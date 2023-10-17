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Кто чуть не завершил карьеру из-за болезни сердца, а кто прилетел на дебютный бой в UFC в кабине пилота? Сложный тест по команде Хабиба

Ислам Махачев Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов
UFC UFC
Умар Нурмагомедов Умар Нурмагомедов
Абубакар Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов
Махачев – Волкановски Махачев – Волкановски
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Восемь вопросов про Махачева и братьев Хабиба.

На UFC 294 в Абу-Даби в бою за пояс в легком весе против Алекса Волкановски подерется Ислам Махачев – ученик Абдулманапа Нурмагомедова и наследник Хабиба. Это его вторая защита титула.

Хабиб еще зимой ушел из MMA, но помогает братьям и другим бойцам команды с тренировками и продвижением: Усман Нурмагомедов уверенно выступает в Bellator, а Умар и Абубакар дерутся в UFC.

Но как хорошо вы знаете команду Хабиба?

Махачев превзойдет Хабиба в UFC?

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