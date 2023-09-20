Теперь представляет ОАЭ.

Хамзат Чимаев – одна из главных звезд UFC. Он родился в Чечне, но с 19 лет живет в Швеции. В UFC Чимаев выступал под шведским флагом, но теперь его менеджер объявил, что боец получил спортивное гражданство ОАЭ.

С чего все началось?

В конце января в Стокгольме прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО. В рамках акции датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег экземпляр Корана напротив турецкого посольства. Акцию согласовали с властями и провели под охраной полиции.

Действия Палудана ожидаемо вызвали общественное возмущение и спровоцировали массовые беспорядки. Правительства целого ряда мусульманских стран осудили акции протеста. Высказались и спортсмены – например, бойцы UFC Мухаммад Мокаев и Мовсар Евлоев.

Вместе с ними Хамзат Чимаев, проживающий в Швеции с 2013 года – он призвал власти привлечь виновных к ответственности: «Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что делает Палудан. Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения. Почему вы позволяете ему так поступать?!»

Политик заметил обращение бойца UFC и в ответ провел еще одну акцию – на этот раз напротив российского посольства в Копенгагене: «Коран горит. И в этом вина чеченского бойца Хамзата Чимаева. Его родина – Чечня. Он не швед. Он никогда не будет шведом. У него нет шведского имени. Он чеченец».

Примеру датского политика последовали и другие активисты. В июне 37-летний иракский беженец Салван Момика растоптал копию Корана в центре Стокгольма, а в июле аналогичные манифестации прошли дважды – оба раза с разрешения местных властей.

«Для каждого мусульманина религия на первом месте». Чимаев эмигрировал из Швеции из-за бездействия властей

О том, что Чимаев может покинуть Швецию, стало известно еще в начале лета. Сам боец не делал никаких публичных заявлений – о возможном переезде рассказал его старший брат Артур: «Раздражает, когда кто-то задевает чувства в плане религии. Это самое святое – для каждого мусульманина религия на первом месте. Думаю, у него есть в мыслях покинуть эту страну. Определенных шагов он не предпринял, но рассматривал».

Вскоре изменения коснулись социальных сетей Чимаева. Раньше он регулярно делился фотографиями с тренировок в стокгольмском зале AllStars, но за последние полтора месяца не опубликовал оттуда ни одного снимка. В описании профиля Чимаева больше нет упоминаний Швеции, а последние посты посвящены ОАЭ.

22 сентября менеджер Майди Шаммас сообщил, что боец сменил спортивное гражданство и больше не будет выступать за Швецию: «Хамзат переехал [в Дубай], он больше не швед. Почему он это сделал? Он хотел переехать. Он сделал это давно, несколько недель назад».

Решение Чимаева не удивило. Он и раньше называл Швецию только «вторым домом» и признавался, что ощущает себя человеком мира: «Я представляю весь мир. Зачем говорить: «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей».

Чимаев собирается выходить на поединки под флагом ОАЭ. Он уже получил гражданство?

Кажется, нет. Хоть в 2021 году власти Эмиратов упростили процедуру получения гражданства страны, критерии все еще остаются жесткими (на это обратил внимание телеграм-канал Matveev | MMA & Boxing). Иностранец, претендующий на подданство ОАЭ, должен подтвердить соответствие одному из следующих требований:

• Брак с гражданином ОАЭ. Причем этот вариант доступен лишь для женщин, а у супругов должен родиться хотя бы один ребенок; • Опыт работы в медицинской сфере или особые заслуги в науке/творчестве; • Инвестиции в экономику страны. Точная сумма инвестиций в законодательстве не указана, но для получения долгосрочного вида на жительство нужно вложить не меньше $544 тысяч; • Постоянное проживание на территории ОАЭ на протяжении 30 лет.

Очевидно, что Чимаев не подпадает ни под один из перечисленных критериев. К тому же иностранец должен отказаться от первого гражданства, чтобы иметь право претендовать на подданство ОАЭ. В то, что Чимаев мог сдать шведский паспорт, верится с трудом – в стране все еще продолжает жить его семья.

Фото: Loredana Sangiuliano, Maksim Konstantinov, Mathias Bergeld/Global Look Press