UFC 294 – палитра народов Дагестана: лакец Махачев, лезгин Алискеров и аварец Анкалаев

Чем они отличаются?

21 октября в Абу-Даби пройдет UFC 294 – главный ивент 2023 года. В центре событий – дагестанские бойцы.

Важно понимать, что Дагестан – собирательное название для многочисленных этнических групп, проживающих в данном регионе.

Какие народности представляют дагестанские бойцы на UFC 294?

Ислам Махачев – лакцы

Чемпион в легком весе Ислам Махачев представляет лакцев – один из самых древних народов Дагестана. На данный момент численность лакцев составляет 200 тысяч человек. Большая часть проживает в Махачкале и родном для лакцев Лакском и Новолакском районах.

Лакский язык, хоть и входит в одну языковую семью с аварским и другими дагестанскими языками, отличается монолитностью. У языка есть 10 диалектов, но разница между ними минимальна. Махачев замечал: «[Лакский и аварский] два разных языка. Есть очень мало похожих слов. Порой и аварцы друг друга не понимают, потому что есть много разных диалектов. Жители разных аварских селений могут говорить на разных языках. У лакцев такое редко встречается».

«У нас с Хабибом [аварец] разные национальности, и я на его языке не смогу подсказывать. Но нам в принципе удобно даже на русском подсказывать. Если соперник иностранец, это хорошо работает», – говорил Махачев.

Махачев признавался, что любит проводить время дома, а среди мест, которые стоит обязательно посетить в Лакском районе, выделил гору Бабаку и Холодный Родник в селе Бурши.

«Это в горах, в моем селе Бурши, последнее село в Лакском районе. Родник так и называется – Холодный Родник, там всегда холодная вода. Это небольшое село, хозяйств немного осталось, потому что условия для жизни там намного тяжелее, чем в городе. Из-за этого многие переселились.

А так это интересный маршрут для туристов, там пирамидальная гора находится, таких в мире единицы. Очень много туристов приезжает забраться на эту гору, я сам туда два раза поднимался. Просто нет такого, чтобы одним днем туда подняться и спуститься, это надо идти переночевать у подножья, потом зайти туда», – рассказывал Махачев.

Ислам Махачев не стал первым чемпионом UFC из Дагестана, зато у лакцев есть первый дагестанский космонавт. В 1998 году Муса Манаров совершил космический полет как бортинженер на космическом корабле «Союз ТМ-4» и орбитальном комплексе «Мир». Продолжительность полета составила 365 суток 23 часа, что на тот момент было мировым рекордом.

Другие известные бойцы-лакцы: Омари Ахмедов.

Икрам Алискеров – лезгины

Лезгины – один из крупнейших народов Дагестана. В самой республике проживает около 416 тысяч человек, большая диаспора лезгин (180 тысяч) проживает в Азербайджане.

Если в северной части Дагестана преобладают аварцы, то юг принадлежит лезгинам. Больше всего лезгин проживают в Юждаге – бывшем Южном территориальном округе Дагестана. В главном южном городе республики Дербенте лезгины составляют 41% от общего населения.

Примечательно, что в дореволюционной России лезгинами называли все южные горские народности Дагестана. Именно этот народ подарил название самому известному кавказскому танцу – лезгинке.

По мнению исследователей, слово «лезгин», вероятно, по происхождению связано со словом «лек», которое означает «орел». Лезгинка часто называется «танцем орла», где мужчина-танцор символизирует гордую птицу, а его распростертые руки воплощают орлиные крылья.

Еще один примечательный факт: некоторая часть лезгин – шииты, когда как доминирующая часть жителей Дагестана придерживается ислама суннитского толка.

Хоть Икрам Алискеров и первый лезгин в истории UFC, он не самый известный представитель народа в промоушене. Фигура тренера и старшего товарища Хабиба Нурмагомедова Эседа Эмирагаева, еще одного лезгина – одна из главных причин успеха Алискерова.

«Эсед – это главный тренер нашего зала, мой наставник. Помню, что я на лавочке сидел в селе, он на машине подъехал и просто забрал меня тренироваться. Как в фильмах, подъехал и сказал: «Пойдем со мной в зал».

Это было 12 лет назад, мне было 18, я ходил только на самбо и дзюдо. И вот сейчас он приехал на мой бой в UFC. Он вообще базовый кикбоксер, боксер, но и борется он хорошо», – вспоминал Алискеров.

Другие известные бойцы-лезгины: Ислам Мамедов.

Мухаммад Мокаев – кумык

Мухаммад Мокаев и Нассурдин Имавов (снялся с боя против Икрама Алискерова) представляют кумыков – крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе.

Этот народ имеет уникальную культуру и язык, которые существенно отличаются от других этнических групп Дагестана. Кумыкский язык больше похож на казахский и другие тюркские языки, чем на языки большинства народов Дагестана.

«Если я буду разговаривать с аварцем на кумыкском, то он меня не поймет. Может, поймет какие-то дежурные слова, которые говорят кумыки. В обратную сторону – то же самое», – говорил Рустам Хабилов, первый кумык в истории UFC.

В старые времена на равнинной части Дагестана именно кумыкский язык служил общим межнациональным языком, на котором могли изъясняться друг с другом многочисленные дагестанские племена. Влияние языка угасло лишь с приходом русских на эти земли.

Говоря про любимых бойцов, Мухаммад Мокаев говорил: «Рустам Хабилов – первый боец ММА, за кем я следил. Со времен, когда он суплексом вырубил соперника на турнире в Ростове.

Когда Рустам дрался в Лондоне [UFC Fight Night 84 в феврале-2016], друг подарил мне билет. Там мы и познакомились. Он мне как старший брат, дает советы. Он давно в UFC, один из первых российских бойцов там, у него много опыта».

Кумыком по нации, согласно семейной легенды, был режиссер Андрей Тарковский. Считается, что он был последним наследником кумыкских князей – шамхалов Тарковских из селения Тарки. Этой версии придерживался поэт и отец режиссера Арсений Тарковский.

Существует легенда о встрече балкарского поэта Кайсына Кулиева и Тарковского-старшего. «Арсений Александрович на вопрос Кулиева о его родословной и его корнях сказал: «Да, я по отцу из рода кумыкских шамхалов». – «Так зачем же ты это скрывал до сих пор?» – «Если бы об этом узнал Берия, разве оставил бы он меня в живых?»

Другие известные бойцы-кумыки: Муслим Салихов, Абусупьян Магомедов.

Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов, Саид Нурмагомедов – аварцы

Аварцы с численностью населения в 956 тысяч человек составляют крупнейшую этническую группу не только в многонациональном Дагестане, но и выделяются как самая заметно представленная нация из России в UFC.

На официальном сайте UFC в списке активных российских бойцов, кроме Петра Яна, Александра Волкова, Дениса Тюлюлина, Сергея Павловича и Романа Копылова, шесть аварцев: Анкалаев, Хизриев, Саид Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Скоро к ним добавится и Шарабутдин Магомедов, дебютирующий в Абу-Даби.

Аварцы – доминирующая группа в регионе. Они составляют 30% от общего населения Дагестана. Во многих районах (например, в Цумадинском, откуда родом Хабиб Нурмагомедов) аварцев почти 100% от всего населения.

Самоназвание аварцев – «маарулал». Откуда же появились «аварцы»? Востоковед Владимир Минорский писал, что это наименование связано с древним азиатским племенем аваров, которое повлияло на формирование культуры аварцев.

Про характер аварцев говорил Абдулманап Нурмагомедов: «Аварцы открытые душой! Чем отличаются от чеченцев? Как говорил имам Шамиль, с чеченцами надо брать города. Защищать – с аварцами. Мы мудрые и спокойные. Чеченцы более импульсивные».

Многие аварцы, особенно жители горных районов, говорят только на родном аварском. Таким был и Хабиб Нурмагомедов. «Я до 13 лет жил в селе, там все разговаривают только на аварском. Когда я переехал в Махачкалу, то столкнулся с проблемой русского языка. В первое время часто возникали недопонимания, что приводило к конфликтам, так как мне было сложно понять, шутят ли надо мной или просто беседуют».

Аварский язык известен высокой степенью сложности и справедливо считается одним из самых труднопонимаемых языков в мире. Для наглядности – фраза на аварском языке: «8888 лягушек сидели под мостом и квакали».

Другие известные бойцы-аварцы: Забит Магомедшарипов.

Фото: РИА Новости/Соловьев, Екатерина Чеснокова; wikipedia.org; Instagram/islam_makhachev, ikram_aliskerov, mokaev_muhammad, ankalaev_magomed