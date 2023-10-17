Кто чуть не завершил карьеру из-за болезни сердца, а кто прилетел на дебютный бой в UFC в кабине пилота? Сложный тест по команде Хабиба

Восемь вопросов про Махачева и братьев Хабиба.

На UFC 294 в Абу-Даби в бою за пояс в легком весе против Алекса Волкановски подерется Ислам Махачев – ученик Абдулманапа Нурмагомедова и наследник Хабиба. Это его вторая защита титула.

Хабиб еще зимой ушел из MMA, но помогает братьям и другим бойцам команды с тренировками и продвижением: Усман Нурмагомедов уверенно выступает в Bellator, а Умар и Абубакар дерутся в UFC.

Но как хорошо вы знаете команду Хабиба?