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UFC 294 – палитра народов Дагестана: лакец Махачев, лезгин Алискеров и аварец Анкалаев

Икрам Алискеров Икрам Алискеров
UFC UFC
Саид Нурмагомедов Саид Нурмагомедов
MMA MMA
Мухаммад Мокаев Мухаммад Мокаев
Нассурдин Имавов
Ислам Махачев Ислам Махачев
Шарабутдин Магомедов
UFC 294 UFC 294
Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Чем они отличаются?

21 октября в Абу-Даби пройдет UFC 294 – главный ивент 2023 года. В центре событий – дагестанские бойцы.

Важно понимать, что Дагестан – собирательное название для многочисленных этнических групп, проживающих в данном регионе.

Какие народности представляют дагестанские бойцы на UFC 294?

Ислам Махачев – лакцы

Чемпион в легком весе Ислам Махачев представляет лакцев – один из самых древних народов Дагестана. На данный момент численность лакцев составляет 200 тысяч человек. Большая часть проживает в Махачкале и родном для лакцев Лакском и Новолакском районах.

Лакский язык, хоть и входит в одну языковую семью с аварским и другими дагестанскими языками, отличается монолитностью. У языка есть 10 диалектов, но разница между ними минимальна. Махачев замечал: «[Лакский и аварский] два разных языка. Есть очень мало похожих слов. Порой и аварцы друг друга не понимают, потому что есть много разных диалектов. Жители разных аварских селений могут говорить на разных языках. У лакцев такое редко встречается».

«У нас с Хабибом [аварец] разные национальности, и я на его языке не смогу подсказывать. Но нам в принципе удобно даже на русском подсказывать. Если соперник иностранец, это хорошо работает», – говорил Махачев.

Махачев признавался, что любит проводить время дома, а среди мест, которые стоит обязательно посетить в Лакском районе, выделил гору Бабаку и Холодный Родник в селе Бурши.

«Это в горах, в моем селе Бурши, последнее село в Лакском районе. Родник так и называется – Холодный Родник, там всегда холодная вода. Это небольшое село, хозяйств немного осталось, потому что условия для жизни там намного тяжелее, чем в городе. Из-за этого многие переселились.

А так это интересный маршрут для туристов, там пирамидальная гора находится, таких в мире единицы. Очень много туристов приезжает забраться на эту гору, я сам туда два раза поднимался. Просто нет такого, чтобы одним днем туда подняться и спуститься, это надо идти переночевать у подножья, потом зайти туда», – рассказывал Махачев.

Ислам Махачев не стал первым чемпионом UFC из Дагестана, зато у лакцев есть первый дагестанский космонавт. В 1998 году Муса Манаров совершил космический полет как бортинженер на космическом корабле «Союз ТМ-4» и орбитальном комплексе «Мир». Продолжительность полета составила 365 суток 23 часа, что на тот момент было мировым рекордом.

Другие известные бойцы-лакцы: Омари Ахмедов.

Икрам Алискеров – лезгины

Лезгины – один из крупнейших народов Дагестана. В самой республике проживает около 416 тысяч человек, большая диаспора лезгин (180 тысяч) проживает в Азербайджане.

Если в северной части Дагестана преобладают аварцы, то юг принадлежит лезгинам. Больше всего лезгин проживают в Юждаге – бывшем Южном территориальном округе Дагестана. В главном южном городе республики Дербенте лезгины составляют 41% от общего населения.

Примечательно, что в дореволюционной России лезгинами называли все южные горские народности Дагестана. Именно этот народ подарил название самому известному кавказскому танцу – лезгинке.

По мнению исследователей, слово «лезгин», вероятно, по происхождению связано со словом «лек», которое означает «орел». Лезгинка часто называется «танцем орла», где мужчина-танцор символизирует гордую птицу, а его распростертые руки воплощают орлиные крылья.

Еще один примечательный факт: некоторая часть лезгин – шииты, когда как доминирующая часть жителей Дагестана придерживается ислама суннитского толка.

Хоть Икрам Алискеров и первый лезгин в истории UFC, он не самый известный представитель народа в промоушене. Фигура тренера и старшего товарища Хабиба Нурмагомедова Эседа Эмирагаева, еще одного лезгина – одна из главных причин успеха Алискерова.

«Эсед – это главный тренер нашего зала, мой наставник. Помню, что я на лавочке сидел в селе, он на машине подъехал и просто забрал меня тренироваться. Как в фильмах, подъехал и сказал: «Пойдем со мной в зал».

Это было 12 лет назад, мне было 18, я ходил только на самбо и дзюдо. И вот сейчас он приехал на мой бой в UFC. Он вообще базовый кикбоксер, боксер, но и борется он хорошо», – вспоминал Алискеров.

Другие известные бойцы-лезгины: Ислам Мамедов.

Мухаммад Мокаев – кумык

Мухаммад Мокаев и Нассурдин Имавов (снялся с боя против Икрама Алискерова) представляют кумыков – крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе.

Этот народ имеет уникальную культуру и язык, которые существенно отличаются от других этнических групп Дагестана. Кумыкский язык больше похож на казахский и другие тюркские языки, чем на языки большинства народов Дагестана.

«Если я буду разговаривать с аварцем на кумыкском, то он меня не поймет. Может, поймет какие-то дежурные слова, которые говорят кумыки. В обратную сторону – то же самое», – говорил Рустам Хабилов, первый кумык в истории UFC.

В старые времена на равнинной части Дагестана именно кумыкский язык служил общим межнациональным языком, на котором могли изъясняться друг с другом многочисленные дагестанские племена. Влияние языка угасло лишь с приходом русских на эти земли.

Говоря про любимых бойцов, Мухаммад Мокаев говорил: «Рустам Хабилов – первый боец ММА, за кем я следил. Со времен, когда он суплексом вырубил соперника на турнире в Ростове.

Когда Рустам дрался в Лондоне [UFC Fight Night 84 в феврале-2016], друг подарил мне билет. Там мы и познакомились. Он мне как старший брат, дает советы. Он давно в UFC, один из первых российских бойцов там, у него много опыта».

Кумыком по нации, согласно семейной легенды, был режиссер Андрей Тарковский. Считается, что он был последним наследником кумыкских князей – шамхалов Тарковских из селения Тарки. Этой версии придерживался поэт и отец режиссера Арсений Тарковский.

Существует легенда о встрече балкарского поэта Кайсына Кулиева и Тарковского-старшего. «Арсений Александрович на вопрос Кулиева о его родословной и его корнях сказал: «Да, я по отцу из рода кумыкских шамхалов». – «Так зачем же ты это скрывал до сих пор?» – «Если бы об этом узнал Берия, разве оставил бы он меня в живых?»

Другие известные бойцы-кумыки: Муслим Салихов, Абусупьян Магомедов.

Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов, Саид Нурмагомедов – аварцы

Аварцы с численностью населения в 956 тысяч человек составляют крупнейшую этническую группу не только в многонациональном Дагестане, но и выделяются как самая заметно представленная нация из России в UFC.

На официальном сайте UFC в списке активных российских бойцов, кроме Петра Яна, Александра Волкова, Дениса Тюлюлина, Сергея Павловича и Романа Копылова, шесть аварцев: Анкалаев, Хизриев, Саид Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Скоро к ним добавится и Шарабутдин Магомедов, дебютирующий в Абу-Даби.

Аварцы – доминирующая группа в регионе. Они составляют 30% от общего населения Дагестана. Во многих районах (например, в Цумадинском, откуда родом Хабиб Нурмагомедов) аварцев почти 100% от всего населения.

Самоназвание аварцев – «маарулал». Откуда же появились «аварцы»? Востоковед Владимир Минорский писал, что это наименование связано с древним азиатским племенем аваров, которое повлияло на формирование культуры аварцев.

Про характер аварцев говорил Абдулманап Нурмагомедов: «Аварцы открытые душой! Чем отличаются от чеченцев? Как говорил имам Шамиль, с чеченцами надо брать города. Защищать – с аварцами. Мы мудрые и спокойные. Чеченцы более импульсивные».

Многие аварцы, особенно жители горных районов, говорят только на родном аварском. Таким был и Хабиб Нурмагомедов. «Я до 13 лет жил в селе, там все разговаривают только на аварском. Когда я переехал в Махачкалу, то столкнулся с проблемой русского языка. В первое время часто возникали недопонимания, что приводило к конфликтам, так как мне было сложно понять, шутят ли надо мной или просто беседуют».

Аварский язык известен высокой степенью сложности и справедливо считается одним из самых труднопонимаемых языков в мире. Для наглядности – фраза на аварском языке: «8888 лягушек сидели под мостом и квакали».

Другие известные бойцы-аварцы: Забит Магомедшарипов.

Самый сложный соперник Чимаева до UFC врывается в гонку за пояс. Насколько силен Икрам Алискеров?

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Фото: РИА Новости/Соловьев, Екатерина Чеснокова; wikipedia.org; Instagram/islam_makhachevikram_aliskerovmokaev_muhammadankalaev_magomed

1 комментарий

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varlan
По мне в центре событий будет бой Чимаева чеченца. Больше популярности чем у него пока нет ни у кого в этом карде, но и братья дагестанцы жару дадут однозначно
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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