предложения по контенту. После начала боевых действий на Украине команда посоветовала ему не публиковать политические посты. «Мы сказали: «Эй, давайте сосредоточимся на том, что людям нравится в вас и что вы сами любите: религия, автомобили, кошки, друзья и семья», – отмечал Джастин Озун.

Источник в окружении рассказал: «Нет такого, что за него кто-то пишет тексты. Максимум – просит посмотреть на запятые. В этом его фишка – иногда допускает смешные ошибки. Этим и берет, что он настоящий. Какой в инстаграме, такой примерно и в жизни».

«Бойцовский бизнес – передвижной цирк». UFC дополнительно зарабатывает на Хасбике: скин в игре, линейка одежды, медийная активность с бойцами

В сентябре-2022 Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC и благодарил Хабиба, потому что он «открыл всем нам путь». Сотрудничество подразумевает посещение турниров, промо-мероприятия, пиар- и медиавзаимодействие. Например, на UFC 294 перед первым стердауном с Алексом Волкановски Хасбик вынес пояс Исламу Махачеву. По словам Асхаба Тамаева, от UFC Хасбик получил $500 тысяч.

Так комментировал подписание: «Ну что там, хейтеры, мы делаем, а вы наблюдайте. Братья и сестры, кто тут харам, туда-сюда и так далее пишет: я ничего не рекламирую про UFC и не дерусь. Я просто подписал контракт с UFC. Буду смотреть бои и все, никто не собирается что-то харамное рекламировать и драться с кем-то, я просто иду смотреть бои вживую в UFC».

Как Хасбик помогает промоушену зарабатывать?

•‎ В декабре-2022 в симуляторе UFC 4 официально появился скин Хасбика – в его образ можно превратить любого доступного бойца: «Легенда прибыла. Заявите о себе на самой большой спортивной арене в образе знаменитости социальных сетей Хасбуллы Магомедова»;

• UFC запустил линейку одежды с именем Хасбика. Например, футболки и толстовки с капюшоном, на которой написано «Хасбулла» (стоят от $30 до $180);

•‎ Хасбик регулярно появляется в соцсетях UFC. Перед UFC 280 там вышло видео с его участием: «Это я, Хасбулла. Я украл этот аккаунт. Теперь это мой канал».

Хасбик много взаимодействует с бойцами и повышает медийность. Например, размазывал бургер по лицу Алекса Волкановски, проводил шуточный бой с Генри Сехудо (где попался на болевой) и бил Даниэля Кормье. Или устраивал трешток с Конором Макгрегором в соцсетях, вызывал на бой и говорил, что не уважает его как бойца:

«Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то вдруг открыл рот. По крайней мере, один из нас остается непобежденным: Хасбулла – 1, Конор – 0. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если Макгрегор действительно мужчина, то мы увидимся в Абу-Даби. Его уже разматывал Хабиб. Думаю, деньги, которые ему достались после боя с Мейвезером, закончились и ему нужно больше внимания».

По мнению экс-журналиста The Athletic Бена Фаулкса, Хасбик – инструмент привлечения дополнительного внимания к UFC и продвижения смежных продуктов: «Бойцовский бизнес – по сути, передвижной цирк. Им нужно каждую неделю появляться в новом городе, ставить палатку и выступать. Они не слишком глубоко задумываются, почему на них смотрят люди».

Фото: инстаграм Хасбуллы Магомедова и Crypto Hasbulla; скриншоты с ютуб-канала Асхаба Тамаева; Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC; East News/Giuseppe CACACE / AFP; instagram.com/hasbulla.hushetskiy